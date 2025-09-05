Sociolog: Nevoliči od politiků chtějí pozitivní vizi, ti je však dokážou spíš odradit než přilákat

Necelé tři miliony lidí v Česku k volbám nechodí vůbec nebo jen příležitostně. Podle průzkumu agentury STEM/Mark jim v politice chybí například dodržování předvolebních slibů nebo vzájemná úcta. „Napříč voličským spektrem nenajdeme žádnou politickou stranu, u které by pozitivní vnímání převažovali nad tím negativním. A totéž vidíme u jejich lídrů,“ vysvětluje sociolog Jan Burianec z agentury STEM/Mark.

Interview Plus Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Petr Fiala a Andrej Babiš se sešli u prezidenta

Necelé tři miliony lidí v Česku k volbám nechodí vůbec nebo jen příležitostně | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zklamání z politiky se u voličů projevuje různými způsoby. Část například v každých volbách hlasuje pro jinou stranu, jiní si vybírají podle typu voleb a další jsou již zcela rezignovaní a k urnám nechodí buď vůbec, nebo jen výjimečně.

Přehrát

00:00 / 00:00

Jan Burianec z agentury STEM/Mark

„U nevoličů velmi často zaznívalo, že politika je pro ně něco odtažitého až špinavého. A ani tím svým voličským hlasem se toho nechtějí přímo či nepřímo účastnit,“ popisuje.

Respondenti v otevřených odpovědích jako důvod často uvádějí korupci a rozkrádání veřejných prostředků, ale také negativní kampaně politických stran.

„Uvítali by, aby lídři představovali pozitivní vize, jak by se mělo Česko dále vyvíjet a jak chtějí navázat na svou dosavadní práci. Místo toho se vzájemně urážejí a osočují,“ shrnuje sociolog.

I nevoliči přitom ve svém okolí mají lidi, kteří k volbám chodí s nadšením, před volební komisí prožívají pocit zadostiučinění ze splnění občanské povinnosti, případně s nadšením volí konkrétní subjekt.

„Jsou to ti nejloajálnější voliči třeba KSČM nebo hnutí ANO, jsou staršího věku a u části z nich ještě můžeme mluvit o nějakém nadšení,“ doplňuje.

Volby rozhodne neúčast

Burianec soudí, že pokračuje trend zeštíhlování volebních programů, protože politici si uvědomují, že je voliči příliš nečtou. Jednak z nedostatku času a informační přesycenosti, ale i kvůli stoupající nedůvěře v politické strany.

Oproti době před 10 lety jsou volby více personalizované a zaměřené na lídry, což zastiňuje ideologické ukotvení kandidujících subjektů.

6:38

Pokud něco chodí jako kachna a vypadá jako kachna, tak to kachna bude, říká ke koalicím právnička

Číst článek

Z výzkumu vyplynulo, že pro mladší nevoliče bylo jednodušší přijít k prezidentským volbám, kde se mohli s kandidátem ztotožnit, naopak méně důležité pro ně jsou krajské a komunální volby.

„Více se ale angažují v evropských volbách, Evropa je jim blíž z hlediska směřování i cestování, více koukají na Západ. Volební účast je u nich ovšem stále nižší v porovnání s těmi staršími,“ popisuje.

Část lidí také k volbám nechodí z přílišné zodpovědnosti – nemají totiž čas se s volebními programy dostatečně seznámit a převládne u nich pocit, že než aby dali hlas někomu, koho vlastně příliš neznají, tak raději nepřijdou vůbec.

Voličské spektrum je dnes rozděleno na dva téměř neprostupné tábory kolem opozičních stran a těch vládních spolu s Piráty, pokračuje sociolog.

„Hlavní dělící linií je socioekonomická situace, až v pozadí jsou kulturně společenská témata. Nyní se hraje o ty vlažnější nevoliče, kteří jsou poměrně vyrovnaně nakloněni vládním i opozičním stranám. A myslím, že volby budou spíš o demobilizaci, protože více voličů nyní lze od voleb odradit, než kolik jich lze k účasti přimět,“ uzavírá Burianec.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus.

Petr Vizina, ert Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme