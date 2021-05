Ministr Metnar chtěl loni koupit od Prahy 6 odstraněnou sochu Koněva. Kvůli kritice Ruska

Když před rokem Ruská federace ostře protestovala proti odstranění pomníku sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva z pražského náměstí Interbrigády, žádala ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO), aby jim sochu předal. Metnar tehdy odpověděl, že jim ji dát nemůže, protože ji vlastní městská část Praha 6. Podle zjištění Radiožurnálu se pak ale sám pokusil sochu získat. Na radnici Prahy 6 poslal žádost, aby mu ji prodala. Původní zpráva Praha 6:21 24. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sochu maršála Koněva chtěl od Prahy 6 koupit i ministr obrany Lubomír Metnar (archivní foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ministerstvo obrany má zájem o zakoupení sochy,“ psal Metnar loni v prosinci starostovi Prahy 6 Ondřeji Kolářovi z TOP 09. A upozorňoval, že „socha byla odstraněna v kontextu dlouhodobě se zhoršujících česko-ruských vztahů, a ačkoli případ pomníku I. S. Koněva zdaleka nebyl jedinou příčinou zhoršení, byl významným akcelerátorem a nakonec se stal obecně vnímaným symbolem krize relace“.

Sochu Koněva nahradilo 40 pamětnických příběhů. Ukazují roli Sovětského svazu v dějinách Česka Číst článek

Ministr v dopise poukázal na to, že zhoršené vztahy se podle něj odrážejí v tom, jak se Rusové staví k péči o české válečné hroby v Rusku. „V některých případech se jedná o zhotovené pomníky, které například v Samarské oblasti čekají na svoji instalaci již řadu let,“ napsal Metnar v dopise, o kterém se dosud nevědělo a který má Radiožurnál k dispozici.

Podle mluvčí resortu Jany Zechmeisterové měl odkup sochy Koněva symbolizovat „podanou ruku k pokračování komunikace s ruskou stranou v oblasti péče o válečné hroby“, ačkoli socha Koněva nespadá do oficiální kategorie válečných hrobů.

Je otázkou, co by ministerstvo obrany se sochou dál dělalo. Mluvčí resortu Zechmeisterová odmítá, že by resort chtěl sochu věnovat Rusům. Podle ní mělo ministerstvo jiný záměr: přesunout ji z depozitáře v Měšicích v Praze-východ, kam ji uložila radnice Prahy 6, do depozitáře Vojenského historického ústavu.

Jenže, jak má symbolizovat „podanou ruku“ přesun z jednoho skladiště do druhého? „Ministerstvo nabídlo převzetí sochy do depozitáře VHÚ přesto, že podle zákona není válečným hrobem ani památníkem. A tím také říkáme, že si vážíme rozhodujícího podílu Rudé armády při osvobozování naší země,“ vysvětluje Zechmeisterová.

Metnar rozhovor odmítl

Metnar se k tématu vyjádřit nechtěl, žádost o rozhovor odmítl, mobil nebral a na SMS nereagoval. V prosincovém dopise radnici Prahy 6 ale své úvahy naznačoval. Psal, že už jen změna vlastníka by podle něj mohla zmírnit napětí s Ruskem.

Rusové v čele s ministrem zahraničních věcí Sergejem Lavrovem totiž kvůli odstranění sochy popudlivě kritizovali pražskou radnici a především starostu Koláře. A uvolnění napětí pak chtěl Metnar podle svých slov využít právě k tomu, aby se Rusové lépe starali o české válečné hroby.

Praha 6: Neprodáme

Kolik peněz chtělo ministerstvo utratit za bronzovou sochu, jejíž cenu kvůli pojištění odhadl znalec na 13 milionů korun, není jasné. Tak daleko podle mluvčí Zechmeisterové jednání s radnicí Prahy 6 nedospělo. Zástupci městské části totiž ministrovu žádost okamžitě odmítli.

Spor o Koněva: Moskvě nejde jen o historii, chce podpořit proruskou scénu v Česku, říká zpravodajka Číst článek

„V žádném případě ani neuvažujeme, že bychom sochu prodávali, protože nad ní chceme mít kontrolu a chceme mít poslední slovo o tom, co se s ní stane,“ řekl starosta Ondřej Kolář.

Ministr Metnar nebyl jediný, podobně radnice odmítla další zájemce. „Třeba člověk z Břeclavi nám psal, že má nějaké military muzeum a chce si dát maršála na zahradu jako upoutávku. Nebo nám psal spolek mladých Rusů z Kazaně, prodejte nám sochu a my jsme říkali, že v žádném případě, protože hrozilo, že kdyby se dostala do ruských rukou, postavili by ji před českou ambasádu v Moskvě, aby maršál kynul našim diplomatům,“ vypráví Kolář.

Koněv na výstavě

Socha ale ve skladu v Měšicích nezůstane navždy. Přestěhuje se do Domu pážat na Hradčanech, kde Muzeum paměti 20. století podle jeho ředitele Jana Kalouse plánuje multimediální expozici, jejíž součástí by byla i socha, včetně doprovodných informací, kdo byl Koněv a jak ovlivnil československé dějiny.

Radnice Prahy 6 přesunula maršála Koněva z náměstí Interbrigády. Socha dočasně poputuje do depozitáře Číst článek

Pomník z roku 1980 na náměstí Interbrigády v Praze vyvolával emoce několik posledních let. V roce 2018 byl opatřen cedulkou, která připomínala kromě Koněvových zásluh při osvobozování části Československa i jeho podíl na krvavém potlačení maďarského povstání, výstavbě Berlínské zdi a na událostech předcházejících invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968.

Vandalové sochu několikrát posprejovali a polili barvou. Radnice ji v roce 2019 nechala pokrýt plachtou a v dubnu 2020 nakonec nechala sejmout z podstavce a odvézt.

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov to označil za pobuřující a cynické a ruské orgány zahájily trestní stíhání starosty Ondřeje Koláře a dalších pražských politiků, což ovšem české ministerstvo zahraničí označilo za nepřípustné. Kolář pak načas dostal policejní ochranu a musel se skrývat na utajeném místě.

Ministerstvo obrany další pokusy o získání sochy vzdalo. „V tuto chvíli je to pro ministerstvo obrany uzavřená věc,“ doplnila Zechmeisterová.