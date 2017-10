Sobotka hájil podpis memoranda o těžbě lithia. Senátorům ANO se dokument nezdá

Boj o budoucnost těžby lithia v České republice se přesunul z vlády do horní komory parlamentu. Senátoři vyzvali hlavně politiky z hnutí ANO a KSČM, aby nedávali přednost svým politickým zájmům.

Chtěli ale také od premiéra Bohuslava Sobotky a ministra průmyslu Jiřího Havlíčka (oba z ČSSD) slyšet, proč šéf rezortu podepsal memorandum o těžbě lithia s australskými těžaři tak krátce před volbami.

Memorandum není podle premiéra pro Českou republiku žádným závazkem do budoucna. Ministr průmyslu Jiří Havlíček nemohl podle Sobotky dělat nic jiného, než memorandum s australskou firmou EMH podepsat.

„Ministerstvo životního prostředí vedené panem Brabcem z ANO naprosto v tichosti prodlužovalo licence zahraniční firmě. Vedle toho pan ministr Havlíček okamžitě po svém nástupu začal pracovat na tom, abychom měli jinou surovinovou politiku, která už by do budoucna umožnila vliv státu a vstup firmy Diamo jak do průzkumu, tak do těžby,“ prohlásil v Senátu Sobotka.

Podle něj první krok k průzkumu ložisek lithia firmou Geomet, kterou australská EMH vlastní, udělalo ministerstvo životního prostředí. Jeho šéf Richard Brabec z hnutí ANO ale v horní komoře řekl, že se jeho rezort choval přesně podle zákona.

„Všichni ministři životního prostředí při těch stovkách licencí, které se udělovaly, postupovali podle stejného zákona, tedy podle geologického a horního zákona. Ty v této podobě fungují od roku 1992, takže ministr, ani nikdo jiný, samozřejmě nemá žádnou šanci takovou průzkumnou licenci ovlivnit. Když žadatel splní všechny podmínky, tak tu licenci dostane,“ odvětil vicepremiér a ministr životního prostředí.

Senátor Jiří Oberfalzer (ODS) se divil, proč podpis nemohl počkat na novou vládu po volbách.

„Podstatné je, aby ten proces byl transparentní a aby možná jedno z posledních významných ložisek, které v Česku máme, bylo vytěženo efektivně a s co možná největší výhodou pro českou ekonomiku. To vyžaduje transparentní proces a nám se zdá, že toto rozhodnutí bylo unáhlené a že ho motivovaly blížící se volby,“ řekl.

Podle Sobotky bylo memorandum nutné proto, aby se lithium nejen těžilo, ale i zpracovávalo v Česku. Vláda odmítla návrh hnutí ANO memorandum zrušit. V pondělí bude o budoucnosti těžby lithia v Česku mimořádně jednat na žádost komunistů sněmovna. V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia. Většina je na Cínovci v Krušných horách a malé ložisko ve Slavkovském lese.