Nejsem blázen, kdyby nezaznělo, že vnitro poskytne součinnost, nešla bych do toho, říká Šojdrová k sirotkům

Když to bude občanská iniciativa, tak vláda pomůže. Tak europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) mluví o páteční schůzce k přijetí syrských sirotků. Odmítá tak, že by jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a šéfem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) mylně interpretovala. „Kdyby nezazněla tato jasná slova, že vláda poskytne součinnost, aby občanská iniciativa mohla děti vytipovat, přivést a umístit, tak bych do toho nešla," říká pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 11:11 23. září 2018

Babiš přitom po schůzce řekl, že trvá na tom, že syrským dětem je potřeba pomáhat v utečeneckých táborech. Podle něj neziskové organizace žádný plán nemají. „Já si myslím, že žádné takové děti ani nejsou,“ uvedl.

Prověřování a výběr žadatelů o azyl - a to se týká i sirotků - patří do pravomocí ministerstva vnitra. „Přislíbil jsem jí (Šojdrové – pozn. red.) součinnost – kontakty na příslušné řecké orgány, odbornou pomoc pracovníků ministerstva vnitra jak v České republice, tak na místě,“ uvedl serveru iROZHLAS.cz v sobotu šéf resortu Jan Hamáček z ČSSD, který kandiduje v komunálních volbách.

Interpretaci europoslankyně, že tak neziskovky mohou začít podnikat kroky pro přijetí syrských dětí, ale odmítl. „Nemohl jsem dát zelenou projektu, který neexistuje,“ doplnil v sms.

Podle Šojdrové peníze na případný přesun syrských dětí do Česka nepůjdou z českého rozpočtu, ale z Evropské unie. Částku odhaduje na šest tisíc eur na jedno dítě. Výběr dětí by podle ní měl trvat několik měsíců.

Text pokračuje rozhovorem s europoslankyní Michaelou Šojdrovou z KDU-ČSL, která kandiduje v říjnu v komunálních volbách:

Po páteční schůzce s premiérem jste uvedla, že přislíbil pomoc sirotkům ze Sýrie a že neziskovky mohou začít podnikat kroky pro jejich příchod do Česka. Babiš ale vaše setkání interpretuje jinak. Jak to tedy bylo?

My jsme na tu schůzku šli s tím, aby vláda umožnila přijetí 50 dětí bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů. To byl náš cíl. Mělo by to být na základě bilaterální dohody mezi Českem a Řeckem podobně, jako tuto pomoc organizuje Velká Británie. Máme na to ale rozdílný pohled. Pan premiér řekl, že s vládní iniciativou nepočítá. Trvá na tom, aby se pomáhalo mimo Českou republiku.

Pozitivní výsledek, který vidím jako průlomový, je v tom, že přislíbil, a to ve shodě s přítomným ministrem vnitra, součinnost státní správy, když iniciativu budou mít občanská sdružení.

„Máme konkrétní organizace, se kterými začínáme pracovat. Už v pátek jsme je informovali o tom, že máme v uvozovkách volnou cestu k tomu, abychom mohli do České republiky přivést děti bez doprovodu.“ Michaela Šojdrová (europoslankyně KDU-ČSL)

Jak by ta součinnost měla vypadat?

Budete-li iniciativní, tak my vám budeme pomáhat.

To na setkání přímo zaznělo?

Já to interpretuji. Ani jejich vyjádření ale nezpochybňují, že vláda poskytne součinnost. A to není málo.

Můžete být konkrétní? Protože premiér po schůzce uvedl, že vám prý přislíbil pouze zprostředkovat kontakty na řecké organizace, které pracují v tamních uprchlických táborech.

On osobně mě nemůže propojit, budeme ale nyní spolupracovat s ministerstvem vnitra, které už i nyní má své pracovníky na území Řecka. Součinnost státní správy je nutná pro to, aby rozhodnutí o přijetí dětí do České republiky bylo uděláno kompetentně, aby to prošlo správných procesem azylového řízení. Zkrátka tohle neudělá žádný jednotlivec ani neziskovka, tady nutně potřebujeme spolupráci ministerstva vnitra.

Součinnost vnitra

Na schůzce vám tedy byla přislíbena pomoc přímo v procesu přijetí dětí ze Sýrie?

Ano.

A z čeho vycházíte? Protože premiér si stojí za tím, že by se syrským dětem mělo pomoci na jejich území, nikoli v Česku.

Myslím, že tam bylo hodně lidí. My jsme si nepořizovali záznam ani zápis nevznikl. Upřímně já to dál nechci komentovat. Já jsem si odnesla informaci, že ministerstvo vnitra poskytuje součinnost.

Takže je možné, že pan premiér říká něco jiného na uzavřených schůzkách a něco jiného na veřejnosti?

Já to rozhodně takto nechci brát. Nechci to v žádném případě teď pitvat, jestli on říká něco jiného. Já jsem u toho, co říkal do tisku, nebyla. Nám opravdu jde o pomoc dětem, lidskost a lepší pohled na Českou republiku. To jsou tři priority, o které nám hodně jde, a já si dokonce myslím, že o to jde i panu premiérovi. Myslím, že to je něco, na čem se shodneme. Každý asi ale vidíme jinou cestu.

Já nechci osobními komentáři otevírat další zbytečné roztržky a dohady. My jsme si odnesli informaci, že můžeme počítat se součinností státní správy, v této fázi ministerstva vnitra. My bychom si jinak nedovolili do toho jít. Nejsme hazardéři ani blázni, abychom si mysleli, že dokážeme sami vybrat dobrou skupinu dětí, o kterou se tady dokážeme vlastními silami postarat. Bude navíc potřeba vyřídit evropské peníze, nemohou jít jen tak na nějakou organizaci nebo člověka jako fyzickou osobu.

Hledání sirotků

Jaký bude teď váš další postup. Nejdříve se tedy budete snažit vytipovat syrské děti v uprchlických táborech? Pojedete se do nich znovu sama podívat?

Já jsem v těch táborech byla, ale bude-li třeba, budu tomu procesu asistovat. Beru to jako určité přechodné období, než si vláda uvědomí, že to skutečně je její role, že to České republice neublíží, že přinesou spíše dobro jak lidem, tak České republice jako celku.

Jak tedy konkrétně budete děti hledat?

Máme konkrétní organizace, se kterými začínáme pracovat. Už v pátek jsme je informovali o tom, že máme v uvozovkách volnou cestu k tomu, abychom mohli do České republiky přivést děti bez doprovodu a že potřebujeme vytipovat děti, které by byly k tomuto převozu vhodné. My se budeme scházet a budeme nepochybně veřejnost informovat o našich dalších krocích.

Pokud by se tedy tyto děti dostaly do Česka, byly by umístěny do ústavů či pěstounské péče? Jak byste si to představovala?

Pracuji v oblasti vzdělávání a výchovy a vím, že ne každé dítě je vhodné pro individuální osvojení či pěstounskou péči, ani české dítě, natož dítě, které přichází z uprchlického tábora. My tady máme naše státní, ale také neziskové organizace, které poskytují takzvanou ústavní péči tak, aby měli individuální přístup, ale je společná. Nepředpokládám, že bude možné okamžitě možné děti umisťovat do rodin, ale bude potřeba určité přechodné stadium, kdy si ty děti tady budou zvykat.

Zelená pro syrské děti

Pan Hamáček po schůzce stejně jako Babiš mluvil o tom, že vám vnitro poskytne pouze kontakty. Není mi tak stále jasné, z čeho vycházíte, když říkáte, že máte „volnou cestu“ pro přijetí syrských dětí. Nemohlo z vaší strany třeba dojít k nepochopení celé situace?

My bychom ty děti bez součinnosti ministerstva vnitra, bez spolupráce nemohli přivést. Tady platí zákony České republiky a my si sem nemůžeme dovézt nikoho, koho bychom i třeba chtěli. To nejde.

Jde mi ale skutečně o slova pana Hamáčka, když je interpretujete tak, že můžete syrské děti z táborů přivést do Česka. Co vám tedy přesně řekl?

Paní redaktorko, já nejsem blázen. Kdyby nezazněla tato jasná slova, že vláda, v tomto případě ministerstvo vnitra, poskytne součinnost pro to, aby občanská iniciativa mohla děti vytipovat, přivést a umístit, tak bych do toho nešla. Bez součinnosti ústřední státní správy není možné tuto věc seriózně realizovat.

V rámci této diskuze rovněž zazněl argument, že jde o vaši snahu zviditelnit se. Vy kandidujete v říjnových komunálních volbách, v květnu vás čekají volby do Evropského parlamentu. Co na tu kritiku říkáte?

S touto iniciativou pracuji už od května. Tehdy jsem neformálně hovořila s panem ministrem Metnarem (dříve ministr vnitra, nyní šéf resortu obrany, za ANO – pozn. red.), v té době byl ministrem bez důvěry. Řekl, že to není možné v této době řešit, ale nepovažoval to za hloupý nápad. To v žádném případě. Nemohu za to, že jsme tady neměli až do července vládu.

Pak jsem iniciovala seminář, který tuto otázku otevřel. Není to žádná nová iniciativa. V České republice máme volby každý rok, někdy dokonce za rok dvakrát. Takže tady člověk nemá kdy se vyhnout volební kampani. Hlavně bych zdůraznila, že tady jde o obyčejnou lidskou pomoc.

Máte termín, do kdy byste tedy chtěli alespoň děti vytipovat?

Panu premiérovi jsme v tom návrhu dali časový harmonogram. Kdyby konala vláda, tak tam byla šance už v lednu zahájit příjezd dětí do České republiky. Pokusíme se pracovat co nejrychleji, protože ta situace tam není dobrá. Naše směřování bude k tomu, aby byl první příjezd v lednu, což si myslím, že není malá ambice, když od toho dal premiér ruce pryč.