Na sociální služby chybí v letošním roce dvě miliardy korun. Podle asociace hrozí kolaps

Praha 16:00 2. dubna 2019

Peníze chybí také na terénní pečovatelské služby, kdy ošetřovatelé vyrážejí domů za pacienty (ilustrační foto) | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters

Poskytovatelé sociálních služeb a zástupci měst a obcí si stěžují hlavně na to, že vláda zvýšila v prosinci tarifní platy v sociálních službách i příplatky bez toho, aby je finančně pokryla.

Ministerstvo práce neplní stanovené cíle v sociálních službách, upozorňují nejvyšší kontroloři Číst článek

Podle prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého teď budou peníze chybět. „Na sociální služby chybí v letošním roce dvě miliardy korun. Poskytovatelé mají ve všech krajích finanční prostředky do září, do října. Pak se končí. Je to jednotný požadavek Asociace krajů České republiky,“ sdělil Radiožurnálu Horecký.

Podle poslankyně Radky Maxové z hnutí ANO bude za měsíc řešit problematiku sněmovní sociální výbor. „V květnu se Výbor pro sociální politiku bude poměrně intenzivně tomuto věnovat a budeme tam chtít mít zástupce ministerstva práce i zástupce ministerstva financí, pokud možno i zástupce krajů, měst a obcí, abychom to prodiskutovali a přijali potřebná usnesení, abychom mohli vládu nějakým způsobem tlačit k tomu, aby zrychlila přípravu,“ reagovala Maxová.

Chybí detailní analýza

Situaci už minulý týden řešila celá sněmovna. Poslanci požádali vládu, aby začala o doplacení sociálních služeb jednat. Ministerstvo financí však s požadavkem na přidání peněz nesouhlasí. Je podle něj třeba najít systémové řešení.

Ministerstvo práce a sociálních věcí naopak říká, že na další jednání je připravené. Podle ředitele odboru sociálních služeb Davida Pospíšila potřebuje úřad detailní analýzu toho, kde peníze poskytovatelům služeb chybí. „Když se i v předešlých letech jednalo o případném dofinancování, tak nám vždy Asociace krajů dodala podrobnou analýzu toho, kde jsou výpadky, čím byly způsobeny a kde jsou největší problémy,“ uvedl Pospíšil. To zatím podle něj od asociace neobdrželi.