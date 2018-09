Podle Šojdrové premiér otočil a přislíbil pomoc 50 syrským sirotkům. ‚Ale v Sýrii,‘ reagoval Babiš

Europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) po páteční schůzce s premiérem Andrejem Babišem (hnutí ANO) uvedla, že neziskovky dostaly za úkol vybrat syrské sirotky, kteří by mohli být z uprchlických táborů přesunuti do Česka. Premiér následně sdělil, že pokud neziskovky takové děti najdou, je ochoten jim pomoci, ale na jejich území. Praha 18:10 21. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (hnutí ANOI) a europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) během pátečního vystoupení před novináři | Foto: Michal Kamaryt/ČTK | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Šojdrová (kandiduje v komunálních volbách v Kroměříži) po schůzce uvedla, že premiérovu podporu vítá. Přislíbil podle ní pomoc sirotkům ze Sýrie. „Řekli jsme, že jí poskytneme kontakt na řecké autority, kde jsou tábory,“ řekl následně Babiš.

Záznam projevu Michaely Šojdrové:

Premiér ale také uvedl, že takové děti, které by mohly přijet do Česka, ani nejsou. Přinejmenším o nich podle Babiše europoslankyně neví. „Já si myslím, že žádné takové děti ani nejsou,“ řekl premiér. "Sirotci nejsou, děti nejsou," dodal.

„Principiálně si myslím, že syrské děti by měly primárně žít v Sýrii a my jim chceme pomáhat,“ uvedl dále premiér.

Šojdrová setkání s premiérem interpretovala tak, že neziskovky mohou začít podnikat kroky pro příchod dětí do Česka. „Nebude to lehký proces, chceme vybrat co nejmladší, nedoprovázené (děti),“ řekla.

Záznam projevu Jana Hamáčka a Andreje Babiše:

Na proces podle ní nebudou směřovat české peníze, ale finance Evropské unie. „Premiér řekl, že když ty děti najdeme, najdeme rodiny, tak je můžeme přivézt,“ uvedla.

O čem se radí Mezinárodní dětský kříž a Babiš?

V průběhu týdne téma přijímání syrských uprchlíků rezonovalo ještě v další podobě, kdy se premiér odvolával také na vyjádření Taťjány Horákové. Ta tvrdí, že je s premiérem v přímém kontaktu a on sám se při dotazech na přijímání syrských sirotků odkazoval na postoj její organizace.

Přitom Horákovou, šéfku organizace Mezinárodní dětský kříž, která údajně pomáhá ve válečných konfliktech, neznají ale ani lidé v humanitární sféře a ona sama není ochotná předložit důkaz svého působení v zahraničí.

Konkrétně se do pozornosti médií i veřejnosti dostala ve středu, kdy portál Lidovky.cz publikoval její vyjádření k případnému přijetí 50 syrských sirotků, které kromě jiných navrhuje europoslankyně Michaela Šojdrová.

V textu odmítla přijetí sirotků s tím, že pro děti i české rodiny by tohle rozhodnutí bylo škodlivé. Argumentovala třeba kulturními rozdíly ale také tím, že „je třeba počítat s nebezpečím ne pouze možné radikalizace, ale také s kmenovými zvyklostmi, že desetiletá dívka v některé naší rodině může být cílem záměru 16–17letého hocha, že si z ní bude chtít udělat manželku.“

„Ti, kdo ČR zvenčí kritizují, nevědí, o čem to všechno je a hrají si na zachránce, lidumily, solidární excelence, ale tak to nefunguje,“ uvedla také Horáková a zároveň navrhla, že „status uprchlíka, mluvíme-li o Sýrii, již postrádá opodstatnění.“

Ocenila také přístup premiéra Babiše. „Pan expremiér Bohuslav Sobotka nereagoval na naše prosby, na rozdíl od současného premiéra, který s námi komunikuje v každou denní i noční dobu, vždy, když se na něho obrátím. Zajímá se, naslouchá,“ uvedla v textu. Ten po zhruba dvou hodinách ze stránek portálu ale zmizel a smazal ho také portál Parlamentní listy, který jej přebral. Lidovky později uvedly jako důvod, že o Horákové a celé organizaci začaly pochybovat.

Bez komentáře

Radiožurnál oslovil premiéra s otázkou, zda je v přímém kontaktu s Horákovou a na základě čeho zmíněná organizace získala jeho důvěru. „Nebudu se k tomu vyjadřovat," reagoval Babiš na dotazy reportérky.

Jak zdokumentoval Nový deník, jméno Horákové nelze dohledat v v rejstříku lékařů ani v Česku, ani na Slovensku. Ona sama se ale v textu prezentuje jako válečný chirurg s rozsáhlými zkušenostmi. Za svou práci dostala i Řád Elišky Přemyslovny, jeho přebírání se ale osobně nezúčastnila. V úvodu původního vyjádření na portálu Lidovky.cz stálo, že je Horáková pozvaná na páteční setkání premiéra Babiše se Šojdrovou, ale nemůže se ho účastnit kvůli svému pobytu v zahraničí. Informaci o její účasti popřela i mluvčí vlády.

Člověk v tísni: neznáme je

Server iROZHLAS.cz požádal o vyjádření organizaci Člověk v tísni, která v Sýrii a dalších zemích dlouhodobě působí mimo jiné na humanitárních misích:

„Mezinárodní dětský kříž není součástí žádných koordinačních struktur v zemích, kde pracujeme. Tvrdí, že působí v například v Iráku, v Afghánistánu, nebo v Sýrii, kde Člověk v tísni pomáhá již dlouhá léta, a považujeme za velmi nepravděpodobné, že bychom nevěděli o působení organizace v těchto místech, tím spíše, že se jedná o českou organizaci,” uvedl Jan Mrkvička, ředitel Humanitární a rozvojové sekce organizace.

Nejsme povinni se svěřovat

Mezinárodní dětský kříž nemá momentálně v provozu webové stránky a do kanceláře v ulici Politických vězňů 9 nikdo nechodí, jak Novému deníku sdělila ostraha budovy. Jediný dostupný dokument, který se novinářům povedlo najít, je listina dokládající změnu názvu z organizace Helios (existovala od roku 2002) na nynější název v roce 2015.

„Působení organizace, která nemá registraci, výroční zprávy, webové stránky a není součástí mezinárodních koordinačních skupin by bylo krajně neprofesionální, netransparentní a ve většině zemí nelegální,” dodal Mrkvička.

S Mezinárodním dětským křížem se během své práce nesetkala ani v Česku zavedená organizace Lékaři bez hranic.

Sama Horáková pro deník řekla: „Já ani moji kolegové nejsme povinni se někomu svěřovat, co a jak děláme. Já se také nezajímám o české organizace, které kolem nás pracují,“

Novinářům Horáková odmítla předložit důkaz o tom, že její organizace opravdu působí třeba v Sýrii. „Nevidíme důvod poskytovat důkazy na počkání každému, kdo si o ně řekne, ať je to kdokoliv. Ať nejdříve prokáže, že to tak není.“

Přes premiéra, přesněji jeho asistentku, se její vyjádření dostalo i na portál Lidových novin. Pro něj to vysvětlil sám Babiš: „Organizace paní Horákové jednala ohledně přijetí 50 dětí ze Sýrie podle ČTK na ministerstvu vnitra v roce 2015, a proto jsem ji měl za důvěryhodnou. Pozval jsem ji tedy na setkání s paní Šojdrovou. Paní Horáková se omluvila, ale poslala svoje stanovisko, které moje asistentka poslala do redakce Lidových novin. Pokud o existenci a činnosti organizace paní Horákové jsou vážné pochybnosti, tak ať se osobně představí veřejnosti a obhájí svoji činnost, o které v dopise píše.“

V roce 2013 byla Horákové hostem vysílání Českého rozhlasu, kdy uvedla: „Naše organizace vznikla téměř již před dvaceti lety. Byli jsme ve válce Jugoslávii, v Afghánistánu, v Iráku, v Libanonu.“