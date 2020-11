Testování na koronavirus v domovech pro seniory bude povinné i pro zaměstnance, rozhodla vláda

Vláda schválila testování v domovech pro seniory a dalších lůžkových zařízeních sociálních služeb i pro zaměstnance, minulý týden ho podpořila pro klienty. Na pondělní tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Oznámil také, že vláda schválila obnovení profesionálních soutěží, za předpokladu dodržení přísných hygienických podmínek. Poklesu počtu pozitivních případů zatím nepřikládá velkou váhu. Praha 19:23 2. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Povinnost testovat klienty mají sociální zařízení podle vydaného mimořádného opatření od 4. listopadu, od stejného dne bude platit i pro zaměstnance. První testování musí stihnout do týdne, poté vždy v týdenních intervalech.

Havlíček: Bojujeme za to, aby se mohlo před Vánoci vůbec prodávat, důležité je nyní dodržovat pravidla Číst článek

Podle Blatného bude testování všude zahájeno do 9. listopadu. „Do té doby bude probíhat logistika a případně školení tam, kde s testy zatím nemají zkušenosti,“ dodal. K testování sociálních pracovníků vydá ministerstvo samostatné mimořádné opatření.

Pravidelně by se mělo testovat asi 80 000 až 100 000 klientů a zhruba stejný počet zaměstnanců. Do Česka už dorazilo dva miliony testů, které objednala Všeobecná zdravotní pojišťovna, podle Blatného od několik různých dodavatelů. „Jediným kritériem jsou kvalitativní kritéria. Musí být přesné,“ dodal. Celkově jich má být deset milionů.

Obnovení sportovních soutěží

V Česku se na rozdíl od jiných evropských zemí, kde rovněž epidemie koronaviru v posledních týdnech nabírá na obrátkách, s vládními omezeními zastavil i profesionální sport.

To se pondělním rozhodnutím změnilo. „Je to dáno tím, že profesionální sportovci mají sport jako své zaměstnání a chceme jim tuto práci umožnit. Je zde veliká výhoda oproti ostatním aktivitám v tom, že je možné, abychom tyto skupiny izolovali uvnitř uzavřených sportovišť a budou podrobeni opatřením nastaveným hygienou. Není to uvolňování a v žádném případě plošné uvolňování, ale jen umožnění práce této skupině lidí,“ uvedl na tiskové konferenci Blatný.

Profesionální sport dostal od vlády zelenou. Ligové soutěže se mohou při splnění podmínek rozběhnout Číst článek

Soutěže musí splňovat přísné hygienické podmínky. Povolený je také trénink profesionálních sportovců na vnitřních sportovištích, která pro ně byla v rámci vládních opatření proti šíření koronaviru uzavřena od 12. října.

Restart soutěží přerušených rovněž před třemi týdny bude postaven na individuálně udělovaných výjimkách. Týká se nejen fotbalu a hokeje, které ho intenzivně prosazovaly, ale všech soutěží napříč sporty schopných splnit hygienické standardy.

Linka pomoci

Od 1. listopadu začala znovu fungovat linka pomoci pro občany a zdravotníky týkající se koronaviru. Po zasedání vlády o tom informoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Psychosociální linka první pomoci fungovala už během jarní vlny epidemie na jaře. Podle studie Národního ústavu duševního zdraví z letošního května přibylo v dospělé populaci duševních chorob o deset procent a trojnásobně se zvýšilo riziko sebevražd. Provoz linky se odhaduje na 120 000 korun bez DPH za měsíc.

Na jaře byla linka zřízena 25. března a fungovala tři měsíce. Za tu dobu vyřídili intervenční pracovníci více než 2600 hovorů, z nichž třetinu tvořila intervence u lidí s psychickými obtížemi. Linka první psychické pomoci pod volbou 5 fungovala na celostátní infolince 1212.

Hodnocení situace

Ministr Blatný se také na tiskové konferenci vyjádřil k poklesu počtu pozitivně testovaných lidí. Sám by jim zatím nepřikládal velký význam. Víkendová čísla podle něj mohou být zkreslená a je třeba počkat na data za úterý.

„S hodnocením bych byl opatrný, protože u víkendových čísel se nedá předpokládat, že jsou konečná. Pondělí a úterý může být nepříjemným překvapením, zatím bych tomu příliš velký význam nepřikládal,“ řekl ministr.

Minulé úterý přibyl nejvyšší počet pozitivně testovaných od začátku pandemie, přesáhl 15 600. V dalších dnech byly počty nižší než o týden dříve.

83278