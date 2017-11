Sobotkův kabinet podal demisi. Jako třetí v historii Česka vládl celé volební období

Vláda premiéra Bohuslava Sobotky z ČSSD ve středu podala demisi. Odpoledne už byla doručena na Pražský hrad. Informoval o tom mluvčí kabinetu Martin Ayrer. Prezident Miloš Zeman ji plánuje přijmout v úterý. Sobotkovu vládu možná čeká v prosinci ještě jedna schůze. Kabinet je třetí vládou v historii Česka, která dokončila celý čtyřletý mandát. Časová osa Praha 13:45 29. 11. 2017 (Aktualizováno: 15:30 29. 11. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dosluhující premiér Bohuslav Sobotka | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Demisi podá dosavadní kabinet koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL k rukám prezidenta Miloše Zemana, který jej následně pověří vykonáváním mandátu do jmenování nové vlády šéfa ANO Andreje Babiše.

Vedení sněmovny je kompletní. Petr Fiala napodruhé uspěl, je pátým místopředsedou Číst článek

Premiér Bohuslav Sobotka je připraven svolat vládu v demisi naposledy na středu 6. prosince, pokud přijdou z ministerstev materiály, které nesnesou odklad.

Sobotkův kabinem byl prezidentem jmenován koncem ledna 2014. Tvořily ho tři koaliční strany. Osm ministerských postů obsadili zástupci ČSSD, šest hnutí ANO a tři KDU-ČSL.

Celé období zůstali na svých místech ministři KDU-ČSL, v řadách ČSSD a ANO přistoupil Sobotka celkem k devíti změnám. Dotkly se ministerstev pro místní rozvoj, dopravy a spravedlnosti. Dvakrát se měnili ministři školství, jednou ministr zdravotnictví, pro lidská práva a průmyslu. Po vládní krizi letos v květnu odvolal Sobotka z čela ministerstva financí Babiše.



Současná vláda je teprve třetím kabinetem v historii České republiky, kterému se podařilo dokončit celý čtyřletý mandát. Předtím se to povedlo pouze první vládě Václava Klause, která zahájila činnost ještě za České a Slovenské federativní republiky, a vládě Miloše Zemana, jež své fungování opřela o takzvanou opoziční smlouvu s druhou nejsilnější stranou ve sněmovně ODS.

Demise vlády premiéra Sobotky byla právě doručena zástupcem Úřadu vlády ČR na podatelnu Pražského hradu. pic.twitter.com/lXolS4VV8Z — Martin Ayrer (@MartinAyrer) 29. listopadu 2017

Prezident jmenuje Babiše premiérem ve středu 6. prosince. Novou vládu pak jmenuje o týden později, 13. prosince. Ve vládě zasedne devět ministrů, kteří v dosavadním kabinetu nepůsobili. Ministryněmi budou čtyři ženy.

Babišova vláda by tak mohla mít při svém jmenování největší zastoupení žen v historii samostatného Česka. Čtyři ministryně měla před deseti lety i druhá vláda Mirka Topolánka, která ale měla včetně premiéra 18 členů, tedy o tři více než chystaná Babišova sestava.

Premiér Bohuslav Sobotka přichází na jednání vlády | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Kdo usedne v nové vládě?

Jména kandidátů zatím Babiš na přání Zemana nezveřejnil, protože prezident se chce s nováčky setkat. Některé jména už jsou ale potvrzená.

Po Šlechtové i Ťok. Podívejte se na potvrzená jména ministrů Babišovy vlády Číst článek

Dosavadní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová za ANO uvedla, že by měla přestoupit na resort obrany.

V nové vládě pak ministrem dopravy zůstane Dan Ťok za ANO. Vyplynulo to ze středečního Zemanova vyjádření během návštěvy jižní Moravy.

Babiš už dříve uvedl, že v novém kabinetu by měli pokračovat dosavadní ministři ANO, tedy také ministr životního prostředí Richard Brabec, spravedlnosti Robert Pelikán a obrany Martin Stropnický. O něm se nicméně mluví jako o budoucím ministru zahraničí. Babiš se ale v úterý k případným přesunům blíže nevyjádřil.

Pokračovat naopak nebude ministr financí Ivan Pilný z ANO. Resort by mohla nově vést jeho dosavadní náměstkyně Alena Schillerová, která ale nechtěla podobné informace komentovat.

Vláda s důvěrou do Vánoc?

Po jmenování vlády chce Babiš jednat s ostatními sněmovními stranami o podpoře nebo toleranci svého kabinetu. Nedokázal zatím říct, zda o důvěru požádá ještě do konce letošního roku.

Sněmovna musí o důvěře vládě hlasovat do 30 dnů od jejího jmenování, a pokud by Babiš využil celou tuto lhůtu, hlasovalo by se krátce před prvním kolem prezidentských voleb.