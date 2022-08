Fiala a Scholz se shodli na potřebě snížení cen elektřiny, je podle nich potřeba celoevropské řešení

Premiér Petr Fiala (ODS) se v pondělí v Praze s německým kancléřem Olafem Scholzem shodl na nutnosti nalezení celoevropského řešení pro snížení cen elektřiny. Řekl to na pondělní tiskové konferenci po zhruba dvouhodinové schůzce. Praha 17:01 29. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala se s německým kancléřem Olafem Scholzem během zhruba dvouhodinové schůzky shodli, že je nutné nalézt celoevropské řešení pro snížení cen elektřiny | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Shodli jsme se na tom, že je potřeba najít celoevropské řešení pro snížení cen elektřiny, které určitě neodpovídají nákladům na výrobu a dosahují výše, která není přijatelná,“ řekl Fiala.

„Současné ceny za elektrickou energii jsou neospravedlnitelné. Náklady na výrobu vůbec nejsou tak vysoké. Proto je nutné, abychom provedli strukturální změny, které přispějí k tomu, že ceny zase urychleně klesnou a že bude dostatečná nabídka energií,“ podotkl Scholz.

V Kramářově vile jsem přijal německého kancléře @OlafScholz. Musíme hledat celoevropské řešení rostoucích cen energií. pic.twitter.com/WH549PZmPs — Petr Fiala (@P_Fiala) August 29, 2022

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) svolal na pátek 9. září mimořádnou evropskou radu pro energetiku. Trh s energiemi přestal podle něj fungovat.

Evropa podle něj musí oddělit ceny plynu od ceny elektřiny, rada bude projednávat návrh na stanovení maximální ceny plynu, který se využívá pro výrobu elektřiny.

Fiala zopakoval, že se Česko chce podílet na rozvoji evropské energetické infrastruktury a na získání kapacit v terminálech na zkapalněný zemní plyn (LNG), jež bude Německo budovat.

„Z Německa jsme zkapalněný plyn schopni dostat existujícími plynovody poměrně jednoduše do České republiky,“ řekl Fiala.

Plynová solidarita

Z geografických a strategických důvodů má Česko zájem zejména podílet se na kapacitě terminálu Lubmin-Greifswald. Podle Scholze budou první nové terminály v provozu už v lednu.

Podle Fialy též pokračují jednání o česko-německé smlouvě o solidaritě v dodávkách plynu. Česko by též uvítalo prodloužení provozu v německých jaderných elektrárnách alespoň o několik měsíců, doplnil předseda české vlády.

„Z českého hlediska by se určitě jednalo o pozitivní rozhodnutí, které by umožnilo nejen úspory ve spotřebě zemního plynu, ale i vyšší stabilitu přenosové soustavy regionu a nižší ceny elektřiny,“ řekl český ministerský předseda.

V Německu se v současnosti vedou debaty o prodloužení životnosti posledních tří tamních jaderných elektráren kvůli úsporám plynu.

Nevyloučil to dříve právě Scholz, podle ministra hospodářství za Zelené Roberta Habecka by se to ale nevyplatilo.

Fiala se Scholzem také připomněli dřívější dohodu, na základě které česká armáda získá jakožto náhradu za techniku poskytnutou Ukrajině od Německa darem 15 tanků Leopard 2A4, dalších až 50 nejmodernějších tanků Leopard verze 2A7+ chce Česko koupit.

První tanky by podle Fialy mělo Česko obdržet do konce letošního roku.