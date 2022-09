‚Při této ceně se nevyplatí stříkat technický sníh.‘ Vlekaři na Vysočině přemýšlejí, jak zajistit sezonu

Sjezdovky v Česku mohou letošní zimu zůstat bez sněhu. Část provozovatelů vleků říká, že při současných cenách energií se jim nevyplatí zahájit sezonu. Někteří chtějí elektřinu vyrábět z dieslové elektrocentrály. Částky, na které vyjde výroba sněhu, trápí i organizátory mistrovství světa v biatlonu, které se v Novém Městě na Moravě bude konat napřesrok. Nové Město na Moravě 14:56 3. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sněžná děla na Harusově kopci v Novém Městě na Moravě možná zůstanou letos mlčet | Foto: Jan Kodet | Zdroj: Český rozhlas

Sněžná děla na Harusově kopci v Novém Městě na Moravě možná zůstanou letos mlčet. Provozovatel tamní sjezdovky Karel Klapač teď není schopný zaručit, že začne zasněžovat.

„Současná situace je pro nás více než kritická. Loni jsme měli cenu za kilowatthodinu asi 1,20 koruny. Letos jsme museli podepsat spot, to znamená, že ten nárůst je více než dvacetinásobný. Při této ceně se určitě nevyplatí stříkat technický sníh,“ říká Klapač.

Provoz sjezdovky spotřebuje v průměru 100 megawatthodin za sezonu. Na zasněžení podle Klapače padnou zhruba dvě třetiny spotřeby. Proto teď prohlíží inzeráty a obepisuje firmy, u kterých shání dieselovou elektrocentrálu, na kterou by sněžná děla napojil.

„Cena nafty je do 50 korun. A v tom případě bychom se dostali na asi 10 korun na vyrobenou kilowatthodinu. A to je ten maximální strop, kdy by ještě bylo možné to spustit,“ říká provozovatel sjezdovky.

Šampionát v biatlonu

Ve Vysočina Aréně se zatím prohánějí biatlonisté na kolečkových lyžích. V nadcházející zimní sezoně budou mít podklad ze sněhu vyrobeného ještě za loňské ceny, který leží v zásobníku.

Od ledna už ale musí místní klub chystat sníh na zimu 2023 a 2024, kdy Nové Město na Moravě bude hostit mistrovství světa v biatlonu.

„Sníh nás může stát opravdu až 15 milionů korun,“ vypočítává prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza. V předchozích sezonách to byla zhruba čtvrtinová částka.

„Máme nasmlouvané energie jenom do konce září, takže jsme v celku v tristní situaci, Čekají nás další jednání. Věřím, že se to podaří na evropské a vládní úrovni nějak vyřešit.“

Pokud by zůstala cena elektřiny stále vysoko, tak i Hamza zapojí elektrocentrály, aby dokázal připravit podmínky pro světový šampionát biatlonistů.