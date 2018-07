Střelba z vrtulníku, lodě i osvobozování rukojmí z autobusu. Soutěž odstřelovačů vyhrál policista

Soutěže se zúčastnilo 20 dvoučlenných týmů z řad Armády ČR, Vojenské policie, Hradní stráže, Policie České republiky, Skupiny operativního nasazení Generálního ředitelství cel a lotyšské a polské armády.

Během pětidenní soutěže týmy absolvovaly na trase dlouhé 45 kilometrů celkem 47 střeleckých situací. Kromě střelby z odstřelovačské pušky používali účastníci také pistole, útočné pušky, kulomety, granátomety i rotační kulomet, ze kterého stříleli za letu ve vrtulníku Mi-171Š.

„Odstřelovači absolvovali střelbu až ze tří zbraňových systémů na jednom stanovišti, střelbu na kovové i papírové terče, na malé a neobvyklé cíle rozmístěné v různých vzdálenostech, střelbu z nestandardních či vynucených poloh (nakloněné roviny, omezené výhledy), střelbu na terč po přerušení vizuálního kontaktu, střelbu oknem budovy, ze střech, pozorovatelen, žebříků, bunkrů, vrtulníků, motorového člunu, z jedoucího vozidla na pevné a pohyblivé cíle. Absolvovali osvobozování rukojmích v autobusu, střelbu po zátěži a mnoho dalších,“ informoval Jaroslav Kuba z Armády České republiky.

Podle něj byla jednou z největších výzev střelba z vrtulníku. „Po startovním signálu jeden střelec zahájil palbu z rotačního kulometu na vraky automobilů a druhý z odstřelovací pušky na kovové cíle. Zajímavou disciplínou byla také střelba z motorového člunu, kdy střelci z odstřelovacích pušek ničili postupně se objevující cíle v závislosti na tom, jak se pohyboval člun,“ dodal Kuba.

Titul nejlepšího střelce The Best of the Best (Nejlepší z nejlepších) si nakonec odvezl odstřelovač URNA, který s příslušníkem Skupiny operativního nasazení Generálního ředitelství cel vyhrál i soutěž týmů.

Na druhém místě skončil tým tvořený příslušníky Krajského ředitelství Policie České republiky Středočeského kraje a Pohotovostního oddělení Vojenské policie z Prostějova. Na třetím místě se pak umístili vojenští odstřelovači ze 42. mechanizovaného praporu z Tábora.