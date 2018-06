Přehled tisku: čeští turisté mají nedostatek endiaronu a v Krušných horách otevřeli novou štolu

V sobotních novinách se dočtete o tom, že Čechům na jejich začínajících dovolených chybí endiaron, který není dostupný kvůli výpadkům ve výrobě. Dále se píše, že v Hoře Svaté Kateřiny se konečně otevřela dlouho připravovaná Mikulášská štola. A nemocnice v Janově na Rokycansku se už týden potácí s výpadkem počítačové sítě, který mají na svědomí hackeři. Přehled tisku pro vás připravil Radiožurnál. Praha 7:08 30. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Filip Jandourek

Mladá fronta Dnes

Češi vyrážejí na dovolené a lékárny stále nemají endiaron. Upozorňuje na to Mladá fronta Dnes. Problém to může být hlavně pro třetinu turistů, kteří cestují do severní Afriky, kde jim hrozí průjmové onemocnění víc než jinde. Podle lékařů by tak lidé měli využít třeba aktivní uhlí. Endiaron by navíc měl být během léta znovu dostupný.

Endiaron v lékárnách není dostupný od loňského prosince. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv jsou důvodem výpadku problémy ve výrobě. Jenže teď v lékárnách došla i alternativa k endiaronu, a to lék na předpis ercefuryl. Oba tyto léky přitom patří mezi čtyři přípravky proti průjmu, které lékaři doporučují do cestovní lékárničky. Zbývá tak už jen Imodium nebo lék Smecta.

Regionální Deník

Krušné hory mají novou zajímavou lokalitu pro turisty. Horské město Hora Svaté Kateřiny totiž po desetiletích přípravných prací otevřelo atraktivní Mikulášskou štolu. Dočtete se o tom v regionálním Deníku. Štolu můžou lidé navštívit vždy o víkendu.

V současné době je možné projít asi 240 metrů štoly. V budoucnu by to ale mohlo být víc, protože budou ještě pokračovat sanace dalších částí. Mikulášská štola patří k největším a nejznámějším v Krušných horách.

Ve středověku se tam těžilo stříbro a měď. Dokonce už i jednou byla otevřená pro veřejnost, ale jen krátce před druhou světovou válkou. Během ní ji místní obyvatelé používali jako protiletecký kryt. Po válce pak československá státní správa nechala vchod do štoly odstřelem zasypat.

*

Regionální Deník píše i o nové studii, která vyzývá české politiky, aby zrušili některé nemocnice. Podle auditorů a analytiků by v každém kraji měla skončit jedna. Vyřešil by se tak prý problém s nedostatkem personálu. Podle analýzy navíc některá zařízení mají dlouhodobě nevyužitých až 40 procent lůžek.

Právo

Hackeři už týden blokují počítačovou síť v nemocnici v Janově na Rokycansku. Píše o tom deník Právo. Nemocnice, která se specializuje na léčbu tuberkulózy a respiračních onemocnění, ztratila přístup například do účetnictví nebo zdravotní dokumentace pacientů. Za odblokování sítě hackeři požadují výkupné ve virtuální měně bitcoin.

Podle vyjádření mluvčí nemocnice Hany Kroftové pro deník Právo zablokovaná síť sice ochromila provoz nemocnice, pacientů by se to ale výrazně dotknout nemělo. Jak zjistil deník Právo, vedení janovské nemocnice zatím na vydírání nepřistoupilo a snaží se s pomocí kybernetických expertů situaci vyřešit.