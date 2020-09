Bulharsko se rozhodlo vyhostit dva ruské diplomaty kvůli špionáži, snažili se získat informace o armádě

Bulharské ministerstvo zahraničí dalo dvěma ruským diplomatům 72 hodin na to, aby opustili zemi. Stalo se tak poté, co je prokurátoři obvinili ze špionáže. Uvedla to ve středu agentura Reuters.

