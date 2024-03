Předsednictvo Sokola starostce servilně sloužilo, kritizuje Beneš. Slet podle něj kauza neohrozí

Z funkce starostky České obce sokolské kvůli rozsáhlému podvodu osobní asistentky odstoupila Hana Moučková. František Beneš k odstoupení Moučkové vyzýval otevřeným dopisem. Co bude 46milionová škoda znamenat pro fungování organizace? „Není ani tak důležité, kdo ten problém zavinil. Je důležité rozhodnout, kdo se postará o to, aby došlo k nápravě,“ vysvětlil ve Dvaceti minutách Radiožurnálu místopředseda rozhodčí komise František Beneš. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:39 11. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podle informací dočasného šéfa Sokola Martina Chlumského se aktuálně způsobená škoda v bankovním úvěrovém podvodu pohybuje kolem 46 milionů korun. Má to už v tuto chvíli nějaký dopad na fungování Sokola a jednotlivých žup a tělocvičných jednot?

Hospodaření v České obci sokolské je rozděleno: samostatně hospodaří ústředí, samostatně hospodařit župy a samostatně hospodaří jednotlivé jednoty.

Samozřejmě, některé jednoty už teď pocítily, že ochladl zájem je v jejich aktivitách podporovat.

Na slet, když to vztáhnu k tomu sletu, se nacvičuje v jednotách, potom jsou oblastní a župní slety, potom je ten hlavní slet tady v Praze.

Vztaženo k tomu sletu to jistě nějaký negativní dopad mít bude, ale domnívám se, že věci už jsou tak v běhu, že ten dopad bude okrajový a že se to podaří dofinancovat a že slet ohrožený není.

Audit

Jste přesvědčen, že 46milionová škoda nemůže vést k tomu, že by třeba Sokol byl nucen prodávat svůj majetek?

To bohužel není vyloučeno, už se to v minulosti i stalo. Ne snad souvislosti se škodou, ale třeba v důsledku škod, které nastaly po povodni, nebo proto, že prostě se nepodařilo například po pádu Sazky zajistit dostatek financí pro standardní chod České obce sokolské.

Doufám ale, že k tomu nakonec nedojde: že se snad ukáže, že nepochybil jenom Sokol, že pochybily ty banky, že poskytly úvěry takto lehkomyslně. Ani tak nespoléhám na ten audit, jako spíš spoléhám na policejní vyšetřování, které by to mělo objasnit. I když to asi bude trvat dlouho, tak věřím, že nakonec ta výsledná škoda nebude tak velká.

Vy říkáte, že v tomto směru nespoléháte na audit. Za jak důležitý ten audit považujete a co tedy od něj očekáváte?

Já myslím, že ten audit je důležitý zejména do budoucna, zatímco policejní vyšetřování je důležité, aby objasnilo, co se stalo v minulosti. Samozřejmě i ten audit by měl objasnit, co se stalo v minulosti, ale obávám se, že pokud policie ty informace neodtajní, tak je auditoři nedostanou.

My musíme prozkoumat způsob, jakým se nakládalo s datovou schránkou, jakým se nakládalo s elektronickými podpisy, kdo měl jaké kompetence a jestli je náhodou nesvěřila například starostka své asistentce z určité pohodlnosti nebo z důvodu, které neumím odhadnout – a vyvodit z toho závěry, aby se ty předpisy zpřísnily, aby se důsledky řešily a aby se, pokud by došlo k nějakému pochybení, aby se na to přišlo včas.

Pokud by se na to přišlo v tom prvním roce, škoda by byla asi dvě procenta z těch 46 milionů a Eliška Colding by asi byla ve vězení, ale byla by živá.

V těch otevřených dopisech jste upozorňoval také na podle vás nevýhodné smlouvy ohledně pronájmu prostor v ústředí Sokola, tedy v Tyršově domě na Malé Straně. Píšete tam o nedobrém stavu tamního hostelu, který musel být uzavřen, o tom, že na Malé Straně u Tyršova domu je místo sportovišť obří parkoviště. Mělo by se řešit v rámci těch auditů třeba i toto?

Nevím. Ten audit bude stát spoustu peněz a nevím, jestli si to Sokol vůbec bude chtít dovolit, protože to jsou věci tak zjevné, že na to nepotřebujeme žádnou auditorskou radu.

Prostě je potřeba to jasně označit jako problém. Není ani tak důležité, kdo ho zavinil. Je důležité rozhodnout, kdo se postará o to, aby došlo k nápravě.

Říkáte, že ty věci jsou tak zjevné, že vlastně audit k tomu není potřeba. Pokud jsou tak zjevné, proč v tomto směru nebyla větší aktivita z jednotlivých žup nebo tělocvičných jednot?

Protože Hana Moučková tam byla dvanáct let. Ze začátku možná byla určitým přínosem, přišla tam po skandálu oboru tělovýchovy se Sazkou, kdy došlo k dramatickému přiškrcení financování sportovních organizací a svazů.

Ze začátku možná byla přínosem a dělala dobrou práci. Ale jako Schwarzenbergovi kdysi vyměňovali po několika letech hajné, protože věděli, že to je jediný způsob, jak udržet hospodaření v pořádku, i my jsme měli do stanov už dávno prosadit, že starosta tam může být například jen na dvě volební období, takže šest let.

Na druhé straně Sokol má kolem 160 tisíc členů, máte jasnou strukturu. Pokud mluvíte o tom, že bylo zjevné, že to nefunguje úplně dobře, proč nebyla větší aktivita zespodu?

Víte, já jsem teď někde na internetu četl, že policejní vyšetřovatel, když obviňoval šéfa tenisového svazu, doslova napsal: ukázalo se, že se v tenisovém svazu proti Ivo Kaderkovi nikdo neodvážil vystoupit a že naopak mu všichni pomáhali.

Kdybychom vyměnili „Ivo Kaderka“ za „Hana Moučková“ a tu zkratku tenisového svazu za písmena ČOS, tak to máme jako na dlani.

Vůdcovský princip a vedení Sokola

Máte pocit, že Sokol fungoval stejně jako tenisový svaz?

Ne z hlediska nějakých úplatků nebo z hlediska vyvádění peněz tím způsobem, jak to zřejmě bylo tam, to si nemyslím. Ale myslím si, že fungoval obdobně na vůdcovském principu a že velkou chybou bylo, že členové předsednictva byli současně zaměstnanci České obce sokolské.

Ne všichni, ale řada z nich a Hana Moučková rozhodovala o jejich platech, o jejich kariérách, o jejich dovolených, o přidělování peněz těm úsekům, v jejichž čele stáli. A to všechno bylo nezdravé.

To by se mělo změnit. Tito odborníci by měli mít poradní hlas, to určitě, ale rozhodovat by měli zástupci těch žup, protože je to jejich svaz a to ústředí by v podstatě mělo být jejich servisní organizací.

Oni to přeměnili na generální ředitelství, zaplavily „podřízené subjekty“, jak oni to viděli, tedy župy a jednoty, obrovskou byrokracií. Dneska v naší jednotě pomalu víc úřadujeme, než cvičíme.

To všechno je podle Parkinsonových zákonů dávno známo. Prostě tam najali různé kamarády, různé šíbry, ti si vytvořili své pašalíky a aby měli oporu svého postavení, tak prostě vytvářeli úkoly, které delegovali někam dál. To je prostě nezdravý stav, odporuje to té 162leté Sokolské tradici.

Teď je na tom novém nebo staronovém vedení, aby se s tím vypořádalo, aby věci daly do pořádku. Ty jednoty se začaly uzavírat do sebe, v podstatě ztratily naději, že by něco mohly ovlivnit.

Teprve tento veliký skandál – to jediné na tom vidím pozitivně – je vyburcoval k aktivitě, a taky to Hanu Moučkovou smetlo. Kdyby nerezignovala, tak by ji prostě potupně odvolali.

Na konci dubna se znovu sejde výbor České obce sokolské, aby vybral nového starostu. První místostarosta Martin Chlumský, který do té doby dočasně Sokol vede, už avizoval, že se chce o tu funkci ucházet. Z vašeho pohledu, bylo by správné, kdyby od konce dubna byl v té funkci potvrzen?

Ke všem těm členům předsednictva mám výhradu, že se chovali tak submisivně až servilně vůči té starostce, což jde snadno ověřit podle způsobu, jakým hlasovali o naprostých nesmyslech, které odporovaly našim stanovám. Přesto, když si to ona přála, tak jednomyslně zvedli ruku.

Takže by tam měl být někdo jiný?

Ne. Je to tak, že pochybili. Ale chci věřit, že si to nyní uvědomili, že se zbavili té knuty a myslím si, že ten Martin Chlumský je jediný, kdo teď Sokol může dotáhnout do toho sletu a do příštího sjezdu, který bude v roce 2025.

Jak to potom bude dál, se uvidí. Ale jestli se ti lidé vzchopí, jestli se osvědčí, tak si myslím, že bylo správné, že ve funkcích byli ponecháni.