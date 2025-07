Sociální demokraty ve Stačilo! semelou, ohrožují svou budoucnost jako politické strany, míní Jelínek

Na protest proti volební spolupráci s hnutím Stačilo! opustila SOCDEM řada známých osobností. Předsedkyně strany Jana Maláčová ale rozhodnutí hájí jako racionální volbu. Politolog Lukáš Jelínek pochybuje, že pro svůj krok získá podporu veřejnosti. „V situaci, kdy sociální demokraté nehrají prim, ale jsou slabším partnerem, si dokonce myslím, že to může ohrozit jejich budoucnost jako politické strany,“ míní pro Český rozhlas Plus. Interview Plus Praha 15:00 1. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Politolog Lukáš Jelínek | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Poukazuje přitom na to, že sociální demokraté by měli obsadit zhruba pět míst na kandidátkách napříč republikou, takže jejich zastoupení není větší než u jiných menších politických stran, které vystupují pod hlavičkou Stačilo!.

„Je to dost neprůhledný konglomerát. Občas se říká, že jde o komunistickou koalici, ale jedná se o radikální antisystémovou koalici, z níž zaznívají i nejrůznější krajně pravicové hlasy. A pro SOCDEM bude velmi obtížné uplatnit svůj pohled na svět,“ tvrdí.

I když se do Sněmovny dostane několik sociálních demokratů, zdaleka to ještě nemusí podle něj znamenat záchranu strany. Navíc podle jednacího řádu by Stačilo! vytvořilo jeden poslanecký klub.

„Myslím, že v něm budou sociální demokraté semleti panem Daniel Vidlákem Sterzikem, Janou Bobošíkovou a Kateřinou Konečnou. A že možnost vyniknout, jakou si představují, prostě nezískají,“ doplňuje.

Změna režimu

Nadcházející volby podle Jelínka nebudou primárně o střetu levice a pravice, ale mezi těmi, kteří hájí vývoj posledních 35 let, a těmi, kdo chtějí změnit nejen vládu, ale celý systém a provést zásadní změny Ústavy.

„A nechápu, proč zrovna sociální demokracie, která patří k nejvýraznějším reprezentantům polistopadového vývoje, se nyní staví na stranu těch, kteří ho chtějí zvrátit,“ podivuje se a připomíná, že sociální demokraté se zasadili o členství v Evropské unii a NATO a hájili práva menšin včetně těch sexuálních, například prosazením registrovaného partnerství.

Jelínek tak nevylučuje, že jednání o spolupráci nakonec skončí neúspěšně, protože radikálové v čele s předsedou Stačilo! Danielem Sterzikem se na sociální demokraty dívají skrz prsty.

„Na druhou stranu se hovoří o tom, že za spolupráci velmi lobboval exprezident Miloš Zeman. A podobně i Andrej Babiš (ANO), kterému by se hodilo získat koaličního partnera a jména, která příliš nedráždí veřejné mínění, což by mohli být právě sociální demokraté,“ uvádí.

Ze SOCDEM nyní odcházejí odpůrci spolupráce s extrémní levicí i pravicí, což podle Jelínka znamená, že strana bude působit stmeleněji, ale dále klesne její politický vliv. Odešel například poslední senátor Petr Vícha, hejtman Martin Netolický a mnozí další z posledních úspěšných regionálních a komunálních politiků.

„Pokud si jich nebude sociální demokracie vážit, tak těžko může očekávat nějaký vzestup. Protože jestli má přijít, tak bude muset souviset s těmi nejnižšími patry a svůj návrat do těch vyšších si budou muset sociální demokraté odpracovat,“ zdůrazňuje s tím, že strana už dnes má problém sestavit kandidátní listiny.

