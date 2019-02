Sokolové v Brně bojují o tělocvičnu. Silničáři ji chtějí i s pozemky vyvlastnit kvůli stavbě okruhu

Sokoly z brněnských Husovic překvapil na začátku letoška dopis z Ředitelství silnic a dálnic. Píše se v něm o vyvlastnění části jejich sportovního areálu. Na jeho místě chtějí silničáři postavit další část velkého městského okruhu. A kvůli nové silnici potřebují některé pozemky, včetně staré tělocvičny. Jak zjistil Český rozhlas Brno, sportovci a zástupci Brna se teď snaží problém vyřešit a vyvlastnění na poslední chvíli zabránit. Brno 19:59 12. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budova staré tělocvičny, která stojí ve sportovním areálu | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

„Z tohoto areálu budou muset zmizet v první řadě volejbalové kurty, protože tam bude jedno z ramen okruhu. A kvůli stavbě musí zmizet i tato tělocvična, která je tady od roku 1920,“ popisuje Českému rozhlasu Brno starosta husovického Sokola Josef Jiránek.

Vedle pozemku vede rušná čtyřproudá silnice. Hned u ní stojí za svodidly stará chátrající tělocvična. Kousek od ní pak kuželna.

„Ta kuželna je hodně důležitá, naši kuželkáři jsou mistři republiky, jezdí po celý Evropě. Ta kuželna když byla dobudovaná, tak byla nejmodernější v republice,“ dodává Jiránek.

Kuželna by měla být součástí nové haly. Jenže o tom, kde bude stát, se Sokol s brněnským magistrátem dohaduje přes dva roky. Memorandum o společném postupu měli schvalovat zastupitelé loni na podzim. Nakonec se to nestalo, říká tehdejší náměstek primátora a nynější opoziční zastupitel Richard Mrázek z hnutí ANO.

„Na stole byla různá řešení. Ta, která jsme finalizovali, byla dvě. Pokaždé když se dospělo k finále, tak Sokol přišel nakonec s jiným požadavkem. A musím říct, že Ředitelství silnic a dálnic začalo být před nějakým časem velmi nervózní,“ popisuje Mrázek.

Informační šum

Starosta Sokola Jiránek oponuje, že koncem roku na magistrát poslali své konečné usnesení. Ředitelství silnic a dálnic ale dostalo zprávu o tom, že se Sokoli s městem nedohodli.

„Zřejmě tam došlo k nějakému informačnímu šumu a ještě před koncem roku jsme dostali od ŘSD návrh na odkoupení nějakých pozemků, na který já jsem napsal, že bohužel nemůžu na tuto smlouvu přistoupit, protože jsme se na valné hromadě dohodli, že jednání povedeme výhradně s městem,“ vysvětluje starosta Jiránek.

Podle něj nebyl důvod dál čekat, protože ŘSD chce letos na okruh, kudy teď denně projede 40 tisíc aut, získat stavební povolení. A některé jiné pozemky neznámých vlastníků už vyvlastňovat začalo.

„Dnes jsme na úrovni 70 až 80 procent vypořádání. A zbytek - všichni, kteří měli být obesláni, tak byli obesláni, a čekáme na případné reakce. Po uplynutí devadesátidenní lhůty můžeme ty kroky zahájit,“ dodává.

Zaskočení politici

Brněnští radní věří, že se jim ještě podaří silničáře včas přesvědčit. Čas mají do března. Zpráva o možném vyvlastnění zaskočila i politiky, jak říká náměstek primátorky Petr Hladík z KDU-ČSL.

„Informace o tom, že nastala nedohoda se Sokolem Husovice, poslala bývalá vedoucí investičního odboru bez vědomí vedení města Brna. My jsme se o tom dozvěděli někdy na přelomu roku trochu s překvapením od Sokola, protože záměrem města je se dohodnout se Sokolem. Město Brno má zájem, aby areál zůstal zachován a především aby to sportoviště tam bylo, protože nám na území celého města Brna nám chybí asi dvacet hal, dvacet tělocvičen,“ říká Hladík.

Možné řešení

Teď je Hladík přesvědčený, že se sportovci společnou řeč najdou. Sokoli navrhují přesunout celý areál blíž k řece Svitavě, aby do budoucna nepřekážel ještě jedné zvažované silnici. A to Nové Dukelské, která možná povede z areálu bývalé Zbrojovky k Tomkovu náměstí. Tím by tak přepůlila současný sokolský areál na dvě části. Josef Jiránek nové možné uspořádání sportovního areálu vyhlíží s nadějí.

„Ve mně to zatím spíš vzbuzuje naději, že by se to všechno zmodernizovalo, že by se tam udělal nový pěkný areál. Pořád počítáme s tím, že ve Zbrojovce bude sídliště, kde bude deset tisíc lidí. Je to pár kroků od nás podél Svitavského nábřeží, takže si myslíme, že tím by se mohla přitáhnout spousta nových lidí k nám do Sokola, takže to vidím optimisticky,“ uzavírá.

S prvními pracemi na velkém městském okruhu na Tomkově náměstí a v Rokytově ulici chtějí silničáři začít ještě na konci tohoto roku. Stavba za víc než dvě miliardy korun má být podle předběžných odhadů hotová do pěti let.