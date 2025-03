Snížíme utrpení zvířat, když je budeme rituálně zabíjet u nás, tvrdí poslanec. Ochránci nesouhlasí

Prezident podepsal zákon umožňující rituální porážky zvířat pro obchodní účely. „Nyní jsou zvířata přepravována i do Polska, kde je způsob porážky povolen,“ říká spoluautor návrhu, poslanec Tomáš Dubský (STAN). „Bylo vytvořeno falešné dilema mezi transporty a rituálními porážkami,“ namítá Kristýna Cábová z organizace OBRAZ – Obránci zvířat v Pro a proti Českého rozhlasu Plus. Pro a proti Praha 21:54 11. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nikdo teď nedokáže říct, jestli se počet vyvážených zvířat opravdu sníží, říká Cábová z organizace OBRAZ (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Paní Cábová, není pro zvířata lepší, pokud k jejich usmrcení, kterému musí předcházet omráčení elektřinou, dojde už tady a nebudou se muset transportovat živá stovky tisíce kilometrů do zemí, kde nakonec stejně podstoupí rituální porážku a nevíme, za jakých podmínek?

Kristýna Cábová: Já mám pocit, že tady bylo vytvořeno falešné dilema mezi transporty a samotnými rituálními porážkami. Ale novela veterinárního zákona ani o transportech nemluví. Ona je nezakazuje, ona je neomezuje a neexistuje žádná záruka, že se těch zvířat bude převážet méně.

Ale když je povoleno rituální porážky činit tady, tak proč se by potom přistupovalo k transportům živých zvířat?

Cábová: Protože poptávka po halal mase a poptávka po živých zvířatech určeným k porážce jsou dvě trošku různé věci. Ten trh je různý. To, že se zvířata budou porážet tady, automaticky neznamená, že už se nebudou vyvážet.

Kdyby někdo chtěl transporty omezit, tak to udělá. Ale tady se bavíme o rituálních porážkách. Tady se bavíme o rozšíření rituálních porážek pro komerční účely. I v návrhu je povolení nebo rozšíření rituálních porážek, nikoli omezení transportu.

Omezení vývozu zvířat

Nechám na tento argument reagovat pana poslance. Navrhovatelé říkají, že má návrh zabránit týrání tím, že se nebudou tato zvířata převážet živá a ušetří se jim strastiplná cesta.

Tomáš Dubský: Já předpokládám, že toto byl skutečně záměr, který jsme při novele měli. Jedná se o to, že zvířata jsou přepravována, jak říkala kolegyně, i do vzdálených zemí. Ale v tuto chvíli jsou přepravována i třeba do Polska, do Německa, kde je tento způsob porážky povolen. Takže myslím si, že náhradu za okolní země by to určitě splnit mělo.

No a máte k tomu předpokladu konkrétní data? Data Českého statistického úřadu ukazují, že se v roce 2024 vyvezlo do zahraničí 84 tisíc kusů skotu. Jaký vliv bude mít nový zákon na tento vývoz?

Dubský: To se dopředu říci nedá. Ale číslo vývozu samo o sobě je prostě obrovské.

Pokud teď povolíme rituální porážky pro obchod českým zemědělcům, českým masokombinátům, tak podle vás to číslo klesne?

Dubský: My dnes živá zvířata vyvážíme do sousedních evropských zemí, kde je tento způsob porážky za přesných podmínek, které stanovují ministerstvo zemědělství a Státní veterinární správa.

Je to tím názvem rituální porážka. To je hodně specifické. Ale budou speciální povolovací procesy, který u toho budou muset být.

Věřím, že to výrazně sníží vývoz živých zvířat do sousedních zemí za účelem této porážky.

Paní Cábová, nemá to logiku? Pokud se to povolí přímo na místě, tak za tím účelem nebudou zvířata vyvážena?

Cábová: Nemusí tomu tak nutně být. Nikdo teď nedokáže říct, jestli se počet vyvážených zvířat opravdu sníží.

Zákaz transportu?

Ale proč by čeští zemědělci, provozovatelé jatek, zvířata raději transportovali, než by sami pro tento účel, pro tento obchod, pro svůj zisk a prodej masa přistoupili k porážkám tady?

Cábová: Protože v tomto hrají určitou roli i dopravci, kteří zvířata převáží. Živí se tím, že zvířata převáží ať už po Evropě, nebo do vzdálenějších zemí. A poptávka po halal mase je odlišná od poptávky po živých zvířatech.

Já bych se opravdu ráda bavila o rituálních porážkách jako takových a o tom, co to znamená. Protože transporty nejsou předmětem veterinárního zákona ani tohoto návrhu. Nikde tam zmíněné nejsou.

Paní Cábová říká, že převozy v tom návrhu explicitně zmíněny nejsou. Ale vy jste, pane poslanče, tvrdil, že to byl ten záměr. Tak neměla tam být nějaká podmínka? Nemají se rituální porážky dělat primárně u nás místo posílání zvířat do zahraničí?

Dubský: To nedokážeme na evropském společném trhu nařídit. Každá země má svoje individuální povolovací procesy a to, co je povoleno v sousedních zemích, nemusí úplně přesně platit v jiných. Takže to nejde dát do našeho zákona.

To se musí řešit v rámci evropské legislativy. A tam, pokud vím, už připravují omezení pro dopravu.

Jsou rituální porážky týráním? Nebo je pro zvíře takové usmrcení menší utrpení než dlouhé transporty na jatka do třetích zemí? Poslechněte si celý pořad Pro a proti v audiu na začátku článku.