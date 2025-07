Solární panely s čínským dílem uvnitř jde na dálku vypnout. Slabinu řeší i české úřady

Solární panely, ale i nabíječky na elektromobily či tepelná čerpadla. Zařízení s konkrétním čínským dílem uvnitř jde na dálku ovládnout kvůli slabině v softwaru. Pro server Novinky.cz to popsala česká společnost Mavian, která se zabývá montáží a servisem těchto zařízení. Věcí se zabývá i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Praha 8:24 18. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Instalace solárních panelů (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Problém představují střídače, které převádí stejnosměrný proud z fotovoltaických panelů na proud střídavý, jenž teče do elektrické sítě. Software střídačů je nastavený tak, aby se do něj šlo na dálku dostat kvůli údržbě a aktualizacím. Rizikové jsou ty čínské, které jsou napojené na servery rovněž v Číně.

„Jsme schopni převzít kontrolu nad jakýmkoliv zařízením od konkrétního výrobce z Číny nejen v Česku, ale po celé Evropě,“ řekl Mikuláš Staněk z Mavianu Novinkám.

Otázky a odpovědi: Dva týdny po blackoutu. Příčiny se hledají u přetrženého vedení a elektrárny v Ledvicích Číst článek

Jeho kolega Jakub Procházka uvedl, že na chybu přišli, když chtěli se zařízeními komunikovat a narazili na chyby v komunikačním rozhraní.

„Zjistili jsme, že můžeme bez vědomí uživatele převzít kontrolu nad zařízeními, ke kterým bychom vůbec neměli mít přístup… pokud se do nich umíme dostat my, dokážou to i oni,“ odkázal Procházka na čínského výrobce.

NÚKIB o potenciálním bezpečnostním problému ví od února 2024. „Jsme v kontaktu s provozovateli distribuční a přenosové soustavy elektřiny a společně se snažíme najít řešení,“ řekla mluvčí NÚKIB Alžběta Dvořáková.

Střídače malých fotovoltaik nicméně stát nijak nereguluje, protože patří koncovým uživatelům v domácnostech.

České sdružení regulovaných elektroenergetických společností nyní dokončuje studii kybernetické bezpečnosti střídačů. Zlepšení situace podle mluvčího sdružení Vladimíra Tošovského nebude možné dospět bez změn v zákonech.

„Záležitost by se měla řešit i na úrovni Evropské unie, problém se netýká jen Česka,“ dodal Tošovský.