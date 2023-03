,Bojím se, že přijdu o bydlení a děti.‘ Dávky chodí pozdě, ministr slibuje zlepšení

Na stole leží dvě balení krájeného chleba, lahev ostrého kečupu, olivový olej a paštiky. „Nákup“, který si den předtím přivezla Andrea Dušková z potravinové banky. Co z toho uvaří svým třem dětem, neví. V peněžence jí zbývá 60 korun. Už teď je 2,5 tisíce v minusu, vzala je z peněz na nájem.

Dřív bydlení na pražském sídlišti zvládala platit díky příspěvku na bydlení. Ten ale od ledna nepřišel. Už zase.

Naopak na začátku roku dostala samoživitelka od úřadu práce slušný balík peněz – se zpožděním jí zaplatili příspěvky na bydlení i přídavky na děti za říjen, listopad a prosinec.

„U majitelky bytu se musela zaručit moje sociální pracovnice. Hrozilo, že mi neprodlouží smlouvu, která končila v únoru,“ popisuje Andrea problémy, do kterých se kvůli zpožděným výplatám dostává. Některé dny propláče, má úzkosti, co s ní a dětmi bude. „Znám paní, která to bez dávek neutáhla, skončila na ulici a děti v Klokánku.“

Riziko ztráty bydlení kvůli zpožděným dávkám řeší se svými klienty dvě třetiny sociálních pracovníků z platformy Krizová sociální akce. Vyplynulo to z únorového průzkumu, kterého se zúčastnilo 204 sociálních pracovníků ze všech krajů.

Podle Magdaleny Opletalové, ředitelky Centra Podskalí organizace Fokus Praha, má opoždění dávek podle průzkumu i další významné dopady.

„Negativně se to projevuje na zdraví lidí. Nemají peníze na jídlo, na léky, trpí depresemi nebo i sebevražednými myšlenkami.“

Zpoždění jako standard?

Průzkum podle ní ukazuje, že nejde o ojedinělé případy. Naopak. „S výplatou po zákonné lhůtě, a to nejen u nových žádostí o dávku, ale i u dříve přiznaných a pravidelně vyplácených podpor, se setkalo 85 procent sociálních pracovníků, “ říká pro Radiožurnál Opletalová.

Podle správního řádu má přitom úřad práce o dávce rozhodnout do 30 dnů. Pokud musí provést sociální šetření, je lhůta dva měsíce. I ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL připouští, že například v Praze se na příspěvek na bydlení čeká v průměru přes 70 dní, v některých případech i 150.

Důvodem je mj. nedostatek pracovníků na pobočkách a skokový nárůst žadatelů o dávky zapříčiněný inflací, energetickou krizí a válkou na Ukrajině.

Výrazně pozadu jsou ve výplatách i úřady práce v Brně a středních Čechách. Velké množství agendy zde zpracovává relativně málo úředníků. A nové se v metropolích, kde není o lukrativnější místa nouze, nedaří nabrat.

„Pracoviště si proto vypomáhají mezi sebou, agendu z přetížených poboček pomáhají zpracovat jiné,“ vysvětluje jedno z opatření Jurečka.

V Liberci, kde pracovní síly naopak jsou, teď úřad práce otevřel novou „back office“ pobočku na zpracovávání online žádostí a papírových žádostí z některých pražských poboček. „To uvolní ruce od administrativy pracovníkům na kontaktních pracovištích, kteří se díky tomu budou moct více věnovat klientům,“ říká mluvčí ministerstva Eva Davidová.

Zrychlit vyřizování žádostí má také nová služba, tzv. zjednodušené podání. „Přijdete na pobočku, dáte papíry našemu pracovníkovi, on je naskenuje a my už potom pracujeme jen s digitální stopou,“ vysvětluje náměstek Karel Trpkoš, dočasně pověřený řízením Úřadu práce. Jurečka věří, že zhruba do měsíce začnou všechny dávky chodit lidem zase včas.

Pád do dluhové pasti

Mezitím se ale některé domácnosti dostávají do začarovaného kruhu zadlužování. „Půjčují si, protože nemají peníze. Pak dostanou obrovský balík, podporu třeba za tři měsíce najednou. Poplatí dluhy, na další nájem už pak nezbývá. Jenže kvůli té jednorázové vysoké částce přijdou o nárok na další dávky, třeba i na tři měsíce,“ varuje ředitelka Českého centra pro sanaci rodin Střep Věra Bechyňová.

Že k tomu skutečně může dojít, připouští i mluvčí Davidová. „Úřad práce musí postupovat v souladu se zákony. Zároveň ale vždy zohledňuje aktuální situaci a v jaké životní a finanční situaci klient je,“ podotýká.

Kolik stížností úřad práce potažmo ministerstvo obdrželo v souvislosti s nedodržováním zákonných lhůt, prý neví. Úřad je statisticky nesleduje.