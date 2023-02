Na horách má napadnout až 25 centimetrů sněhu. Platí výstraha před silným větrem

Na Šumavě, v Krkonoších a Jeseníkách může od středečního odpoledne do čtvrtečního rána přibýt až 25 centimetrů nového sněhu. Silně foukat rychlostí až 70 kilometrů v hodině bude na většině území České republiky i ve čtvrtek, na horách až 90 kilometrů v hodině. V upravené výstraze to uvedl Český hydrometeorologický ústav. Varování před silným větrem neplatí pro východní část země. Praha 19:37 1. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Šumavě, v Krkonoších a Jeseníkách může od středečního odpoledne do čtvrtečního rána přibýt až 25 centimetrů nového sněhu | Foto: Martin Prachař | Zdroj: Český rozhlas

Nový sníh přijde na hory s chladnějším a vlhčím severozápadním prouděním, uvedli meteorologové. Varování před sněžením platí na Šumavě, v Krkonoších a Jeseníkách i ve východní části Jizerských hor od středečních 14.00 do čtvrtečních 07.00. Napadnout může 15 až 25 centimetrů.

Silně foukat by mělo nejen ve středu, jak ohlásila dřívější výstraha Českého hydrometeorologického ústavu, ale i ve čtvrtek do 18.00.

„Výstraha před silným větrem platí pro dnešek a noc na zítřek pro většinu území Česka s výjimkou jihovýchodní a východní Moravy, částečně Slezska. Pro čtvrtek zejména pro západní a střední Moravu," uvedli meteorologové. Ve čtvrtek večer bude podle nich vítr přechodně slábnout.

Až do čtvrtečních 18.00 mohou také zejména v příhraničních horách vznikat nebezpečné sněhové jazyky. V Jizerských horách, Krkonoších a Jeseníkách se budou v polohách nad 900 metrů nad mořem tvořit i závěje.

Výstraha před sněhovými jazyky se týká také Šumavy, Českého lesa, Krušných a Orlických hor a Beskyd. Vznikat mohou i na pomezí Vysočiny a Pardubického kraje kolem Žďáru nad Sázavou, Nového Města na Moravě a Poličky.

Mokrý sníh a silný vítr mohou poškodit stromy a lesní porosty a způsobit výpadky v dodávkách elektřiny, upozornili meteorologové. Větrem mohou také vzniknout menší škody na budovách, hrozí nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi.

Sníh, sněhové jazyky a závěje ztěžují řízení vozidel, varoval Český hydrometeorologický ústav. Mohou nastat komplikace se zásobováním či zdravotnickými službami. Řidiči by měli sledovat dopravní zpravodajství, počítat s prodloužením doby jízdy a nezapomenout zimní výbavu. Do hor by si měli brát sněhové řetězy a nářadí k případnému vyproštění vozidla.