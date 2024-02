Uvolnění pracovní trhu po vzoru Dánska má smysl se souběžnou podporou v nezaměstnanosti, míní Prokop

Národní ekonomická rada vlády (NERV) navrhla 37 opatření k vyššímu ekonomickému růstu. Jedním z nich je i modernizace pracovního zákoníku po vzoru Dánska, které skrz systém flexicurity poskytuje podporu v nezaměstnanosti a komplexní rekvalifikaci. „Trh je mnohem flexibilnější a vede k tomu, že jsou firmy nucené inovovat,“ vysvětluje sociolog Daniel Prokop. Naučit se efektivně pracovat s pracovním trhem ale podle něho může Česku trvat několik let. Praha 17:25 7. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vedle příliš regulovaného pracovního trhu je podle sociologa Daniela Prokopa problém i to, že z pracovního trhu jsou z různých důvodu vytlačeni stovky lidí, kteří by se do trhu mohli zapojit | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vy navrhujete propouštět z práce bez udání důvodu na hodinu. V opatřeních je bod 10 o modernizaci zákoníku práce jako hybatele pracovního trhu, ale nic takového, jako vyhodit někoho z práce bez udání důvodu na hodinu, jsem tam doslova napsané nenašel.

Je to zjednodušený popis dánského flexicurity - flexibility pro pružnost a security pro zabezpečení. V podání české vlády to ale zatím vypadá, že to bude pouze jenom „flexi“.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) ale říká, že to tak nechce...

Oni byli v Dánsku a ví, jak flexicurity funguje.

U nás je velmi svázaný trh práce. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) má takový index, která měří regulovanost zaměstnaneckých poměrů, která je v Česku nadprůměrná. Zároveň máme dohody o provedení práce, OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) a nějaké výplaty na ruku, kterými to lze obcházet.

Z hlediska šedé ekonomiky není dobré mít hodně svázaný trh práce regulacemi. Zároveň když máte trh práce hodně regulovaný, tak zejména firmám, které platí velmi málo, se vyplatí držet lidi, i když pro ně nemají optimální využití, protože by je musely poté nabírat znova a podobně.

Takže je drží v době, kdy tam nedělají tu nejlepší věc, kterou by na trhu práce mohli dělat, a mohli by jít do jiné firmy, kde mají mnohem větší přidanou hodnotu pro ekonomiku. Vede to k neoptimální alokaci zaměstnanců, kteří jsou drženi v neproduktivních pracích.

Jisté uvolnění má smysl, byť to nemusí být výpověď na hodinu. K tomu je právě ta security či jistota na druhé straně. Když v Dánsku dostanete výpověď, máte náhradu ve výši dosahující 85 % vašeho předchozího platu a ten náhradový poměr, co dostanete v nezaměstnanosti, je oproti Česku výrazně vyšší.

Úřady práce se snaží s lidmi pracovat, rekvalifikovat je a naučit je nové věci. Zároveň podpora hodně závisí na tom, jestli se rekvalifikací účastníte. Firmy na druhé straně nemají dotace, protože jak jsem říkal, jedním z účelů je, aby tam nebyla mrtvá místa, kde se drží ti lidé, kteří by mohli pracovat jinde.

To, že firmy mají dotace, jim umožňuje vytvářet tato mrtvá místa. V Dánsku není podpora těchto jakoby zanikajících firem jako v Česku – že firmu dotujete a zachráníte jí na dalších pět let. Trh je mnohem flexibilnější a vede k tomu, že jsou firmy nucené inovovat, protože si nemůžou držet tuto práci, která nemá přidanou hodnotu.

Musíte k tomu ale udělat právě věci jako je vysoká podpora v nezaměstnanosti, dobře udělá rekvalifikace, a nemít dotace polomrtvých segmentů ekonomiky.

Vytlačení z pracovního trhu

Takže v Dánsku bude člověk v nezaměstnanosti po dobu dvou let dostávat 80 % předchozího příjmu, ale bude tam rekvalifikace a vzdělávání. Jsou tam i další nástroje, které vedou k tomu, že Dánsko vydává 1,5 % HDP na podporu aktivní politiky v nezaměstnanosti a míra nezaměstnanosti je tam 4,5 %.

Je srovnatelná jako u nás. Více lidí tam přichází a odchází, rekvalifikují se a odchází do lepších pozic.

Z toho čerpají firmy, které potřebují kvalifikovanější pracovní sílu nebo polo-kvalifikovanou a tím pádem ekonomika inovuje. Jsou tam firmy, které nyní vyvinuly lék na obezitu, byť je otázka, jestli je to dobře, ale je to obrovská přidaná hodnota z inovací pro dánskou ekonomiku. Je to věc, do které musíte investovat. Není to tak, že uděláte jedno z opatření a vyřeší se to.

Někteří dánští experti, kteří v Česku debatovali na téma flexicurity, popisovali i trojí vztah vláda – zaměstnanci – zaměstnavatelé. V Dánsku vláda do záležitostí zaměstnavatelů a zaměstnanců tolik nemluví, nechává to na nich, a odbory a zaměstnavatelé jsou v Dánsku v trochu jiném vztahu než v České republice.

V Dánsku je možnost okamžité výpovědi, ale na druhou stranu si odbory u velké části trhu vyjednaly nějaké kolektivní smlouvy, že to u dané práce není možné.

Odbory tam jsou silnější a myslím si, že kdyby se to zavedlo v Česku, tak si odbory také v řadě oblastem vyjednají, že to bude více chráněno. Byl by to krok dobrým směrem, ale ideální je kombinovat všechny nebo většinu věcí, co dělají v Dánsku, a nevybrat si jenom jednu třešničku.

Byť by to státní pokladnu něco stálo, zejména ty rekvalifikace…

Rekvalifikace u nás funguje velmi špatně. Tam bychom museli úplně změnit přístup a naučit se s tím pracovat.

V Dánsku také sledují úspěšnost rekvalifikací. My řadu věcí děláme a vlastně ani nevíme, jestli má rekvalifikace úspěšnost, takže bychom se to museli naučit. Není to věc na rok, ale na řadu let naučit se takto s trhem práce pracovat.

Myslím si, že na trhu práce jsou důležitější věci, a sice že z něj jsou vytlačeni rodiče malých dětí kvůli školkám, část cizinců, lidé v exekuci, a že tam chybí desítky až nízké stovky tisíc lidí, kteří by mohli pracovat mnohem efektivněji, kdybychom je nevytlačovali z trhu práce. To je větší problém českého trhu práce.

