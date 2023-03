Proč se pomoc zpozdila? ,Stát pochybil,‘ přiznává ministr Jurečka ohledně sociálních dávek

Místo pár týdnů čekají lidé na sociální dávky i několik měsíců. V Praze někdy i půl roku. Někteří lidé tak nemají na nájem, jídlo ani léky. „Na rovinu, docházelo k porušení zákona. To je bohužel fakt,“ přiznává ve vysílání Radiožurnálu ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL. Rozhovor Praha 15:37 29. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda KDU-ČSL a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co byste poradil matce samoživitelce, které majitel bytu hrozí výpovědí, poskytovatel energií odstřižením a naskakují jí úroky z prodlení. Všechno jen proto, že měsíce čeká na sociální dávky?

Musím přiznat, že to je pochybení na straně státu, na straně úřadu práce. A byl to jeden ze zásadních důvodů, proč jsem po služebním hodnocení odvolal generálního ředitele Viktora Najmona.

V posledních týdnech děláme zásadní změny pro to, aby se už takové příběhy a případy neopakovaly a aby úřad práce v Praze, Brně a v přetížených lokalitách vyplácel všem klientům a u všech typů sociálních dávek tyto dávky včas.

Konkrétní kroky jsou, že rozdělujeme agendu na pracoviště, která mají kapacitu, která stíhají, která jsou třeba i pod průměrnými lhůtami někde pod 19 dny. A tato pracoviště s tímto pomáhají.

Klientovi je jedno, jestli to podal v Praze nebo Brně a jestli bylo pracoviště ještě před měsícem přetížené. Teď děláme všechno pro to, aby to bylo zpracováno tak, aby už teď v průběhu března nebo dubna došlo k radikálnímu zlepšení, abychom se dostali do zákonných lhůt.

Mluvíte o řešení v posledních týdnech, ale ona tato situace trvá podle sociálních pracovníků už rok. Proč se jí nepodařilo vyřešit dřív? Není to trošku možná i vaše zaváhání? Vaše chyba?

Snažil jsem se, aby náprava byla zjednána už v průběhu loňského roku. I ve veřejném prostoru jsem jasně říkal, že od září jsem se opravdu jako ministr snažil o to, aby tehdejší generální ředitel udělal manažerské kroky, aby změnil systém práce, přerozdělování a využívání lidských zdrojů na daleko efektivnější.

Ale já bohužel jako ministr nemám konkrétní rozhodovací zákonné pravomoci, abych toto byl schopen zajistit. To je opravdu úloha generálního ředitele a generálního ředitelství, aby práci dokázali daleko lépe zorganizovat a aby k tomuto nedocházelo.

Na rovinu, docházelo k porušení zákona. To je prostě bohužel fakt. A proto jsem také přistoupil k tomu odvolání.

Okamžitá pomoc?

Úřady práce mají ze zákona povinnost rozhodnout o dávce do třiceti dnů. Mají lidé, kteří se dostanou do existenčních problémů kvůli pomalým úřadům, možnost se nějak bránit třeba správní žalobou nebo se domáhat náhrady škody?

Ještě je potřeba upozornit na jeden problém, než se pustíme do tohoto tématu. U velké části dávek, které jsou po zákonné lhůtě, nejde vždycky pouze o chybu na straně úřadů práce, ale my dost často žadatele vyzýváme, aby doplnil některé informace, které nám nedoplnil nebo které uvedl s nějakou chybou.

Lhůty se tak dost často natahují právě z důvodu toho, že klient není schopen tyto údaje doplnit rychle nebo s ním není komunikace úplně operativní. Toto je také velká část těch dávek, u kterých je zpoždění.

Pokud je situace, kdy se klient dostává do problémů, že mu hrozí například výpověď z pronájmu, tak je možné využít mimořádnou okamžitou pomoc, u které by měla být finanční částka uvolněná bezodkladně. Pak je to možné započíst vůči podpoře, na kterou klient čeká.

Zhruba před měsícem jsme také výrazným způsobem posílili a změnili fungování našeho call centra. Když tam klient zavolá, tak pracovníci call centra vidí v systému, v jaké fázi jeho žádost je, co tam případně chybí, nebo jestli už je ta žádost těsně před vyplacením, abychom klientovi mohli říci: „Ano, peníze už jsou na cestě. Dostanete je tento týden nebo je tam něco, co chybí, co jste nedoplnili.“.

Umíte říct, kolika lidí se problém se zpožděnými dávkami týká?

Měsíčně vyřizujeme opravdu velký objem podpory vůči klientům. Je to kolem 1,6 nebo 1,7 milionů lidí, se kterými úřady práce komunikují. A u naprosté většiny z nich to vyřizujeme v zákonných lhůtách a u některých třeba i výrazně pod zákonnými lhůtami. Ale zhruba u necelých dvou procent žadatelů dochází ke zpoždění.

Najmonovo odvolání

Kvůli problémům s vyplácením jste tedy odvolal ředitele Úřadu práce Viktora Najmona. Ten, jak známo, tvrdí, že jste se ho pokusil umlčet statisícovou odměnou. O případ se zajímá policie. Už vás kontaktovala?

Nekontaktovala. Já jsem připraven s policií otevřeně spolupracovat. Myslím, že jsou tady zjevná data, o kterých i široká veřejnost ví v posledních měsících a týdnech, že opravdu úřad práce pod vedením pana generálního ředitele Najmona nepracoval, jak pracovat má. Nebyly dodržovány zákonné lhůty a nastalo mnoho dalších pochybení.

Jsem to připravený kdykoliv na policii vysvětlit, stejně tak případně v budoucnu u soudu. Za tím rozhodnutím si stojím. Viktor Najmon opravdu nebyl schopen manažersky zvládnout řízení této organizace. Myslím, že to i v nějakém rozhovoru sám připustil, že objem práce byl velký a že ne všechny úkoly stíhal plnit. Já to jenom teďka mohu zkonstatovat. Teď je pro mě nejzásadnější a hlavně pro klienty, kteří jsou ve složitých životních situacích, abychom jim dokázali včas pomoci.

A jenom rychle závěrem. Dávky začnou chodit včas koncem dubna?

Mám ambice, abychom na konci dubna byli v zákonných lhůtách na všech pracovištích. Takovéto kroky a takováto opatření s panem pověřeným ředitelem Karlem Trpkošem děláme a k tomu směřujeme.