Sociolog: Nevoliči od politiků chtějí pozitivní vizi, ti je však dokážou spíš odradit než přilákat
Necelé tři miliony lidí v Česku k volbám nechodí vůbec nebo jen příležitostně. Podle průzkumu agentury STEM/Mark jim v politice chybí například dodržování předvolebních slibů nebo vzájemná úcta. „Napříč voličským spektrem nenajdeme žádnou politickou stranu, u které by pozitivní vnímání převažovali nad tím negativním. A totéž vidíme u jejich lídrů,“ vysvětluje sociolog Jan Burianec z agentury STEM/Mark.
Zklamání z politiky se u voličů projevuje různými způsoby. Část například v každých volbách hlasuje pro jinou stranu, jiní si vybírají podle typu voleb a další jsou již zcela rezignovaní a k urnám nechodí buď vůbec, nebo jen výjimečně.
„U nevoličů velmi často zaznívalo, že politika je pro ně něco odtažitého až špinavého. A ani tím svým voličským hlasem se toho nechtějí přímo či nepřímo účastnit,“ popisuje.
Respondenti v otevřených odpovědích jako důvod často uvádějí korupci a rozkrádání veřejných prostředků, ale také negativní kampaně politických stran.
„Uvítali by, aby lídři představovali pozitivní vize, jak by se mělo Česko dále vyvíjet a jak chtějí navázat na svou dosavadní práci. Místo toho se vzájemně urážejí a osočují,“ shrnuje sociolog.
I nevoliči přitom ve svém okolí mají lidi, kteří k volbám chodí s nadšením, před volební komisí prožívají pocit zadostiučinění ze splnění občanské povinnosti, případně s nadšením volí konkrétní subjekt.
„Jsou to ti nejloajálnější voliči třeba KSČM nebo hnutí ANO, jsou staršího věku a u části z nich ještě můžeme mluvit o nějakém nadšení,“ doplňuje.
Volby rozhodne neúčast
Burianec soudí, že pokračuje trend zeštíhlování volebních programů, protože politici si uvědomují, že je voliči příliš nečtou. Jednak z nedostatku času a informační přesycenosti, ale i kvůli stoupající nedůvěře v politické strany.
Oproti době před 10 lety jsou volby více personalizované a zaměřené na lídry, což zastiňuje ideologické ukotvení kandidujících subjektů.
Z výzkumu vyplynulo, že pro mladší nevoliče bylo jednodušší přijít k prezidentským volbám, kde se mohli s kandidátem ztotožnit, naopak méně důležité pro ně jsou krajské a komunální volby.
„Více se ale angažují v evropských volbách, Evropa je jim blíž z hlediska směřování i cestování, více koukají na Západ. Volební účast je u nich ovšem stále nižší v porovnání s těmi staršími,“ popisuje.
Část lidí také k volbám nechodí z přílišné zodpovědnosti – nemají totiž čas se s volebními programy dostatečně seznámit a převládne u nich pocit, že než aby dali hlas někomu, koho vlastně příliš neznají, tak raději nepřijdou vůbec.
Voličské spektrum je dnes rozděleno na dva téměř neprostupné tábory kolem opozičních stran a těch vládních spolu s Piráty, pokračuje sociolog.
„Hlavní dělící linií je socioekonomická situace, až v pozadí jsou kulturně společenská témata. Nyní se hraje o ty vlažnější nevoliče, kteří jsou poměrně vyrovnaně nakloněni vládním i opozičním stranám. A myslím, že volby budou spíš o demobilizaci, protože více voličů nyní lze od voleb odradit, než kolik jich lze k účasti přimět,“ uzavírá Burianec.
Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus.