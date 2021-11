Ve firmách by se měli testovat i očkovaní. Pak to budou lidé vnímat jako spravedlivější, míní sociolog

Covidová situace ve středu Evropy se nadále zhoršuje, sousední státy proto přistupují ke zpřísňování restrikcí. „Vlády se snaží reagovat,“ konstatuje biochemik a ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Zdeněk Hostomský. Virus si podle něj v tuto chvíli zkrátka vybral střední Evropu a variantě delta+ se daří víc šířit. „Vlády bychom z toho ale vinit neměli. I mne překvapilo, že mutace nastupuje tak rychle,“ přiznává. Praha 17:36 22. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sociolog Vojtěch Bednář vnímá dobrovolnost vakcinace ve spojení se silným omezováním neočkovaných, jako problematickou kombinaci. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hostomský připomíná, že situace je jiná než před rokem, kdy nebylo k dispozici očkování ani monoklonální protilátky pro léčbu koronaviru SARS-CoV-2 v prvních dnech infekce.

Počty těžce nemocných byly loni daleko vyšší, dnes jsme podle biochemika zahlcení nakaženými, ale vážných průběhů ve srovnání s loňskými čísly tolik není.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý Speciál Tomáše Pancíře

Nemocnice se plní pacienty vyžadujícími intenzivní péči, ale zdravotníci stávající vlnu zvládnou, domnívá se Hostomský. Stále přitom apeluje, aby se lidé nechali očkovat. „Ukazuje se, že úplně nejlepší je si tím projít – to je ale riskantní, takže druhou variantou je vakcína. Nic to nestojí a rizika jsou minimální.“

Hostomský dodává, že infekcí si nakonec projde většina z nás. Stále je ale lepší ji prostonat s očkováním, a jen jako obyčejné nachlazení.

Nezbývá než povinné očkování

Sociolog Vojtěch Bednář vnímá dobrovolnost vakcinace ve spojení se silným omezováním neočkovaných, jako problematickou kombinaci. V situaci, ve které se nacházíme, by bylo jediným smysluplným řešením očkování nařídit, tvrdí.

„Bojím že, odpor části lidí proti očkování je v takové fázi, že nic jiného než vyhlásit povinné očkování už nezbývá. Lidí, kteří ale opravdu odmítají je relativně málo, největší skupinu dosud neočkovaných tvoří váhající. Ze svých zkušeností bych navrhoval ve firmách testovat i očkované, pak to budou lidé vnímat jako spravedlivější. Je ale na státní moci, aby vyhodnotila, co je lepší pro deset milionů občanů,“ podotýká.

A dodává, že ve veřejném prostoru se objevuje tolik protichůdných informací, že obyčejný člověk je jen těžko schopen se kvalifikovaně rozhodnout.

Průzkumy ukazují, že nemalé procento neočkovaných si myslí, že by vakcínu neměli podstupovat ze zdravotních důvodů.

„Pacientů, kteří mají skutečně kontraindikaci k očkování je ale minimum,“ vysvětluje předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Praktici se setkávají s tím, že pacienti vyžadují zanést do systému potvrzení o kontraindikaci od jiného specialisty. To ovšem mnohdy nelze. „Nás to pak staví do konfliktu s pacienty,“ stěžuje si.

Poslechněte si celý audiozáznam Speciálu Tomáše Pancíře.