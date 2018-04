Pachatelé se sami usvědčují na Youtube. Policie už vyšetřovala vloupání, toxikomanii i výhrůžky smrtí

Policie varuje před nevhodným chováním na sociálních sítích, které může vést až k trestnímu stíhání. Jen za poslední měsíce kriminalisté v Česku obvinili z různých deliktů hned několik tak zvaných youtuberů. Tedy lidí, kteří natáčí videa a zveřejňují je na sociální síti Youtube. Některé případy už dospěly i k soudu. Praha 8:00 2. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi si kolikrát ani pořádně nekontrolují, komu se sdílené informace ukazují. | Foto: NordWood a koláž iROZHLAS.cz | Zdroj: Fotobanka Unsplash

„Seš normální, si takto vybíjet zlost na psovi, kterej za to nemůže.“ Až dva roky vězení hrozí mladíkovi z Prachatic, který krutě týral malé štěně labradora. Policie začala muže stíhat poté, co jeho kamarád umístil na sociální sítě video, ve kterém muž zvířeti ubližuje.

Není to ale ojedinělý případ. Loni se policie začala zajímat o skupinu mladíků, kteří natočili video z vloupání do vily uprchlého podnikatele Radovana Krejčíře. „Lidi, jdeme to odemknout. A vila pro dnešní den je naše,“ říká mladík ve videu.

Vyšetřování neminulo ani mladíka, který minulý rok uveřejnil videa s návodem, jak konzumovat marihuanu a hašiš. Za výhrůžky smrtí pak policie loni obvinila známého kulturistu Filipa Grznára. Zveřejnil totiž video, v němž ocenil květnovou vraždu muže na chomutovském sídlišti a hrozil Romům vyvražděním.

Podle mluvčího Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslava Ibeheje policie sice přesné statistiky případů, kdy roli sehrály právě sociální sítě, nemá. Obecně ale připouští, že trestné činnosti „online“ stále přibývá. Loni zhruba o tisícovku případů oproti roku 2016.

„V roce 2017 bylo evidováno 6424 trestných činů,“ dodává Ibehej pro Radiožurnál. Z toho zhruba čtyři stovky patřily právě do kategorie takzvaných zločinů z nenávisti, kterých meziročně přibylo skoro dvojnásobně.

Policie podle Ibeheje eviduje také případy, kdy se naopak lidé stávají oběťmi trestných činů, protože jsou k veřejnosti příliš sdílní. Ve videích natáčejí vybavení bytu nebo cennosti a zároveň zachycují průběh svého běžného dne.

„My se snažíme nějakým způsobem zabezpečit svým klientům jejich profily na sociálních sítích. Mají tam fotky, mají otevřený profil. Sdílí informace s lidmi, které v životě neviděli,“ potvrzuje sdílnost advokátka a ředitelka organizace In Iustitia Klára Kalibová, která s oběťmi kyberkriminality pracuje.

V případě obtěžování nebo urážek ve veřejném prostoru je podle Kalibové nejvýhodnější oslovit konkrétní sociální síť a požádat o vymazání obsahu. Pokud ale jde o závažnější výhrůžky smrtí, škodou velkého rozsahu anebo se útoky opakují, pak je třeba obrátit se rovnou na policii.