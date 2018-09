Sociální experiment z dílny ANO: zdravotní sestry a lidé z ubytoven mají bydlet pod jednou střechou

Vláda plánuje dostat lidi z ghett a ubytoven, ale také zajistit dostupné bydlení třeba pro seniory nebo začínající učitele. Obce a města by mohly získat dotace a úvěry na výstavbu, nákup i rekonstrukci nájemních bytů. Připraveny pro ně budou zhruba tři miliardy korun. Stát tak chce různé skupiny lidí dostat pod jednu střechu. O téma se zajímal Radiožurnál. Brno/Praha 18:00 24. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Resort práce a sociálních věcí je připravený podle poptávky dotace případně navýšit. | Foto: Václav Štefan | Zdroj: Český rozhlas

V bytě o rozloze asi 400 metrů čtverečních žije Eva Matějíčková ještě s dalšími osmi seniory. A zatímco zvenčí se hluk z centra města ozývá pravidelně, uvnitř je až na klavírní koncerty jedné ze spolubydlících klid. Na sousedy si prý stěžovat nemůžou. Zázemí tam našla i jedna rodina ohrožená chudobou zapojená do programu rychlého zabydlení neboli rapid rehousing.

„Je vidět, že dobře funguje i to, že je ten sociální byt jediný a že se to nějakým způsobem zvládá,“ řekl Radiožurnálu vedoucí oddělení bytové výstavby Brna Jan Sponar. Sociální byty je podle něj vhodné kombinovat s jinými typy bydlení. „Myšlenku, že jich tam bude více, je vhodné kombinovat i s jinými typy sociálně znevýhodněných nájemníků, jako jsou třeba senioři nebo lidé, kteří potřebují bezbariérové byty,“ dodal.

Sdílený nájemní byt v centru Brna o rozloze 400 metrů čtverečních pro 11 seniorů. | Foto: Václav Štefan | Zdroj: Český rozhlas

Domov pro zdravotní sestry

Jihomoravské metropoli se daří přemisťovat lidi z ubytoven díky podpůrné sociální práci. Do tohoto domu se v budoucnu nastěhují také zdravotní sestry nebo lidé bez přístřeší. Právě takový typ obecního bydlení by se měl stát v Česku do budoucna běžnou záležitostí.

„Naším cílem je namixovat klasické nájemní bydlení se sociálním bydlením,“ uvedla pro Radiožurnál ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová za hnutí ANO. Její resort chce zřejmě na jaře příštího roku spustit nový program Výstavba.

V jednom domě bude moct být maximálně 20 % sociálních bytů s regulovaným nájmem 61 korun a 10 haléřů na metr čtvereční. Na ně dostane obec 100% dotaci. Na zbývající dostupné nájemní byty si pak bude moct od státu výhodně půjčit.

„Obec ale může zároveň stavět takzvaný sociální dům. Tam jsou ale podmínky striktní. Maximálně 12 bytových jednotek, aby nevznikala ghetta,“ dodala Dostálová.

Náhrada zákona

Do dotační části dá stát ročně dvě miliardy korun. Do úvěrové pak podle Dostálové asi miliardu. Peníze budou moct radnice použít také na nákup nemovitostí nebo jejich rekonstrukci. Program má fakticky nahradit připravovaný zákon o sociálním bydlení. Ovšem s jedním zásadním rozdílem: pro obce nebude zajištění sociálního bydlení povinností. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD proti změně nic nenamítá.

„Pan premiér řekl, že zákon o sociálním bydlení nebude. My jsme dneska v situaci, kdy bydlení je nedostupné vlastně pro většinu obyvatelstva a to, o čem vlastně jednáme v návaznosti na dotační program Výstavba je, že by zde měl být zákon o dostupném bydlení nebo o bydlení vůbec a jeho součástí by pak mělo být sociální bydlení,“ přiblížila Radiožurnálu Maláčová.

Samo ministerstvo pro místní rozvoj uvádí, že je potřeba vytvořit asi 65 tisíc sociálních bytů za zhruba 80 miliard korun. | Foto: Václav Štefan | Zdroj: Český rozhlas

Program se zamlouvá například Charitě České republiky. Zákon o sociálním bydlení je ale podle ní nadále potřebný. A to i s ohledem na systém přidělování bytů nebo pomoc sociálně slabým adaptovat se na nové prostředí.

Přerušení prací na normě, kterou se neúspěšně snažila zavést i bývalá Sobotkova vláda, se nelíbí ale vedoucímu programu Integrace společnosti Člověk v tísni Janu Černému.

„Výsledkem tady toho programu může být, že bude více bytů v některých městech. Nebude to řešení problémů jako s koncentrovanou chudobou ve staré panelákové zástavbě v severočeských městech,“ popsal.

Nosit sovy do Atén

Podle Černého navíc nejsou některé obce připraveny začít stavět, a byty tak reálně můžou vzniknout až za několik let. Zástupce výkonného ředitele Svazu měst a obcí Dan Jiránek z ODS ale říká, že na řadě míst půjde hlavně o výkup stávajících nemovitostí. Tedy často i těch, které v minulosti obce zprivatizovaly.

„Jsou naopak území, kde stavět nové byty by bylo jako nosit sovy do Atén. Čili tam je potřeba dát obcím prostředky, aby mohly vykoupit ty byty, které dneska jsou v soukromých rukou a slouží obchodníkům z chudobou.“

Dotace dvě miliardy ročně podle svazu nestačí. Samo ministerstvo pro místní rozvoj uvádí, že je potřeba vytvořit asi 65 tisíc sociálních bytů za zhruba 80 miliard korun. Státu by tímto tempem zajištění dostatku tohoto bydlení trvalo 40 let. Resort je ale připraven podle poptávky dotace případně navýšit.