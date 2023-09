Státní zástupce Solar nereagoval na dopisy švýcarské prokuratury. Týkaly se zablokovaného milionu franků

Kárný senát má podezření, že pražský státní zástupce Marek Solar zneužil pravomoc. Nereagoval na dopisy švýcarské prokuratury, ta kvůli tomu uvolnila peníze zablokované před tím ve švýcarské bance na žádost české strany. Kárný senát případ předal státnímu zastupitelství. Solar vinu popírá. Brno 16:33 20. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Státní zástupce Marek Solar | Foto: Patrik Uhlíř | Zdroj: ČTK

Kárné řízení, které ve středu začalo u Nejvyššího správního soudu, zůstane zatím přerušené. Zástupce Solar působí u Vrchního státního zastupitelství v Praze, proto nejspíš případ skončí na stole žalobců z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

Kvůli Solarovu postupu česká justice ztratila z dosahu milion franků na švýcarském účtu. Podle aktuálního kurzu jde zhruba o 25,5 milionu korun. Solar před lety požádal o zablokování peněz, které mohly pocházet z trestné činnosti v kauze kolem IT zakázek Lesů ČR. Později už ale nereagoval na opakované přípisy Švýcarů, ti proto zase peníze odblokovali. Jejich další osud je nejasný.

„Považujeme za téměř vyloučené, že by ty dopisy jenom přehlédl,“ řekl předseda kárného senátu Petr Mikeš. Pošta ze Švýcarska se k němu prý nikdy nedostala, neviděl ji. Dnešní rozhodnutí kárného senátu komentovat nechtěl.

Žalobu na Solara podala pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Žádala, aby kárný senát snížil Solarovi plat o 20 procent na jeden rok. Shrnula, že švýcarská prokuratura se od roku 2019 opakovaně ptala, zda nadále trvají důvody pro blokování peněz. Dokonce dvakrát stanovila termín, po kterém peníze uvolní, což nakonec v roce 2021 skutečně udělala.

Z Česka totiž nedostala žádnou reakci. Pochybení podle Bradáčové zjistil jiný státní zástupce, který Solara zastupoval po dobu pracovní neschopnosti. Zda poté peníze na účtu zůstaly, anebo nikoliv, Bradáčová podle svých slov nyní s jistotou neví.

Solar řekl, že byl se Švýcary v pravidelném kontaktu. „Všechny písemnosti, které předchází, jsou mnou vidovány, jsou mnou vyřízeny, nevidím jediný důvod, proč bych nereagoval na čtyřřádkový přípis ze Švýcarské federace,“ řekl Solar.

Poukázal na to, že tehdy už byla v kauze Lesů ČR podaná obžaloba, stačilo by tedy odkázat Švýcary na příslušný soud v Hradci Králové. „Vyřídil bych to za pár vteřin,“ zdůraznil Solar. Proč se k němu přípisy nedostaly, si nedokáže vysvětlit.

U soudu ve středu jako svědkyně vypovídaly pracovnice vrchního státního zastupitelství, kárný senát se snažil zmapovat pohyb listin a spisů, způsob jejich evidence a kontroly. Kárný senát nakonec začal uvažovat o tom, zda Solar nejednal minimálně v nepřímém úmyslu. Mohlo jít o zneužití pravomoci se škodou velkého rozsahu. Mikeš ale zdůraznil, že nechce předjímat výsledek trestního řízení.

„Je na Policii ČR, potažmo na státním zastupitelství, které bude příslušné, aby vyhodnotilo, zda se mohlo jednat o trestný čin,“ řekla Bradáčová. Zda bude Solar zatím normálně pracovat, nechtěla komentovat. „Samozřejmě budu zvažovat všechny alternativy,“ uvedla.

Přístup k švýcarském účtu měl Jiří Hart, jeden z aktérů kauzy IT zakázek státního podniku Lesy ČR. V kauze šlo o veřejné soutěže z let 2008 až 2012. Podle vyšetřovatelů byly zakázky předražené o stovky milionů korun a peníze se přes zahraniční účty vracely k obviněným.

Okresní soud v Hradci Králové loni uložil čtyřem lidem podmíněné tresty. Krajský soud podmínky potvrdil, později se ještě soudy zabývaly zabráním majetku firem a lidí, kteří v kauze figurovali. Šlo o nemovitosti i peníze na účtech a pojistkách. Podle Bradáčové se rozsudek týká i švýcarského konta. Zda bude možné rozsudek v této části vykonat a peníze definitivně zabrat, záleží na tom, zda na účtu v mezičase zůstaly.