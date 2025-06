SOCDEM a Stačilo! ‚Svědčí to o zmatenosti ČSSD,‘ říká Jelínek. ‚Rádi to voličům vysvětlíme,‘ tvrdí Zaorálek

Předsednictvo sociálních demokratů vyzvalo hnutí Stačilo! ke společnému postupu do říjnových sněmovních voleb. Podle předsedkyně ČSSD Jany Maláčové proto, aby nepropadly hlasy levice. O společném postupu jednala ČSSD s KSČM, která je součástí hnutí. „Neustálé kličkování musí i voliči sociální demokracie snášet špatně,“ říká politolog Lukáš Jelínek. „U ČSSD je to stále stejné,“ oponuje místopředseda sociální demokracie Lubomír Zaorálek. Praha 14:47 26. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda Sociální demokracie Lubomír Zaorálek | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co se podle vás změnilo, že sociální demokraté, kteří původně tvrdili, že jdou do voleb sami, najednou tak usilují o spolupráci se Stačilo!, kterou už předtím vyloučili?

Jelínek: Možná se jedná o sebezáchovný instinkt špiček sociální demokracie, který se spíš vztahuje k nim osobně než k perspektivě samotné strany. Neustálé kličkování, hledání si pozice a partnerů musí i voliči sociální demokracie snášet velmi těžko.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „U ČSSD je to stále stejné,“ míní místopředseda sociální demokracie Lubomír Zaorálek

Nejprve slyšeli, že hnutí Stačilo!, se kterým sociální demokraté vyjednávají, je nedostatečně levicové a sociální demokracie nechce přistoupit na požadavky, jako je vystoupení z EU nebo Severoatlantické aliance.

Pak jsme sledovali oťukávání s hnutím ANO, které nejspíš zarazil Andrej Babiš, když zjistil, že by mu politici sociální demokracie na kandidátkách žádný velký přínos nepřinesli.

Poté jsme slyšeli od paní Maláčové, že sociální demokraté budou kandidovat sami a že pozvou nezávislé osobnosti na své kandidátky. To, že je teď zase všechno jinak, podle mě vypovídá o zmatenosti sociálních demokratů. Jinak už se to asi ani vysvětlit nedá.

Postup sociální demokracie není jasný ani politologům. Začátkem června ČSSD prohlásila, že do voleb půjde samostatně, protože KSČM nechce prosazovat levicová témata a má v rámci Stačilo antisystémový program. Co se stalo, že jste změnili názor?

Zaorálek: To nevadí, že to nechápou ani politologové. Hlavně že to bude srozumitelné voličům. Rádi to budeme vysvětlovat. V podstatě to u ČSSD je stále stejné. Na sjezdu, kde byla zvolena Jana Maláčová předsedkyní, navrhovala řešení, které se teď realizuje. Možná cesta nebyla jednoduchá, ale je to přesně to, co slíbila členům strany.

Stačilo! v čele s Konečnou jde do sněmovních voleb a chce referenda o členství v EU a NATO Číst článek

Každá pátá koruna

To znamená, že hnutí Stačilo! už neprosazuje antisystémový program a KSČM už zase chce prosazovat levicová témata?

Zaorálek: Situace se hodně posunula. My jsme dneska v zemi, jejíž představitelé – pan prezident, premiér a vláda ČR na summitu NATO v Haagu – se dokázali zavázat, že budou utrácet každou pátou korunu rozpočtu na zbrojení.

Pět procent není každá pátá koruna rozpočtu.

Zaorálek: Je to 450 miliard, když spočítáte, kolik to dělá. Je to každá pátá koruna rozpočtu, to jsem si naprosto jist. Je to něco, co rozmetává sociální systém této země. Pokud toto ještě sečteme s tím, co dnes znamená zelený úděl, který bude znamenat zdražování bydlení, vytápění, dopravy a u kterého teď spočítali, že když naběhne, tak v roce 2028 bude benzin a nafta o 10 až 11 korun dražší. Toto povede k sociálním nepokojům.

Na toto se nedá jenom tak koukat. Proto jsme si řekli, že je třeba hledat způsob za každou cenu. Nedopustit to, aby se opakovala situace z minulých voleb, kdy jsme zůstali před branami Sněmovny. Je třeba spojit ty, kteří jsou schopni oslovit levicové voliče.

Vystoupení z EU a NATO

My jsme zatím od hnutí Stačilo! úplně neslyšeli, jak chce oslovovat levicové voliče a její sociální program, ale slyšeli jsme, že prosazuje vystoupení z NATO a EU. Má v programu referendum o vystoupení z těchto struktur. ČSSD teď bude prosazovat referendum o vystoupení z NATO a EU?

Zaorálek: V poslední době zvedali sociální témata poměrně velmi podobně jako my, a dokonce se stejnou intenzitou. Co se týče toho sporného bodu, který jsme měli, tak jsme se shodli na tom, že budeme prosazovat zákon o referendu jako princip, který se tady nepodařilo prosadit za léta.

Do sněmovní kampaně se vrátí téma antikomunismu. Vládní strany chtějí upozorňovat na ‚skrytou‘ KSČM Číst článek

My jsme to dokonce navrhovali jako sociální demokraté desetkrát. To by byla obrovská věc, kdyby se podařilo mít konečně obecný zákon o referendu, jak velí Ústava. Toto je věc, na které se dokážeme spojit.

My dneska nehledáme, co nás rozděluje. V situaci, která vypadá, že je pro lidi kritická, a nemluví se o tom, co to bude pro lidi znamenat.

Já vás ocituji z prosince 2017 ČT: „Pořádat referendum o vystoupení z EU je nesmyslné. Pokud bychom vystoupili, této zemi bude okamžitě hrozit velký růst nezaměstnanosti. Firmy, které tu dnes jsou, protože jsme v EU, budou odcházet. Viděl jsem odhady, že by to znamenalo 400 tisíc lidí bez práce.“ Teď ale ČSSD bude spolu prosazovat referendum o vystoupení z EU? To přece odporuje sociálnědemokratickému programu.

Zaorálek: Nic takového prosazovat nebudeme. Taky si myslím, že to je prakticky neproveditelné. Debata je zbytečná. My jsme se dokázali shodnout, že platí princip, že tato země potřebuje obecný zákon o referendu. Na tom jsme se shodli, a dokonce si dovedeme představit, že by to mohlo být i o zahraničněpolitických otázkách.

Kandidátky

Takže i o vystoupení z EU?

Zaorálek: To není téma. Vláda se zavázala k 5 % na zbraně, to může být předmětem.

Co bude dál s ČSSD? Kolik sociálních demokratů bude na kandidátkách hnutí Stačilo?

Zaorálek: O tom ještě budeme jednat. To vám ještě teď neřeknu.

‚Sbohem a šáteček.‘ V SOCDEM končí po 25 letech hejtman Pardubického kraje Netolický Číst článek

Vy se chcete spojit s hnutím Stačilo! a nevíte za jakých podmínek? Kolik byste na kandidátkách hnutí Stačilo! měli rádi kandidátů?

Zaorálek: Včera jsme oslovili hnutí Stačilo!, že se dohodneme na společném postupu, protože je důležité, aby byla jistota, že do Parlamentu se dostane někdo, kdo se v této zemi bude zastávat běžných lidí a kdo se postará a pomůže tomu, aby byla odstraněna vláda, která dneska zachází s penězi.

Kolik poslanců v Parlamentu by ČSSD ráda měla? Kolik lidí na kandidátkách byste rádi měli?

Zaorálek: Jak to dopadne, o tom rozhodnou voliči. O tom, jak bude sestavena kandidátka, se budeme ještě bavit.

Je pravda, že chcete být dvojkou v Moravskoslezském kraji za šéfkou komunistů Kateřinou Konečnou? A bude Jana Maláčová jako jednička na kandidátce v Praze?

Zaorálek: To je věc, o které se bude jednat. Jakým způsobem se dohodneme, na to nám ještě nechte chvilku času. Budeme jednat rychle.