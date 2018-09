Stát chce podporovat výstavbu a nákup sociálních bytů. Připravené na to má tři miliardy korun

Vláda chystá plán, který má dostat lidi z ghett a ubytoven, ale taky zajistit dostupné bydlení třeba pro seniory nebo začínající učitele. Obce a města by mohly získat dotace a úvěry na výstavbu, nákup i rekonstrukci nájemních bytů. Připravené pro ně budou zhruba tři miliardy korun. Stát tak chce různé skupiny lidí dostat pod jednu střechu. Jestli to může fungovat, zjišťovali reportéři Radiožurnálu. Brno 16:41 23. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Hana Mikulincová

„My máme jednu velkou místnost s dvoulůžkem a výhled do ulice. Je to dobré až na ty hospody, které v noci dělají hluk, ale v zimě už bude lépe, už nebude takový rachot,“ popisuje Radiožurnálu obyvatelka domu Eva Matějíčková.

Brněnský projekt pro lidi bez domova uspěl. Bydlení si po roce udrželo 96 % rodin Číst článek

V bytě o rozloze asi 400 metrů čtverečních žije paní Matějíčková s ještě dalšími osmi seniory, a zatímco zvenčí se hluk z centra města ozývá pravidelně, uvnitř je až na klavírní koncerty jedné ze spolubydlících klid.

Na sousedy si prý stěžovat nemůžu, zázemí tam našla i jedna rodina ohrožená chudobou zapojená do programu rychlého zabydlení.

„Je vidět, že funguje dobře právě i to, že ten sociální byt je jediný a že se to nějakým způsobem zvládá,“ říká vedoucí oddělení bytové výstavby Brna Jan Sponar.

Jihomoravské metropoli se daří přemisťovat lidi z ubytoven díky podpůrné sociální práci. Do tohoto domu se v budoucnu nastěhují také zdravotní sestry nebo lidé bez přístřeší. Právě takový typ obecního bydlení by se měl do budoucna stát v Česku běžnou záležitosti. Ministerstvo pro místní rozvoj totiž chystá nový program Výstavba.

Babišovy sliby nestačí, zákon o sociálním bydlení je nutný, říká Vít Lesák Číst článek

„Naším cílem je namixovat klasické nájemní bydlení se sociálním bydlením. Maximálně dvacet procent může být na sociální účely, na což dostane obec sto procent. Na zbytek si obec může říct, jestli chce příspěvek od státního fondu na rozvojové bydlení, protože tam budou bydlet mladí nebo obecně prospěšné profese,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová za hnutí ANO.

Do dotační části dá stát ročně dvě miliardy korun. Do úvěrové pak podle Dostálové asi miliardu. Peníze budou moct radnice použít taky na nákup nemovitostí nebo jejich rekonstrukci. Obec by kromě smíšených domů s maximálně pětinou sociálních bytů mohla stavět čistě sociální dům s dvanácti jednotkami.

„Výsledkem tady toho programu může být, že bude více bytů v některých městech. Nebude to řešení problémů jako s koncentrovanou chudobou ve staré panelákové zástavbě v severočeských městech,“ domnívá se Jan Černý ze společnosti Člověk v tísni.

Podle Svazu měst a obcí dotace dvě miliardy ročně nestačí.