ONLINE: Vláda schválila odměny za boj s covidem-19. Dostanou je zdravotníci i pracovníci sociálních služeb

Pracovníci v sociálních službách dostanou za svou práci od podzimu v dalších vlnách epidemie koronaviru odměny od 15 tisíc do 50 tisíc korun podle profese a činnosti. Sociální pracovníci krajů a radnic a pracovníci odborů ochrany dětí by pak měli získat 25 tisíc korun. Schválila to v pondělí vláda. Na twitteru to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Odměny dostanou také zdravotníci v nemocnicích. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). | Zdroj: Úřad vlády ČR

Částky jsou za plný počet odpracovaných hodin, při menším úvazku se krátí. Dotace na odměny a zvýšené výdaje kvůli epidemii mohli poskytovatelé péče získat už loni za první vlnu. Vláda na odměny tehdy schválila 5,2 miliardy a na náklady 990 milionů korun.

Za období od 13. března do konce května ministerstvo rozdělilo pracovníkům 2,03 miliardy a na protiepidemická opatření 1,62 miliardy. Téměř 1,4 miliardy korun, které zbyly, chce využít teď. K nim chce přidat pět miliard z nové rozpočtové položky „prostředky na podporu veřejného sektoru“.

Druhé kolo odměn soc. službám jsme právě schválili! Až 50 000 Kč hrubého tak půjde jednomu zaměstnanci. Mimochodem, nově bude @mpsvcz řešit i odměny pro zdravotníky v soc. službách, protože @ZdravkoOnline se od nich odvrací. Já ale vaši práci nenechám bez povšimnutí. pic.twitter.com/ogFgMkArk8 — Jana Maláčová (@JMalacova) March 8, 2021

Odměny mají ocenit práci od října do konce února. Pracovníci domovů seniorů, postižených či se zvláštním režimem, stacionářů, pečovatelské a odlehčovací služby, chráněného bydlení a osobní asistence, kteří se o klienty přímo starají, dostanou 50 tisíc korun. Peníze by mohlo obdržet 59 300 zaměstnanců. Ostatní personál v zařízeních by měl mít 30 tisíc korun. Podle ministerstva je to asi 24 800 lidí.

V dalších sociálních službách by asi 17 400 lidí, kteří přímo pracují s potřebnými, mohlo dostat 25 tisíc korun. Pro zbývajících asi 4900 pracovníků by bylo 15 tisíc korun. Obce a kraje by pak mohly žádat o dotace na odměny pro asi 4400 sociálních pracovníků a pracovníků odborů ochrany dětí (SPOD). Ti by mohli získat 25 tisíc korun. Tiskové oddělení uvedlo, že výzvy k podávání žádostí o dotace vypíše resort teď v březnu. Vyplacení peněz se pak dá očekávat v dubnu.

Odměny pro zdravotníky

Další finance by chtělo ministerstvo uvolnit na pokrytí zvýšených výdajů na ochranné pomůcky, karanténní a jiná opatření či přesčasy. Peníze by měly sloužit i na dorovnání výpadků peněz kvůli nařízeným omezením. Proplácet by se mělo také testování návštěv v domovech či klientů, kteří odjeli za rodinou. Za test ministerstvo uhradí 182 korun a za jeho provedení 206 korun.

Zdravotníci v nemocnicích zároveň dostanou odměny za nasazení během koronavirové pandemie. V rozpočtu je na ně vyčleněno 12 miliard korun, řekla ve videu na twitteru ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek řekl, že by zdravotníci měli dostat odměny v květnové výplatě.

Mám vzkaz pro lékaře, zdravotní sestry, zdravotní bratry, sanitáře, zkrátka pro všechny zdravotníky, kteří bojují s covidem v první linii. A také pro pečovatele z domovů seniorů a pro pracovníky v sociálních službách. Týká se to odměn a je to důležité. pic.twitter.com/ivLnDt3HNh — Alena Schillerová (@alenaschillerov) March 8, 2021

Podle Blatného by měli zdravotníci obdržet částku srovnatelnou s loňskem, loni dostali za jarní měsíce navíc 75 tisíc korun hrubého. To v pondělí uvedla také Česká televize, podle které zároveň nezdravotničtí pracovníci dostanou 30 tisíc korun. Odměny podle pátečního vyjádření ministra dostanou i zdravotníci, kteří pracují mimo nemocnice. Peníze by jim měli jít díky změně kompenzační vyhlášky.

Za březen až květen zdravotníci v nemocnicích obdrželi navíc 75 tisíc korun hrubého. Ostatním pracovníkům náležela odměna 30 tisíc korun. Celkem vláda tehdy schválila 11,5 miliardy korun, peníze většina dostala k říjnové výplatě.

Podle Blatného by podobně jako po jarní vlně koronaviru měl být vypsán dotační program, ze kterého se prémie zdravotníkům v nemocnicích budou vyplácet. Kromě toho ministerstvo jedná se zdravotními pojišťovnami o novelizaci kompenzační vyhlášky, která by měla zajistit i odměny pro zdravotníky z ambulantního sektoru. Podle Blatného by tyto odměny měly dosáhnout také asi 75 tisíc korun.

Na zpoždění s vyplacením odměn za podzimní vlnu epidemie si opakovaně stěžovala Česká lékařská komora. V prosinci Blatný uváděl, že by mohly být vyplacené letos v prvním čtvrtletí.

