Přílepek k zákonu zkrátil firmám lhůtu pro přihlášení zaměstnance. ‚Údaje stejně mají,‘ tvrdí poslankyně

Zaměstnavatelům měl ulehčit život, ale efekt je opačný, tvrdí o novém zákonu na snížení penále ze sociálního zabezpečení Komora daňových poradců. Nelíbí se jim, že zákon obsahuje změnu, do kdy musí firmy přihlásit nového zaměstnance. Namísto osmi dnů to mají stihnout do druhého pracovního. „Údaje mají už v den nástupu. Nikomu to nemůže činit potíže,“ uvedla pro iROZHLAS.cz Hana Aulická Jírovcová (KSČM), která návrh na zkrácení lhůty předložila.

