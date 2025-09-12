Sokolov znovu hledá projektanta pro obnovu náměstí Budovatelů. První zakázka byla příliš drahá
Sokolov znovu hledá projektanta pro kompletní obnovu náměstí Budovatelů. Ve čtvrtek to řekl starosta Petr Kubis (ANO). Do prvního výběrového řízení se přihlásil jediný zájemce s nabídkou projekčních prací za cenu pro město nepřijatelnou. Přihlášky do dalšího kola mohou zájemci podávat do 29. září, na zpracování projektové dokumentace bude mít vítězný dodavatel téměř rok.
„Parametry veřejné zakázky jsou nastaveny tak, že 70 procent by měla být cena. A 30 procenty bychom chtěli zohledňovat určité zkušenosti, aby se přihlásil opravdu někdo, kdo má zkušenost s takhle velkými projekty. Na samotnou projektovou dokumentaci bude lhůta 340 dní od podpisu smlouvy,“ vysvětlil Kubis.
Město má na zvelebení takzvaného nového náměstí vypracováno několik studií. Počítá s žulovou dlažbou a podle starosty by měla být v projektu zahrnuta i přízemní budova, kde by v budoucnu mohla vniknout městská galerie.
V plánu je i prostor pro vánoční trhy nebo umělé kluziště. Sadová výsadba, stromy a další zeleň jsou podle Kubise samozřejmostí. „Osvědčila se nám třeba mlhoviště na Starém náměstí, proto chceme další vodní prvky,“ dodal.
Bez aut
„Naprosto zásadní je, že chceme změnit celý vzhled toho náměstí s tím, že v současné době tam stále je provizorní parkování, které se asi nikomu z nás nelíbí. Předpokládáme, že toto provizorium zmizí, že se celé parkování vyřeší koncepčně jiným způsobem,“ řekl starosta.
Město v minulosti zvažovalo i vybudování podzemního parkování, ale ekonomicky by to bylo pro Sokolov nereálné. Proto vznikla nová odstavná parkoviště u areálu Bohemia a u vlakového nádraží a město chystá i velké parkoviště za klášterem.
Cílem obnovy je taky snížení vizuálního smogu v širším centru města. Podle Kubise jednalo město i s majiteli předzahrádek u restaurací na Starém náměstí. „Ale tam je to samozřejmě trošku komplikovanější, protože ti provozovatelé mají různé smlouvy, třeba s dodavateli nápojů, ale nicméně chtěli bychom jít i touto cestou,“ řekl.
Také na jednotném vzhledu ulic, ale i městského mobiliáře, jako jsou odpadkové koše nebo lampy a lavičky, spolupracuje s městem architektka.
Sokolovské náměstí budovatelů je obklopeno výstavbou cihlových domů a v jeho čele stoji Hornický dům, tedy městský dům kultury. Budova pochází z 20. let minulého století. Teď je plocha náměstí asfaltová s betonovými prvky a zelení po obvodu prostoru.