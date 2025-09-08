Obnova hřbitova v Sokolově. Přibydou hroby i kolumbária, první etapa stála 16 milionů korun

Informoval o tom starosta Petr Kubis (ANO) s tím, že kapacita bude rozšířená o 160 nových kolumbárií, 618 urnových a 51 rakvových hrobů.

Hřbitov (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V dalších etapách město chystá rozšíření parkoviště a úpravu židovského hřbitova a míst, kde jsou pohřbeny ženy ze svatavského koncentračního tábora.

"Bohužel součástí těch úprav jsou i věci týkající se skácení dřevin, ale máme dendrologické posouzení, že ty stromy v některých případech opravdu můžou být nebezpečné,“ uvedl starosta Kubis.

„I občané vnímají, že občas padají větve, které nejsou úplně malé, takže i to je důvod, proč tu situaci řešíme tímhle způsobem," dodal.

Záměr města na obnovu a rozšíření areálu hřbitova je rozdělený na tři etapy. Obě části té první začaly kácením dřevin letos v březnu.

Práce na rozšíření hřbitova o zhruba 900 pohřbívacích míst a na úpravě spodní části hřbitova včetně hromadného hrobu vězněných žen by měly být dokončené v říjnu.

Ve druhé etapě se Sokolov podle projektu zaměří na úpravy vstupní zahrady a modernizaci hlavního parkoviště.

Třetí etapa bude levnější

Úpravy židovského hřbitova přijdou na řadu v etapě třetí. Z částky 15,7 milionu korun schvalovala poslední rada města úsporu zhruba 14 tisíc korun.

Podle mluvčího sokolovské radnice Michala Švarce se oproti rozpočtu cena prací snížila kvůli změně výkopové technologie.

"Původní technické řešení předpokládalo uložení vodovodního potrubí do výkopu hloubeného strojní cestou tedy bagrem. Po konzultaci se zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavebníka se z důvodu ochrany kořenového systému stromů zvolila bezvýkopová technologie, tedy zemní protlak," řekl Švarc.

Při výkopových pracích pro stavbu chodníku podél spodní hřbitovní zdi současného hřbitova byla podle mluvčího objevena neidentifikovatelná hrobka včetně rakví a ostatků.

"Ostatky byly odborně zlikvidovány. V souvislosti s objevením této hrobky bylo provedeno několik sond k ověření výskytu dalších hrobek. Ty se však neprokázaly," dodal Švarc.

V Sokolově žije asi 22.000 obyvatel. Je třetím největším městem v Karlovarském kraji. Sokolovský hřbitov je veřejnosti přístupný denně od 7:00. Podle roční doby se jeho brány uzavírají mezi 17:00 a 20:00.

