Šojdrová z Řecka: Naším úkolem je zjistit, zda tady jsou právně volné děti pro Česko

Europoslankyně Michaela Šojdrová z KDU-ČSL pro server iROZHLAS uvedla, že je momentálně na vlastní náklady v Řecku a jak říká, jejím úkolem je v zemi zjistit, kolik dětí uprchlíků je a zda jsou „právně volné". Zároveň odmítla, že by v Athénách v tuto chvíli byla, aby vybírala vhodné děti pro převoz do Česka. Praha 19:35 30. října 2018

„Byli jsme vyzváni, abychom předložili důkaz nebo seznam těchto dětí, vydali jsme se tedy do Řecka splnit tento úkol,“ vysvětlila Šojdrová serveru iROZHLAS. Dále řekla, že jejím cílem je, aby Česká republika přijala skupinu dětí, které jsou nedoprovázené, které nemají rodiče a ochranu.

Jak ale dodala: „Není naším úkolem děti vybírat. Naším úkolem bylo zjistit, kolik těch dětí tady je, zda tady jsou takové děti, řekněme právně volné.“

Do Řecka odjela Šojdrová se dvěma asistenty a ředitelem Organizace pro uprchlíky Martinem Rozumkem. „Cestu si financuji ze svých zdrojů, z poslaneckých prostředků,“ sdělila. O tom, že Šojdrová odjela do Řecka, informoval v úterý jako první server Info.cz.

Bez konzultace s premiérem

Jak dále uvedla, svou cestu Šojdrová s předsedou vlády Andrejem Babišem z ANO nekonzultovala. „Pokud (premiér Babiš) myslel vážně, že mu máme předložit nějaký seznam dětí nebo upřesnit situaci těch dětí, tak to nejde udělat jinak, než do toho Řecka jet. Je tedy logické, že jsme v Řecku,“ vysvětlovala Šojdrová.

Europoslankyně si zároveň myslí, že rozhodnutí, zda přijmeme děti uprchlíků, nezáleží pouze na premiérovi Andreji Babišovi, ale také na občanech. „On (premiér Babiš) zastupuje občany a v České republice je spousta občanů, kteří si myslí, že pomoc dětem, a vůbec pomoc lidem, kteří jsou v nouzi, je lidská i přirozená. Je to naše povinnost,“ vyjádřila se Šojdrová.

K adopci syrských dětí se podle Šojdrové přihlásilo již několik českých rodin. „Bylo jich poměrně hodně. Musel by pak nastat proces určitého zkoumání, jestli jsou rodiny vhodné pro náhradní péči. To je všechno věcí odborníků. Jedná se ale o tak malou skupinu dětí, že jsem přesvědčená, že se to dá zvládnout. Ať už náhradou institucionální péče, nebo rodinné péče,“ uzavřela Šojdrová.

Babiš dlouhodobě přijímání syrských dětí do Česka odmítá. „Chceme těm dětem pomoci. Ale musí žít v prostředí, kde se narodily a kde vyrostly," řekl v září v rozhovoru pro Radiožurnál.

„Ona je pomatená! Proč vůbec říká, že to jsou sirotci!? Jak to může vědět?" vyjádřil se tehdy emotivně premiér na adresu Šojdrové.