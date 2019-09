Přestěhuje se Koněvova socha na Olšanské hřbitovy? Maršálova dcera i starosta Prahy 6 souhlasí

Socha maršála Koněva by mohla nově stát na Olšanských hřbitovech v Praze. Koněvova dcera Natalja to připustila v rozhovoru se serverem Aktuálně.cz. Pro přemístění je i starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09), který to chce navrhnout na čtvrtečním jednání zastupitelstva městské části. Praha 18:53 11. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Socha maršála Ivana Štěpanoviče Koněva | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Natalji Koněvové se nelíbila možnost, že by socha jejího otce putovala na ruskou ambasádu nebo do nějakého muzea. Olšanské hřbitovy, kde jsou na vojenském pohřebišti pochováni také vojáci Rudé armády padlí během osvobozování Prahy, jsou pro ni přijatelné. Původně chtěla dcera převézt sochu přímo do Ruska.

Starosta Ondřej Kolář navrhne přemístění na čtvrtečním jednání zastupitelstva Prahy 6. „Já budu navrhovat, aby pro sochu bylo nalezeno nové důstojné umístění. A co je lepšího a důstojnějšího než vojenský hřbitov? Samozřejmě ale budu respektovat jakékoliv rozhodnutí zastupitelstva,“ sdělil serveru Akutálně.cz

Ruské ministerstvo zahraničí však už dřív jakékoli přemístění sochy odmítalo s odůvodněním, že jde o „znevážení významu slavných a tragických stránek dějin, jimž je věnována“. K možnému přesunu na Olšany se Rusové zatím oficiálně nevyjádřili.

Odstranění sochy z náměstí Interbrigády by museli odsouhlasit i památkáři, ani oni zatím jasné stanovisko nesdělili.

Rudá i růžová

Spor o sochu maršála Ivana Stěpanoviče Koněva na Praze 6 se opět rozhořel koncem letošního srpna, kdy neznámý pachatel polil pomník rudou barvou.

Radnice později na facebooku oznámila, že sochu nechá pomalovanou, dokud nezačne ruská ambasáda jednat konstruktivně ohledně možného přesunu sochy na svou zahradu. Pomník se dlouhodobě stává terčem vandalů, například loni v květnu jej někdo polil růžovou barvou.

Kvůli soše se rozpoutala i roztržka mezi ruskými a českými politiky. Ruský ministr kultury označil starostu Koláře za nacistu, což odsoudil šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) i další členové vlády Lubomír Zaorálek či Jan Hamáček (oba ČSSD).