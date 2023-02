Počasí komplikuje situaci na silnicích. Nehoda zablokovala dálnici u Frýdku-Místku

Podobně jako v předchozích dnech i v pátek komplikuje sníh a vítr dopravu na některých místech Česka. Problémy mají zejména kamiony. Kvůli zhoršené sjízdnosti liberečtí silničáři ráno uzavřeli pro nákladní auta silnici z Tanvaldu na Harrachov. Problémy mají řidiči nákladních aut také na Jihlavsku, kde mezi Stonařovem a Dlouhou Brtnicí uvízlo kvůli ledovce několik kamionů. Praha 10:20 3. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nehody komplikovaly dopravu na spoustě silnicích. | Foto: Patrik Uhlíř | Zdroj: ČTK

Na obchvatu Frýdku-Místku komplikuje dopravu hromadná nehoda deseti aut, která se srazila na namrzlé vozovce. Větrné počasí s rizikem vzniku sněhových jazyků či závějí by podle meteorologů mělo v Česku vydržet přinejmenším do sobotního dopoledne.

Počasí působilo v pátek ráno problémy zejména na silnicích. Komplikovalo i železniční dopravu, problémy se ale týkaly jen lokálních tratí. Kvůli pádu stromu byl zastaven provoz vlaků mezi Černým Křížem a Novou Pecí na jihu Čech.

Z důvodů nepříznivých povětrnostních podmínek byl přerušen provoz na trati mezi Dubím na Teplicku a Moldavou v Krušných horách, vyplývá z údajů na webu Správy železnic.

Problémy na silnicích

Na silnicích byly v pátek ráno problémy zejména ve výše položených regionech. Kolem půl sedmé museli silničáři kvůli problémům se sjízdností uzavřít pro nákladní auta nad 3,5 tuny silnice číslo 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Úsek se uzavírá při každém silnějším sněžení.

K zablokování silnice tam stačí jediný uvízlý kamion. Omezení by mělo platit do sobotních šesti ráno, podle vývoje počasí se ale může termín posunout.

Opatrní by ale měli být motoristé i na dalších silnicích Libereckého kraje. Zbytky sněhu leží na hlavních komunikacích po celém kraji včetně hlavního tahu z Liberce na Prahu. Na silnicích nižších tříd leží silná vrstva ujetého sněhu, hlavně do hor by motoristé neměli vyjíždět bez zimní výbavy.

Pro nákladní auta nad šest tun je uzavřená silnice přes Oldřichovské sedlo z Mníšku na Raspenavu a Hejnice. Zavřená je pro kamiony také trasa z Rynoltic do Hrádku nad Nisou.

Ledovky

V sousedním Ústeckém kraji jsou silnice po chemickém ošetření sjízdné se zvýšenou opatrností. V pátek ráno byla dočasně zavřená silnice číslo 7 u Svatého Šebestiána na Chomutovsku. Auto tam havarovalo do příkopu. Na horských vozovkách v regionu může řidiče překvapit ujetá vrstva sněhu.

Na Vysočině silničáři hlásí problémy se sjízdností některých úseků, zejména v kopcích. Mezi Stonařovem a Dlouhou Brtnicí ohlásili řidiči několik kilometrů dlouhý úsek ledovky, uvízlo tam asi pět kamionů. Kamion uvízl také před Humpolcem na silnici II/348 nebo v obci Bartoušov na Havlíčkobrodsku.

Podle mluvčí policie Michaely Lébrové je obdobná situace také za Želetavou na Třebíčsku, kde plynulému provozu také brání stojící kamiony.

Situace na severu Moravy

Zvýšená opatrnost je při řízení nutná také na severu Moravy a ve Slezsku. Provoz na dálnici D56 u Frýdku-Místku komplikuje hromadná nehoda deseti vozidel, nehoda se stala na namrzlé vozovce na obchvatu, ve směru z Frýdku-Místku na Ostravu je silnice uzavřena. Podle dostupných informací policie se při nehodě zranili dva lidé.

Na Bruntálsku na některých vozovkách stále leží po chemickém ošetření zbytky rozbředlého sněhu a sněžení může snižovat dohlednost. Podobná je situace i na Opavsku, kde silničáři rovněž varují před sněhovými přeháňkami. V Beskydech pak řidiči musí na silnicích počítat se zbytky sněhu nebo ujetou vrstvou sněhu krytou posypem.

Na rozbředlý sníh a případné sněhové jazyky by si měli dát pozor také motoristé na Šumpersku.

Sněhové jazyky

Dbát zvýšené opatrnosti doporučují motoristům i jihočeští silničáři. V noci na pátek měli v terénu veškerou techniku, takže silnice jsou sjízdné. Přes den ale bude místy intenzivně sněžit a ve vyšších polohách mohou vznikat sněhové jazyky.

Některé silnice ve středních Čechách jsou dnes ráno po chemickém ošetření a někde i posypu drtí sjízdné se zvýšenou opatrností. Nejvíce techniky vyjelo po nočním sněžení na Benešovsku a Kladensku. Na některých silnicích zůstával ráno po chemickém ošetření rozbředlý sníh, například na Kutnohorsku nebo Mladoboleslavsku.

Sněžení provázené větrem zaměstnalo v noci na pátek také silničáře na východě Čech. Na silnicích v Krkonoších vítr v pátek ráno tvořil sněhové závěje, na Rychnovsku sněhové jazyky. Na Chrudimsku, Svitavsku a Orlickoústecku je na silnicích druhé a třetí třídy vrstva nového sněhu. Sněhové jazyky se mohou tvořit u Poličky na Svitavsku.

Východ Moravy

Také na jihu a východě Moravy je při řízení třeba dávat dobrý pozor. Zbytky rozbředlého sněhu mohou ležet na silnicích nižších tříd na Blanensku, v některých úsecích mohou silnice namrzat. Namrzání některých úseků silnic hrozí podle silničářů i na Břeclavsku a Hodonínsku.

S opatrností by měli řidiči jezdit také na vlhkých vozovkách na Zlínsku či Vsetínsku.

Ve čtvrtek aktualizovaná výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před silným větrem platí až do sobotního odpoledne pro celé Česko. V horských oblastech českého příhraničí se navíc při silném nárazovém větru mohou tvořit závěje.