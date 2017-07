Sobotka: Dvojvládí v ČSSD nemůže fungovat dlouhodobě. Do čela strany se vracet nechci

Premiér Bohuslav Sobotka chce zůstat aktivním členem sociální demokracie, nemá ale ambici vracet se do jejího vedení. Sobotka funkce předsedy ČSSD a volebního lídra opustil zhruba před měsícem kvůli klesajícím preferencím. Model rozdělení role premiéra a šéfa nejsilnější vládní strany však podle něj nemůže fungovat dlouhodobě. Praha 10:36 18. 7. 2017 (Aktualizováno: 11:58 18. 7. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Bohuslav Sobotka | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Chci v každém případě zůstat aktivním členem ČSSD. A když to bude na úrovni Jihomoravského kraje, tak s tím nebudu mít vůbec žádný problém. Není mojí ambicí vracet se do vedení sociálnědemokratické strany," řekl premiér Bohuslav Sobotka.

Dodal, že má nyní více času na kampaň v Jihomoravském kraji, kde kandiduje do Poslanecké sněmovny, ale také na vládu.

Přesto si nemyslí, že by se z rozdělení funkcí šéfa hlavní vládní strany a premiéra měl stát standard. „Ten model nemůže fungovat dlouhodobě, myslím, že by to bylo špatně," uvedl.

V současnosti podle něj řešení, pro které se inspiroval v Německu, pomohlo zvýšit dynamiku ČSSD a přineslo uklidnění uvnitř strany.

Sobotku k rozhodnutí skončit ve stranických funkcích vedl i příklad německé SPD, jejíž vedení přepustil ministr zahraničí Sigmar Gabriel v březnu Martinu Schulzovi. „Mojí ambicí je pomoci ČSSD k tomu, aby měla na podzim co nejlepší volební výsledek, aby byla platnou součástí příští vlády a možná tuto vládu po volbách sestavovala," vysvětlil Sobotka.

Únavné podle něj bylo především řešit vnitřní spory v sociální demokracii. „Připadaly mi hodně malicherné z pohledu toho, co má ČSSD za úkol ve společnosti. Jak musí hájit zaměstnance, rodiny s dětmi, seniory," řekl.

Měl prý pocit, že vnitřním záležitostem a sporům se věnuje příliš velké množství energie. „Mně to teď umožňuje tu energii věnovat v zásadě navenek, ať už pokud jde o vedení kandidátky v Jihomoravském kraji, nebo pokud jde o fungování vlády," dodal premiér.

Za zřetelný výsledek svého konce v čele strany považuje uklidnění vnitřní situace ČSSD. „To byl také jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl učinit toto rozhodnutí. Myslím, že je potřeba, aby se sociální demokracie přestala zabývat sama sebou a soustředila se právě na volební kampaň, komunikaci s voliči," uvedl Sobotka.

Hlas Česka musí být v EU slyšet

Za důležitou prioritu pro zbývající měsíce mandátu končící vlády považuje Sobotka aktivní dialog s Evropskou unií. Hlas České republiky musí být podle něj slyšet, protože se připravuje řada koncepčních materiálů, včetně nového čerpání evropských fondů.

Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD | Foto: Michal Doležal | Zdroj: ČTK

Odmítl také, že se česká vláda v postoji k řešení migrace nebo směrnici ke zbraním vzdálila v posledních měsících EU. „Neposouváme se, pouze jsme nezměnili názor. Možná někdo čekal, že v průběhu debaty o kvótách změníme názor, ale my jsme ho nezměnili. To znamená, že pozice Česka je stále stejná," uvedl premiér.

„Také jsme kritizovali směrnici o zbraních, nepodařilo se nám ji dostatečně ovlivnit a změnit. To znamená, že i tady uplatňujeme výhrady, které jsme říkali už několik měsíců. Není to nic nového. Ale určitě Česká republika není země, která by se z pohledu svých zájmů strategických, sociálních, ekonomických, bezpečnostních měla jakkoli vzdalovat EU," doplnil Sobotka.

Česko je podle něj aktivní, například pokud jde o pomoc zemím, kde vidí příčiny migrace, nebo v organizaci ochrany hranic EU. „Chceme se věnovat posílené spolupráci v oblasti evropské obrany. Chceme být aktivním členem EU, ale členem, který je schopen jasně formulovat své názory, své zájmy, a který se nebude bát jít do střetu v okamžiku, kdy zjistí, že jeho názory se liší od hlavního proudu, který je v EU," dodal.

Sobotka se sejde s Netanjahuem

Izraelská vláda by se mohla jako tradiční partner Česka v příštím roce účastnit oslav 100 let od založení Československa.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu | Zdroj: Reuters

Předseda české vlády se pak ve středu na okraji jednání summitu visegrádské čtyřky sejde v Maďarsku s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Mluvit budou jak bezpečnosti na Blízkém východě, migraci, boji s terorismem nebo hospodářské spolupráci, tak právě o přípravách společného zasedání izraelské vlády v Česku.

„Koneckonců Masaryk navštívil židovské osady v Palestině a jeho syn Jan Masaryk byl člověk, který se výrazně angažoval při dodávkách zbraní pro vznikající izraelský stát. I tato linka hraje důležitou roli," poznamenal Sobotka.

Setkání středoevropských zemí s Netanjahuem považuje Sobotka za velmi důležité vzhledem k poloze Izraele. „Leží v regionu, který je velmi neuralgický a v poslední době je také zdrojem silného migračního tlaku směrem do Evropy. Je to region, kde se rozvíjely aktivity Islámského státu, který už je v defenzivě, nicméně zatím není definitivně poražen a rozložen," vysvětlil premiér.

Sobotka se během dovolené nenechá zastupovat

Během tří týdnů vládních prázdnin v srpnu plánuje premiér cestovat nejdál na Slovensko. Vedením Strakovy akademie během své nepřítomnosti proto letos opět nepověří ani jednoho z vicepremiérů.

„Tři týdny v srpnu vláda zasedat nebude. Já se ale nebudu zdržovat někde daleko. Počítám, že nejdále, kam asi během dovolené se dostanu, tak bude Slovensko,“ přiblížil Sobotka.

„Není potřeba, abychom drželi nějaké služby nebo abych předával nějaké pověření. Budu tak blízko, abych se kdykoli mohl vrátit, pokud by nastala nějaká mimořádná situace," dodal.