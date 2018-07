Přehled tisku: odhalení agenti v Rusku, mizející žížaly a genealogie na vzestupu

V sobotním tisku se dočtete o dvou českých rozvědčících působících v Rusku, kteří byli odhaleni. Dále píší noviny o tom, že v Česku kvůli suchům ubývají žížaly. Přibývá naopak lidí, kteří se pokouší na vlastní pěst sestavit svůj rodokmen. Výběr toho nejzásadnějšího ze sobotního tisku připravil Radiožurnál. Praha 7:33 7. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žížala obecná (Lumbricus terrestris) | Foto: licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Generic, James K. Lindsey

Mladá fronta Dnes

Rusové před několika lety odhalili dva české rozvědčíky působící v Rusku, zjistila Mladá fronta Dnes. Tamní kontrarozvědka odhalila jejich totožnost. Tajná služba ale zpravodajce po jejich návratu do Česka nepřesunula na místo v ústraní, jak bývá v takových případech obvyklé.

Dvojice prozrazených špionů totiž nadále navštěvovala chráněné budovy, které Úřad pro zahraniční styky a informace v Česku využívá. Vzhledem k tomu, že Rusové znali totožnost zpravodajců, a mohli je tak dál sledovat, můžou teď mít dokonalý přehled o tom, kdo působí na odboru rozvědky zaměřeném na Rusy.

Lidové noviny

Z české půdy mizí žížaly - o tom si přečtete v Lidových novinách. Jde třeba o některé oblasti na jižní Moravě, které dlouhodobě sužuje sucho. Právě takové počasí kroužkovcům škodí. Za úhyn žížal ale můžou taky nadměrné dávky pesticidů v půdě.

Aby se žížaly vrátily, ale nestačí pouze jedna přeháňka, ideální je delší období dešťů. V Česku ale prší méně, než bývá zvykem, už od roku 2014. Letos navíc přišlo období sucha příliš brzy. Žížaly přitom mají dobrý vliv na vlhkost půdy. Jejich chodby slouží jako svod vody. Průsak zvyšují dvakrát až třikrát.

Regionální Deník

Šlechticové v rodině nebo příbuznost s československými prezidenty - o to se zajímají Pražané, kteří si sestavují rodokmen. A podle regionálního Deníku lidí pátrajících po svých předcích přibývá. Díky digitalizovaným archiváliím si vlastní rodokmen dokáže sestavit i laik. Se staršími prameny ale většinou pomáhají profesionálové.

Zkusit si vyhledat své předky může každý na specializovaných internetových stránkách. Může se ale stát, že neuspěje, a tak se musí hledat třeba v matrikách nebo soupisech obyvatel. Třeba Praha má takové dokumenty digitalizované. Dá se z nich dokonce vyčíst i vztahy mezi členy domácnosti.

Právo

Co se stane s některými filmy z karlovarské přehlídky, až festival skončí? Tak to se dozvíte ve Festivalovém deníku, zvláštní příloze Práva. Některé snímky z programu uvidíte taky v běžných kinech. Distributoři věří, že právě díky promítání na festivalu si filmy zapíší do obecného povědomí a přitáhnou další diváky.

Tak třeba tvůrci českého dokumentu King Skate o skateboardové komunitě v Československu doufají, že se díky uvedení v Karlových Varech víc rozšíří, že film diváky pobavil a že není jen pro skateboardisty. Reakce na něj chce distributor zúročit taky během kampaně před zářijovým uvedením v kinech. Karlovarskou přehlídku distributoři taky využívají jako takový odrazový můstek pro filmy, které uspěly na festivalu v Cannes.