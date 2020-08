Komu patří Radegast? Vlastnictví je nejasné, o sochu po letech usiluje Pohorská jednota Radhošť

O originál sochy Radegasta z beskydských Pusteven se přihlásila Pohorská jednota Radhošť. Právě jí kdysi sochař Albín Polášek své dílo věnoval. Originál stojí v průčelí radnice Frenštátu pod Radhoštěm od doby, kdy jej na Pustevnách nahradila kvůli povětrnostním podmínkám kopie. Vlastnictví nikdo neřešil. Až teď. Sochu si totiž chtěli půjčit na výstavu. Radhošť 13:45 1. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radegast se dostal do vlastnictví státu v 50. letech, kdy byla násilně přerušena činnost Pohorské jednoty. | Foto: František Tichý | Zdroj: Český rozhlas

Právě v červnu frenštátští zastupitelé rozhodovali, jestli originál Radegasta půjčí na výstavu do Ostravy. A jedním z argumentů, proč to neudělat, bylo překvapivé zjištění, že město vlastně vůbec nemá doklad, že by mu socha patřila. O vlastnictví se totiž přihlásila Pohorská jednota Radhošť jako původní majitel.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Tomáše Piky

„V okamžiku, kdy přišel požadavek na zapůjčení této sochy do Ostravy, tak nám už to jedno není a chceme, abychom dostali nabývací titul, že socha Radegasta patří Pohorské jednotě Radhošť,“ potvrzuje její předseda Dan Jalůvka.

Radegast se dostal do vlastnictví státu v 50. letech, kdy byla násilně přerušena činnost Pohorské jednoty. Na konci devadesátých let se pak originální socha přesunula do frenštátské radnice, kde si ji následně město zaevidovalo jako svůj majetek.

„To, že je to v majetku města, podle mne nebylo formálně dobře uděláno v roce 2003, kdy se bez legislativního podkladu toto zavedlo do majetku města. Nicméně ještě teď potřebujeme, aby se doložilo, že to, co jim pan Polášek daroval, platí,“ vysvětluje starosta města Miroslav Halatin (ODS) pro Český rozhlas Ostrava.

Originál sochy boha Radegasta | Foto: Jan Novotný

Pohorská jednota teď proto zřejmě bude muset prokázat vlastnictví sochy. Například dopisy z 30. let mezi Pohorskou jednotou a autorem sochy Albínem Poláškem. „Pohorské jednotě Radhošť, ve Frenštátě pod Radhoštěm. Děkuji vám vřele za váš ctěný dopis, jímž mi děkujete za darovanou sochu a který mne nesmírně potěšil, že přijali jste tuto sochu s takovou láskou, s jakou jsem tuto já daroval,“ čte z dopisu Dan Jalůvka. „Dokazuje to, že Albín Polášek sochu jednotě daroval, aby se o ni starala,“ dodává.

Kdy by se mohlo rozhodnout o skutečném vlastníkovi sochy, ale zatím jasné není. Pohorská jednota teď shání právníka a další dokumenty, kterými by své vlastnictví doložila. I kdyby ale nakonec uspěla, plánuje sochu Radegasta ve vestibulu frenštátské radnice ponechat.