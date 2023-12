Obyvatele dvou domů v Sokolově čekají změny. Budou chodit přes recepce s domovníky

Už za několik dní spustí Sokolov další ze svých projektů, díky kterému chce vedení města zlepšit život v problémových lokalitách. Tentokrát se zaměřilo na dva panelové domy na sídlištích Michal a Vítězná. V každém z nich budou od ledna fungovat domovníci. Podobně jako na recepci vysokoškolských kolejí by měli mít lepší přehled o tom, kdo se ve vchodech pohybuje. Sokolov 9:47 20. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obyvatele dvou domů na sokolovských sídlištích čekají od nového roku novinky. Město ve vchodech vybudovalo recepce (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vím o tom, protože byla provedena schůze s nájemníky. Informovali nás o tom, jak to bude probíhat,“ říká paní Kopková, která bydlí v panelovém domě ve Slavíčkově ulici téměř padesát let.

Že bude od nového roku vídat domovníky, jí nevadí. „Nebudou tady dělat potíže, že by každého kontrolovali,“ míní.

V přízemí u vchodu využilo město volného bytu, ze kterého udělalo recepci. Oknem z ní je vidět ven i do vchodu domu.

„Domovníci budou vyškoleni, aby poznali nějakou rizikovou osobu nebo rizikové chování. Je jasné, když se sem bude v noci snažit dostat někdo, kdo vypadá závadně nebo je ovlivněn nějakou látkou. Tak to je přesně ten okamžik a ten důvod, proč jsou tady, aby na to zareagovali,“ potvrzuje Erik Klimeš z ANO za společnost Sokolovská bytová, která měla stavební úpravy na starost.

„Bonus je ten, že tady budou mít systém na rychlé přivolání potřebné složky IZS nebo městské policie, aby se ten problém zastavil dřív, než se rozvine,“ popisuje.

Podle paní Kopkové by to mohlo pomoct zlepšit klid v domě. Ale nejen to. „Bydlí tu plno osamocených lidí. A může se stát, že budou potřebovat pomoct,“ doplňuje. „Bydlí tu osmdesát rodin, my se tady moc neznáme. Nemůžeme si pomoct,“ připouští.

Cena 15 milionů

Město se snažilo obyvatele o změnách informovat. A jaká bude hlavní pracovní náplň domovníků?

„Měli by mít znalosti první pomoci, částečně z krizových postupů, protože zejména ve věžáku, kdyby došlo k nějaké mimořádné situaci, tak aby věděli, jak probíhá evakuace. A ta jejich pozice bude i o tom, aby dohlíželi na prostranství v okolí domu. Na jednotlivá pracoviště by měly být vztaženy kamerové systémy, takže by měly střežit i dům zevnitř,“ říká starosta Petr Kubis z ANO.

Tříletý pilotní projekt bude stát celkem 15 milionů korun. Radnice na něj získala státní dotaci. Podle starosty bude fungovat ve dvou lokalitách.

„Jeden dům je věžák Slavíčkova 1684. A druhý je Jiřího z Poděbrad, kde jsou umístěné byty pro seniory. Chceme je ochránit, aby tam nedocházelo k jejich obtěžování,“ doplňuje Kubis.

Devět domovníků se bude první lednový týden zaučovat. Pak už by měli naplno začít sloužit.