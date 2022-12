Sníh komplikuje dopravu v Praze. Na příjezdech se tvoří kolony, potíže má zhruba 80 autobusových linek

Na všech příjezdech do Prahy se kvůli sněžení od rána tvoří dlouhé kolony. Řidiči se na dálnicích zdrží desítky minut. Nehody hlášeny nejsou, řekl v pondělí ráno po 8.00 mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. Sněžení podle webu dopravního podniku komplikuje také provoz autobusů. Desítky spojů nabírají zpoždění, některé jezdí odklonem. Zpoždění jsou i na několika tramvajových linkách. Silnice v Praze jsou jinak s opatrností sjízdné. Praha 10:29 12. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zasněžené komunikace udržují technické správy od nočních hodin | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vozovky jsou většinou mokré, na křížení D1 a pražského okruhu leží sněhová břečka. Řidiči mají problémy 15 až 20 kilometrů před Prahou a to na dálnici od Brna, Plzně, z Hradce Králové a Ústí nad Labem.

Kolony na dálnicích před metropolí jsou podle Rýdla důsledkem ranní dopravní špičky a také toho, že řidiči snížili rychlost a jezdí opatrně. Fronty aut většinou pomalu popojíždí. „Upozorňuji řidiče, že do míst, kde by se provoz úplně zastavil, se nedostanou sypače, a sjízdnost by se výrazně zhoršila,“ řekl mluvčí.

⚠ Sněžení výrazně komplikuje dopravu. Autobusy jezdí s maximální opatrností na úkor jízdního řádu. Se zpožděním je třeba počítat téměř na všech linkách PID. Výraznější komplikace máme hlášené z Vlašimska, Poděbradska a Kokořínska. Podrobnosti píšeme zde:https://t.co/HJ1d5QarMK pic.twitter.com/qet0vl5f5Z — PID (@PIDoficialni) December 12, 2022

Dopravní podnik k 09.00 řeší potíže u zhruba 80 autobusových linek a u čtyř tramvajových linek. Důvodem je zhoršená sjízdnost a také silný automobilový provoz, uvedl na webu.

Posypové vozy jezdí od nočních hodin. Technická správa komunikací vyslala do ulic první sypače krátce po půlnoci. V současnosti jich je na silnicích 73, dalších 50 menších strojů uklízí vedlejší komunikace a chodníky, řekla v pondělí ráno mluvčí správy Barbora Lišková. Ředitelství silnic a dálnic má před Prahou na dálnicích 12 posypových vozů.