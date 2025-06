Sociální pracovníci přichází o část peněz za příplatky. Stát na ně neposlal ani korunu, vyplácí je obce

Úředníci, kteří se starají o sociálně-právní ochranu dětí, mohou od letošního roku dostávat vyšší rizikové příplatky. Například radnice na Karvinsku si ale stěžují, že jim na to stát zatím žádné peníze neposkytl, a vše tak hradí ze svého. Karviná 10:58 10. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rizikové příplatky sociálním pracovníkům zatím platí obce ze svého (ilustrační foto) | Foto: DPphoto | Zdroj: Profimedia

Sociální úředníci mohou nově získat zvýšený rizikový příplatek, pokud například často vyjíždějí v noci nebo o víkendech k problémovým rodinám. Jenže místo státu zatím tyto příplatky hradí samotné radnice ze svých rozpočtů.

Města upozorňují, že je musí dotovat. Příkladem je Karviná, kde na jednu z úřednic nespokojený klient dokonce spáchal žhářský útok. „Jednání se dopustil ze msty za výkon úřední pravomoci té úřednice. Nesouhlasil s tím, jak vykonávala svou práci,“ uvedla státní zástupkyně Gabriela Slavíková po vynesení nepravomocného rozsudku. Podle něj má jít pachatel na 11 let do vězení.

Úřednice pracovala právě na odboru sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Tito zaměstnanci mohou od letošního roku dostávat rizikový příplatek až pět tisíc korun. Jenže karvinská radnice je musí hradit sama, a proto příplatky v plné výši nevyplácí.

„Peníze, které potřebujeme na vyplácení těchto příplatků, nemáme pro letošní rok zajištěny. Zatím nevíme, zda nějaké dostaneme navíc. Dotujeme to z městského rozpočtu,“ potvrdil tajemník magistrátu města Karviné Roman Nogol.

„Vyplácíme jim je v určité limitované výši. V této chvíli nejdeme na maximální částky, protože nevíme, kolik nám stát poskytne. Je to nefér – stát nám to ukládá jako povinnost, ale nehradí to. Přesto jsem rád, že jim můžeme legálně zvýšit alespoň část platu, protože si to jistě zaslouží,“ zdůraznil.

„Ano, je to na úkor městského rozpočtu. Ale jinak to nejde – rozpočet města sanuje celkový objem. V rámci prostředků na platy se musí nově vyčlenit tato část pro určitou skupinu zaměstnanců,“ dodal Nogol.

Tajemník magistrátu města Karviná Roman Nogol | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Stejná situace je i v sousedním Bohumíně. „O proplacení jsme stát již požádali, ale zatím jsme nic neobdrželi, takže vše hradíme z našeho městského rozpočtu. Nikdy nevíme, zda to bude v požadované výši,“ uvedla mluvčí bohumínské radnice Lucie Špačková.

„Obcím, případně městským obvodům a částem, je v této agendě poskytována finanční částka bez rozlišení účelu. Není tedy určena speciálně na zvláštní příplatky zaměstnanců agendy OSPOD, může však být k tomuto účelu využita. Je možné žádat MPSV o doplatek, pokud poskytnuté finance nepostačují,“ reagoval na kritiku karvinských obcí mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta.

Karviná by přitom chtěla, aby rizikové příplatky mohli čerpat i úředníci, kteří se zabývají například řešením přestupků nebo vymáháním pohledávek.