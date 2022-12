Kapacity pro péči o handicapované Praha navyšuje, tvrdí Johnová. ‚Nedostatečně,‘ oponuje Udženija

Jaká by měla být koncepce sociální péče o Pražany? Praha Sobě a Piráti kritizují ODS a koalici Spolu, že chce zastavit modernizaci péče o zdravotně a mentálně postižené a vrátit se do dob, kdy byli handicapovaní umisťováni v zařízeních mimo hlavní město. Hosty pořadu Pro a proti byly radní Milena Johnová (Praha Sobě) a zastupitelka Alexandra Udženija (ODS). Pro a proti Praha 23:32 2. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaká by měla být koncepce sociální péče o Pražany? (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Praha má kapacity, ale nemá je v souladu se zákonem na svém území, a to je hlavní problém. Také řešíme, jak tyto kapacity vypadají, tedy jejich nevhodnost,“ říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus radní pro sociální politiku Milena Johnová.

Umí se česká metropole postarat o své zdravotně a mentálně postižené? Debatují Milena Johnová (Praha Sobě) a Alexandra Udženija (ODS)

Pražská zastupitelka a starostka Prahy 2 Alexandra Udženija nařčení ze strany Pirátů a Prahy Sobě odmítá. „Pokud ale chceme udělat transformaci a lidem, kteří se do Prahy chtějí vrátit, to umožnit, pak musíme také říci kam. A to je hlavní spor: nemůžu něco rušit, když nevím, kam s těmi lidmi.“

„Jako první radní v historii Prahy jsem udělala velmi mnoho pro to, aby kapacita služeb péče o ty se zdravotním znevýhodněním v Praze vznikala,“ tvrdí Johnová.

„Za čtyři roky, i přes pandemii, se podařilo vybudovat služby a nastartovat spoustu dalších projektů, které ráda svému nástupci předám, máme třeba konkrétní plány na zařízení, která vzniknou do roku 2025,“ doplňuje.

Udženija ale tvrdí, že schválený střednědobý plán pro Prahu a pobytové kapacity pro sociální účely do roku 2022 se neplní. „Vidíme, že ve všech zařízeních máme v tuto chvíli kapacitu přibližně minus tisíc míst. Máme lidi, kteří čekají na pobyty v rámci Prahy, i ty, kteří jsou mimo Prahu.“

„Jsem ráda, že tu zaznělo, že jsem měla udělat víc, což jsem mohla, kdyby pro to bylo víc podmínek,“ vysvětluje Johnová. Udženija slibuje, že budoucí pražská koalice bude tlačit na budování komunitního bydlení. „To je moderní přístup k sociální péči. Ale musíme mít na území hlavního města kapacity, proto se urychleně musí začít stavět nebo hledat vhodné prostory.“

Praha prý za poslední léta vytvořila desítky míst v chráněných bydleních, která jsou zřizována nevládními organizacemi. „Kapacity se neustále navyšují, navzdory všem komplikujícím podmínkám,“ obhajuje kroky dosluhující pražské rady ve věcech sociální péče Milena Johnová (Praha Sobě).

„Je to naprosto nedostatečné. Promrhaly se čtyři roky a mohlo se udělat mnohem víc,“ kritizuje kroky magistrátu v oblasti péče o fyzicky a mentálně znevýhodněné v uplynulém volebním období Alexandra Udženija (ODS).

