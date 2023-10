Platforma X je zneužívaná zločinci a teroristy, kteří chtějí rozsévat násilí, říká eurokomisařka Jourová

Evropská komise začala prověřovat sociální síť X, zda funguje v souladu s unijními pravidly. Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost, řekla v rozhovoru pro Český rozhlas Plus, že nová pravidla jim dávají možnost se podívat jak funguje algoritmus platformy a můžou zasáhnout, pokud najdou nebezpečný obsah. Když bude síť ignorovat evropská pravidla, může být dočasně pozastaveno její fungování v Evropě. Praha 18:04 26. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Věra Jourová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co jste se zatím od sociálních sítí dozvěděli, pokud jde o to, jak se vypořádají s nezákonným obsahem a s dezinformacemi?

Obdrželi jsme odpovědi na naše výzvy od Mety, TikToku, Youtube a také od platformy X a tyto odpovědi analyzujeme. Zároveň vedu rozhovory s šéfy těchto platforem. Včera jsem měla dlouhý rozhovor s šéfem Youtube, předevčírem s Metou a s panem Nickem Cleggem, který je dvojka ve Facebooku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Věrou Jourovou

Dozvídáme se, že si jsou si vědomi toho, že online prostor - jejich platformy, jsou zdrojem radikalizace a násilí v reálném světě, což je bohužel smutný fakt.

V Evropě vidíme obrovský nárůst antisemitismu. To, co se děje v online prostoru, má obrovský vliv na reálný svět. Už zase můžeme vidět Davidovy hvězdy na domech v Berlíně a útoky na synagogy.

Tyto platformy pak vyvíjejí snahu se vypořádat s teroristickým obsahem, který podle evropských pravidel musí odstranit hodinu poté, co zjistí, že ho tam mají. Snaží se vypořádat také s nenávistnými projevy, s dezinformacemi, které mají potenciál vyvolávat paniku ve společnosti anebo násilí.

Tohle vše nám píší v dopisech. S tímto ubezpečují společnost při rozhovorech.

Poté co vyšly v platnost naše nová pravidla, tak je naše komunikace jednodušší protože jsou vázáni zákonnými předpisy a sankcemi.

Chápu, paní komisařko, že teprve analyzujete odpovědi zmíněných firem, které vlastní hlavní velké sociální sítě. Ale z vašeho pohledu je zatím tedy jejich reakce na problematický obsah, který se šíří v souvislosti s válkou na Blízkém východě, dostatečná?

To, co mi říkají, jsou čísla odstraněných výzev k teroristickým útokům a ty my budeme muset porovnávat v časové řadě.

Strašák jménem umělá inteligence? O práci vás nepřipraví, jen ji změní k lepšímu, tvrdí expert Číst článek

Je ale zřejmé, že v momentu, kdy pan Elon Musk řekl: „Absolutní svoboda slova, nebudeme nic řešit," tak se objevil obrovský rozdíl mezi tím, co se děje na platformě X a na těch ostatních. Je vidět, že platforma X je zneužívaná zločinci a teroristy, kteří chtějí rozsévat násilí. Dnes je v tom viditelný kontrast.

Předpokládám, že tento váš pohled je důvodem, proč teď sociální síť X, na rozdíl od jiných sítí, přímo prověřujete? Jestli právě funguje v souladu s unijními pravidly? I Elon Musk, její majitel, vás, jakožto Evropskou komisi, vyzval, abyste uveřejnili, ve kterých případech podle vás síť porušuje unijní pravidla. Chystáte se to udělat?

Napíšeme to především jemu a každé z těchto platforem, pokud zjistíme, že pravidla porušují.

Já o tom ale mluvím velice často veřejně, kdy udávám příklady opravdu nebezpečných typů a velice dobře zacílených dezinformací, které potom vyvolávají v reálném světě násilí a neklid.

My jsme v tomto naprosto otevření. Říkáme to dlouhodobě, co se nám nelíbí a kde vidíme, že by se platformy měly chovat zodpovědněji.

Musíme řešit, když platformy dlouhodobě vydělávají na násilí, zločinu, terorismu a dětské pornografii. Sítě už nesmí být nadále těmi, které vydělávají na rozšiřování a rozsévání tohoto obsahu do naší populace.

Elon Musk představí nové, dražší předplatné pro síť X, bude bez reklam. Snaží se najít další zdroje příjmů Číst článek

A vy tedy máte pocit, že na šíření tohoto obsahu sociální síť X vydělává?

Je naprosto zřejmé, že ano. V momentu, kdy se na internetu objeví věci, které zvyšují adrenalin – násilí, nebo sexuální obsah, tak je to velice výhodný byznys. Na to jsou data. A to my přesně chceme omezit.

Nová pravidla nám dávají možnost se podívat do algoritmů. Na to jak jsou nastaveny, jestli náhodou netlačí vysoce škodlivý obsah úmyslně nahoru, aby byl zřetelnější a vydělávalo se na něm více. Adrenalinem udrží pozornost více lidí a na delší dobu. Takže je tento byznys docela zřejmý.

Co z vaší strany bude následovat, pokud se prokáže, že například sociální síť X nefunguje v souladu s unijními pravidly?

Máme možnost se podívat dovnitř systému. Budeme sledovat, co se děje na povrchu a co můžou vidět uživatelé. Musím podotknout, že nejdeme po informacích z konspiračních teorií, po pomluvách nebo s prominutím drbech. Ať si každý uživatel udělá svůj obrázek a čte si, co chce.

Mluvíme tu opravdu o nebezpečných obsazích, které mají odraz v reálném světě.

Právo veta, peníze z fondů nebo navýšení pravomocí. Evropská unie řeší dilemata s rozšiřováním Číst článek

Co se pak může stát? Máme možnost zahájit řízení. Vyzveme je k odstranění nedostatků. V momentu, kdy se to nestane, můžeme přejít k poměrně tvrdým pokutám. A pokud ani pokuty nic nezmůžou, pak je naprosto krajním řešením dát takovou platformu k Evropskému soudu.

Soud může dočasně pozastavit fungování takové platformy v Evropě.

A není to Evropská komise, kdo by o tom rozhodoval, ale opravdu Evropský soud.

Nemáte obavu, že tato poměrně nová unijní pravidla můžou některé firmy, které provozují sociální sítě, i odradit od působení v Evropě? Před pár dny se o tom spekulovalo právě v souvislosti s Elonem Muskem, že by mohl stáhnout X z Evropy, i když to potom popřel.

Takovou obavu nemám. Evropský trh je pro ně hodnotný a významný a vyplácí se jim respektovat naše přísná pravidla. Natož pak když vidí, že o takových pravidlech uvažují i další velké země ve světě.