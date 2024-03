Sokolové jsou naštvaní, že se něco takového stalo. Možná vymění celé vedení, říká k podvodu novinář

Hana Moučková, první žena ve vedení Sokola za celou dobu jeho existence, v sobotu ráno odstoupila z funkce starostky a členky předsednictva. Oznámila to na začátku mimořádného jednání výboru České obce sokolské. Ten řeší odhalení nejméně 40milionového bankovního a úvěrového podvodu, kterého se dopustila bývalá asistentka Hany Moučkové. Situaci pro Radiožurnál komentuje novinář z pořadu Reportéři ČT Dalibor Bártek, který na případ upozornil. Rozhovor Praha 15:26 9. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po podání rezignace odešla Moučková jednání, bez toho, aby s ní někdo mohl hovořit | Zdroj: Profimedia

Komentovala paní Moučková nějak svou rezignaci? Vysvětlila, kdy se pro ni rozhodla a proč nerezignovala dříve, ještě před sobotním jednáním?

Samotné rozhodnutí o rezignaci bylo velmi rychlé. Ona to sdělila zástupcům jednotlivých žup v rámci jednání výboru a okamžitě odešla, bez toho, aby s ní někdo mohl hovořit.

A to se bavíme nejenom o zástupcích Sokola jako takových, ale i o zástupcích médií, kteří jsou v Tyršově domě soustředěni na to, aby se dozvěděli ty nejaktuálnější informace.

Takže nikdo s ní hovořit nemohl, ona však poskytla prostřednictvím tiskového mluvčího jakési písemné vyjádření, v němž vysvětluje, že rozhodnutí o rezignaci zvažovala už od prvopočátku, ale proto, aby zajistila kontinuitu fungování Sokola, se rozhodla tuto rezignaci podat právě v sobotu při jednání mimořádného výboru sokolské obce.

Sokol by teď měl vést první místostarosta Martin Chlumský. Jak dlouho a jak silný bude mít mandát?

Podle informací, které máme, tak to, jestli bude vést s mandátem a nebo jen čistě proto, že je prvním místostarostou, to je něco, co se bude teprve rozhodovat v rámci jednání výboru České obce sokolské.

Každopádně plánují, že v průběhu dubna by měli standardním způsobem navolit možná nové vedení. Zároveň ale není zcela jasné, jestli se to stane skutečně v dubnu – mám tím na mysli komplexní výměnu vedení předsednictva – nebo až o samotném všesokolském sletu, který je pro sokolské sdružení naprosto zásadní.

V letošním roce je to naprosto klíčová akce a oni se mohou skutečně rozhodovat v kontextu jejich sletu, který proběhne v polovině letošního roku, a teprve poté možná dojde k nějakým zásadnějším změnám, ale to se teprve uvidí, sokolové o tom teď jednají.

Já už jsem říkal, že podle policie škoda, kterou měla způsobit bývalá asistentka starostky Sokola, dosáhla nejméně 40 milionů korun, je pravděpodobné, že ta částka bude ještě výrazně vyšší a jak to komplikuje fungování Sokola? Chybí ty peníze třeba na provoz nebo na přípravy už zmiňovaného všesokolského sletu?

Sokolové ujišťují, že peníze jim nechybí. Nechybí jim peníze ani na slet, ani na samotné fungování sokolské základny. Na straně druhé ta suma je momentálně někde mezi čtyřiceti a padesáti miliony korun.

Přesnou částku ještě nikdo nezná, protože se rekonstruuje, co se v České obci sokolské událo. Podle neformálních informací ta částka spíše roste a už by se mohla pohybovat kolem padesáti milionů korun.

Každopádně vzhledem k tomu, že Česká obec sokolská hospodaří ročně zhruba se 100 až 120 miliony korun, tak pochopitelně, když někomu zmizí 40 až 50 milionů korun, tak to musí mít dopad na hospodaření takovéhle organizace – a to ať už krátkodobý nebo dlouhodobý, protože dosud není zřejmé, o jaké peníze se jednalo, z jakých kapitol případně byly vyvedeny.

Sokolové hovoří o tom, že to mohlo mít také nějakou souvislost s úvěrovým podvodem. Pokud by to byla pravda, což zatím nikdo přesně neví, pak je logické, že zase tato organizace bude muset tento úvěr splácet, tedy z dlouhodobého hlediska takovýto podvod takovéhohle rozsahu musí mít nutně dopad na hospodaření toho spolku.

Uklidní rezignace paní Moučkové situaci uvnitř Sokola?

Upřímně řečeno, já to úplně s jistotu nevím. Protože potom, co jsme v rámci Reportérů ČT odvysílali reportáž, tak se na mě obrátilo nebývalé množství zástupců jednotlivých žup, samozřejmě v neformální podobě, a ti lidé jsou naštvaní, že se něco takového stalo.

Protože v rámci hospodaření jednotlivé župy, jednotlivé sokolské organizace mají hluboko do kapsy. Ti lidé opravdu mnohdy organizují tu tělovýchovnou činnost za své peníze, mnohdy zdarma. Teď zmizela takováto suma peněz a je naprosto zřejmé, že za takovýto podvod takového rozsahu musí nést odpovědnost vedení organizace.

A já to říkám z toho důvodu, že to, co se mi neformálně podařilo zaznamenat, je opravdu poměrně velká frustrace jednotlivých zástupců jednotlivých organizací nebo žup sokolských.

Je docela dost možné, že budou žádat, aby došlo k převolení celého předsednictva, protože to, že zmizelo 40 až 50 milionů korun a sokolové na to po dobu zhruba tří let, kdy k tomu podvodu docházelo, nepřišli, to spíše svědčí o nefunkčních kontrolních mechanismech.

