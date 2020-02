Snížení DPH u piva? ‚Nejde o populistický příslib, voliči si to vyhodnotí,‘ říká Feranec z hnutí ANO

Na pivo budou platit dvě sazby daně z přidané hodnoty – desetiprocentní na točené pivo ve stravovacích zařízeních a 21procentní sazba pro zbylé případy. Na snižování DPH u točeného piva se objevila vlna negativních reakcí v souvislosti s tím, že jde o komplikovanou změnu. S takovým názorem nesouhlasil v pořadu 20 minut Radiožurnálu poslanec hnutí ANO Milan Feranec z hospodářského a rozpočtového výboru sněmovny. 20 MINUT RADIOŽURNÁLU Praha 21:38 7. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pivo bude podléhat dvěma různým sazbám daně z přidané hodnoty | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Nemyslím si, že jde o komplikovanou změnu, prostě od 1. 5. se má snížit sazba DPH na pivo u stravovacích zařízení z 21 na deset procent. To si myslím, že je ku prospěchu,“ konstatuje Feranec.

Moderátorka Marie Bastlová ale poukazuje na rozdíl mezi tím, zda zákazník vypije pivo v restauraci, nebo si ho odnese s sebou. Ani to podle poslance není u zákazníka nic složitého, a podnikatel si s tím poradí.

„V posledních dnech jsem slyšel tolik kritiky ze strany opozičních politiků a novinářů, ale neslyšel jsem kritiku od provozovatelů pohostinských zařízení. Oni to naopak celkem logicky schvalují, protože stát jim vezme z jednoho piva poloviční částku, takže pro něj je to přínos,“ argumentuje.

Stát nereguluje cenu piva

Marie Bastlová v té souvislosti připomíná slova Andreje Babiše, který už dříve sliboval zlevnění piva, ministryně financí Alena Schillerová přitom před několika dny v médiích oznámila, že pivo nezlevní.

„Stát nereguluje cenu piva. Tím, že sníží DPH na točené pivo, vytváří předpoklad, že se to může snížit i pro koncové zákazníky. To je ale na rozhodnutí a možnostech provozovatele,“ říká Feranec s tím, že jiný nástroj než snížení DPH stát ve vztahu k pivu nemá.

Nebyla ale slova Andreje Babiše populistickým příslibem? A nebalamutí hnutí ANO své voliče? „Byl to příslib, že stát udělá to, co může, aby mohl pivo zlevnit. Já bych to nechal na těch voličích, oni si to vyhodnotí,“ upozorňuje.