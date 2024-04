Banka nám hrozí insolvencí, přiznává místostarosta Sokola a zdůrazňuje: Úvěr jsme nepotřebovali

Výbor České obce Sokolské na sobotním devítihodinovém jednání zvolil nové vedení. Starostou obce se stal dosavadní první místostarosta Martin Chlumský. Střídá Hanu Moučkovou, jejíž asistentka si vzala život poté, co spáchala úvěrový a bankovní podvod. Připravila organizace o minimálně 46 milionů korun. „V historii nepamatuju, že by v České obci Sokolské byl takovýhle problém,“ říká pro Radiožurnál nově zvolený první místostarosta Miroslav Kroc. Rozhovor 13:58 28. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká obec sokolská (snímek z roku 2018) | Foto: Gérard Gratadour | Zdroj: ČTK

Jaká atmosféra provázela včerejší jednání? Do jaké míry se zaměřilo právě na zmíněnou kauzu?

O kauze jsme mluvili ve dvou bodech. A to když podával na začátku jednání bratr Martin Chlumský, v tu chvíli ještě první místostarosta, zprávu o tom, co se za uplynulé období stalo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „V historii nepamatuju, že by v České obci sokolské byl takovýhle problém,“ říká nově zvolený první místostarosta Miroslav Kroc

A právě bratr starosta říkal nové skutečnosti, které se zjistily. Protože pořád ještě zjišťujeme další a další souvislosti v tom, co Českou obec sokolskou potkalo.

Jaké základní závěry vyplynuly ze sobotního rokování, pokud jde o případný mnohamilionový úvěrový podvod?

My jsme se k podkladům dostali teprve před týdnem. První zásada je ta, že Česká obec sokolská vůbec nikdy neschválila žádný úvěr, protože jsme ani žádný úvěr nepotřebovali.

Naopak jsme minulé roky šetřili, abychom měli na slet. Úvěr jsme nepotřebovali.

A na přelomu ledna a února se dozvíme, že máme někde otevřené úvěry v hodnotě 32 milionů korun plus ještě splátky a další věci k tomu, které na to nabíhají.

Závěry z úvěrových smluv: sokolové budou požadovat náhradu škody po bývalé starostce a jednateli Číst článek

První týdny jsme se s tím nejdřív seznamovali, než jsme měli vůbec přístup do banky, kde bychom se mohli na ty úvěry podívat.

K tomu jsme se dostali teprve minulý týden. Dostal se k tomu první místostarosta Chlumský.

Zjistili jsme tam, že dokumenty jsou podepsané elektronicky bývalou starostkou a bývalým jednatelem. Budeme muset v rámci péče dobrého hospodáře řešit takovéhle věci. A jestliže budeme muset v současné době tyto úvěry platit.

Ale my se k nim (k úvěrům, pozn. red.) nehlásíme, protože Česká obec sokolská je nechtěla.

Na druhou stranu má zase banka nějaké procesy, hrozí nám insolvencí a tak dále.

To je všechno logické. Když byly k úvěrům použité digitální podpisy bývalé starostky a bývalého jednatele s využitím jejich bankovní identity, tak vy na ně chcete a, jak jsem pochopil, dokonce musíte podat civilní žalobu a vymáhat náhradu škody. Není to ale spíš symbolický krok vzhledem k částce, o kterou organizace přišla?

Není to symbolický krok. Protože my dál jednáme s bankou a prověřujeme dokumenty, o jejichž obsahu víme týden...

‼️Nové vedení @SOKOL_COS oznámilo, že bude vymáhat škodu z úvěrů, které zpronevěřila asistentka někdejší starostky Hany Moučkové Eliška C., právě po bývalé starostce a někdejším jednateli Josefu Těšiteli. Úvěrové smlouvy nesou jejich digitální podpis. ⤵️https://t.co/IvN8seeors — Tomáš Pika (@1tomaspika) April 27, 2024

Promiňte, myslel jsem to tak, jestli máte naději, že skutečně z těch dvou vymůžete nějakou poměrnou částku.

Možná by zpětné příjmy mohly jít z různých zdrojů. Jedna věc je, jestli nezjistíme nějaké dokumenty, které doloží, že to třeba není na Českou obec sokolskou, jak je to tam podepsáno.

Druhá věc je, že policie našla výraznou hotovost, která určitě není naše, protože my jsme si žádné peníze nepůjčovali. Tak ať se ta hotovost vrátí bance a ta by byla uspokojena a...

Sokoly povede Martin Chlumský, při volbě starosty České obce sokolské neměl protikandidáta Číst článek

Promiňte, vede tato zkušenost ke zpřísnění kontrolních mechanismů? Jaká klíčová lekce pro obec sokolskou z této kauzy vyplývá?

Nepamatuju si, že by v České obci sokolské byl někdy takový problém. Ta kauza je obrovská. I kdyby to byl jeden milion, tak bychom se museli za to stydět a muselo by nás to mrzet. O to víc teď samozřejmě tohle všechno budeme zjišťovat.

Ty úvěry vznikly koncem roku 2023 a nikdo do nich neviděl. Kdyby nás na to nenasměrovala policie, tak bychom o tom ani nevěděli.

Co vidíte jako hlavní úkol pro nové vedení do příštího sjezdu? Teď je to hlavně příprava letošního všesokolského sletu?

Určitě, je to za pár týdnů a máme všechno rozjeté. Musíme dodělat tuto obrovskou akci, kterou děláme jednou za šest let.

Byli zvolení noví členové do předsednictva. Musíme ukázat organizaci a všichni sami sobě, že umíme dělat, že se s tím umíme vyrovnat a že budeme dál pracovat.