Snazší žádost o sociální dávky a vyšší příspěvky? ‚Úprava začne platit do dvou týdnů,‘ říká Richterová

Už v červenci by mohly začít platit novely zákonů v sociální oblasti, které vláda přijala na začátku června. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdila pirátská místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová. Novely zákonů v sociální oblasti mají zjednodušit podávání žádostí o sociální dávky jako příspěvek na bydlení nebo rodičovský příspěvek. Čekají na projednání v Senátu a podpis prezidenta. Praha 8:13 17. června 2022

„Za nás je příspěvek rodinám s dětmi první krok. Ze statistik nám vychází, že jsou na tom nejhůř a pomoc k nim doteď nemířila. Proto jsme se v jednom dni věnovali nejen tomu jednorázovému příspěvku, ale i výraznému zjednodušení celých žádostí o státní podpory,“ reagovala pirátská místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová pro server iROZHLAS.cz na otázku, jestli vláda připravuje pro lidi v důsledku inflace a dalších rostoucích nákladů podporu, mimo schválený jednorázový příspěvek na děti do osmnácti let.

Série novel v sociální oblasti, které mají podle vlády „systémově“ pomoci lidem řešit současnou situaci s rostoucími náklady na bydlení i život, mají podle Richterové začít platit co možná nejdříve.

„Teď to půjde do Senátu a poté k prezidentovi. Opravdu je velice pravděpodobné, že úprava začne platit v řádu dvou týdnů,“ tvrdila.

S komplikacemi přitom nepočítá. „Už to prošlo sněmovnou. Je proto velice pravděpodobné, že to stihneme do července,“ doplnila Richterová pro server iROZHLAS.cz.

Zjednodušení žádostí

Vláda schválila návrh zákona na pětitisícový příspěvek už na začátku června. Rozhodnutí vlády pak potvrdila v úterý i Poslanecká sněmovna. A to i přesto, že návrh opoziční politici kritizovali jako nedostatečný. Chtěli ho rozšířit na nezaopatřené děti do 26 let nebo alespoň středoškoláky, zrušit hranici hrubého příjmu rodiny do jednoho milionu korun ročně nebo zavést periodické vyplácení příspěvku do konce roku.

S návrhy ale opozice neuspěla. Příspěvek bude jednorázově vyplácený od srpna se zachováním vládou stanovených kritérií.

Spolu s ním ale vláda přijala i další návrhy novel v sociální oblasti. Kabinet například upravil zákon o státní sociální podpoře a zákon o pomoci v hmotné nouzi. Novelou se má zjednodušit třeba administrace příspěvku na bydlení, který je podle Richterové výrazně „podužívaný“. Pomoc přijímá pouze asi třetina oprávněných žadatelů.

„Nová úprava se zaměřuje na možnost elektronické komunikace s úřadem. Dokládání nákladů na bydlení a příjmů domácností bude probíhat pouze pololetně, doteď to bylo jednou za čtvrt roku. Navíc prokazování bude podstatně jednodušší. Samozřejmě zachováváme mechanismy kontroly, to je jasné,“ přiblížila úpravu serveru iROZHLAS.cz Richterová.

Podle ní bude navíc nově příspěvek poskytovaný na dobu neurčitou. „Žádost lidé podají pouze jednou. Tak to bude uživatelsky vstřícnější jak pro úředníky, tak pro lidi,“ řekla s tím, že vláda tímto krokem počítá se zvýšením zájmu o sociální dávku.

Snazší by mělo být i čerpání rodičovského příspěvku, které má být nově rychlejší. A jeho strop plánuje vláda měsíčně zvýšit na třináct tisíc korun z původních deseti tisíc.

Nakonec vláda provedla změny i v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Pětiprocentní slevou na pojistném chce motivovat zaměstnavatele k vytváření více míst se zkráceným úvazkem pro vybrané skupiny zaměstnanců.

„Třeba pro lidi, kteří pečují o handicapované, pro lidi studující nebo pro lidi vyššího věku. Je to cílená pomoc pro ty, kteří to mají na pracovním trhu těžší,“ vysvětlila Richterová s tím, že hodnota slevy je podle ní dostatečně motivující.