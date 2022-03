Čerstvý sníh zaskočil řidiče. Policisté v Praze evidují na 150 dopravních nehod

Pražští policisté kvůli sněžení do pátečních 10.00 evidovali asi 150 dopravních nehod, ve městě se tvořily kolony. ČTK to řekla policejní mluvčí Violeta Siřišťová. Do ulic podle mluvčí městské Technické správy komunikací (TSK) vyjely sypače. Problémy byly také na silnicích kolem metropole. Praha 12:13 4. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čerstvý sníh v Praze pouze neškodil. Dětem přivodil úsměv na rtech | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Šiřišťová uvedla, že s ohledem na počasí a množství nehod by si řidiči na silnicích měli dávat větší pozor. Podle zpravodajky ČTK například na silnici směrem z Novodvorské ulice do Braníka stály kvůli sněhu auta i autobusy MHD, jeden z řidičů nasazoval sněhové řetězy.

Podle Liškové do ulic po 8.00 vyjelo všech 73 sypačů v tzv. prvním pořadí, které zahrnuje nejdůležitější silnice, jako jsou hlavní tahy či ulice u nemocnic a úřadů. V pohotovosti byla podle mluvčí také další technika určená pro méně významné komunikace.

Počasí způsobilo také zpoždění autobusů MHD a příměstských linek. „Nesjízdné komunikace komplikují dopravu na několika místech v kraji, především severně od Prahy,“ uvedl twitterový účet Pražské integrované dopravy (PID). Nehody vozů na kolejích podle webu PID v metropoli zpozdily i některé tramvajové linky.

Střední Čechy

Sníh zasáhl i střední Čechy. Silničáři dopoledne ošetřovali vozovky hlavně na Kladensku. U Králova Dvora na Berounsku tři sypače uvízly v koloně a nemohly se dostat na své posypové okruhy, řekla ČTK mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.

Kolem 10.30 bylo hlášeno sněžení zejména na Kladensku, v jiných částech regionu byla situace klidná. „Máme v oblasti Kladno v terénu všechny posypové vozy, které ošetřují vozovky,“ uvedla Kučerová. Další sypače musely vyjet do terénu na Mladoboleslavsku či na Berounsku. Na silnici II/605 se však tři vozy dostaly do kolony, nemohly se proto dostat včas do okolí Chyňavy, Karlštejna a Rudné. „V důsledku toho tam budou silnice bohužel ošetřené se zpožděním,“ dodala mluvčí.

Záchranáři podle mluvčí Moniky Novákové dopoledne vyjížděli například k nehodě u Všenor nedaleko Prahy, při níž se převrátilo osobní auto. Uvnitř zůstali dva zaklínění lidé, kolize se ale nakonec obešla bez vážných následků. Záchranáři cestující po vyproštění převezli na vyšetření do nemocnice v Praze Motole.