Sníh se silným větrem komplikují dopravu v Libereckém kraji. Stojí vlaky i auta

Silný vítr a sněžení komplikují v úterý ráno dopravu v Libereckém kraji. V otevřených úsecích se na silnicích vytvářejí sněhové jazyky, i na hlavních tazích leží rozbředlý sníh. Problémy mají hlavně kamiony. Kdo nemusí, neměl by vyjíždět, doporučil Pavel Pospíšil z Krajské správy silnic Libereckého kraje. Kvůli sněhu byla pro nákladní auta nad 3,5 tuny s výjimkou autobusů uzavřena silnice 10 z Tanvaldu do Harrachova a dále k hranicím do Polska.

Liberec 8:05 16. ledna 2018