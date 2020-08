Výběr z médií: solární podvodníci, soukromé koleje pro studenty a elektronické účtenky v obchodech

V českých novinách se ve čtvrtek dočtete, jak Mf Dnes odhalila nový způsob, jak podvodníci vydělávají na energii ze slunce. V Praze podle deníku E15 vyrostou nové soukromé koleje. A některé velké obchodní řetězce zvažují zavedení elektronických účtenek, informují Hospodářské noviny. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:33 20. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Zdroj: Pixabay

E15

Poblíž studentských kolejí Univerzity Karlovy v Praze na Větrníku vyrostou nové soukromé koleje. Všímá si toho čtvrteční deník E15. Studenti podle něj při studiu čím dál častěji pracují, a roste tak u nich poptávka po kvalitnějším bydlení. Stavební úřad Prahy 6 už vydal pro nové koleje územní rozhodnutí, následovat bude žádost o stavební povolení.

Deník N

Čtvrteční vydání Deníku N upozorňuje na rozdílnou kvalitu roušek z nanomateriálu. Česká obchodní inspekce tvrdí, že označení nano je často jen marketingovým nástrojem. Podle inspektorů totiž není nikde stanoveno, kdy lze výrobek jako nanovlákno označit, a kdy ne. Rouška z nanomateriálu stojí zhruba 150 korun, klasická jednorázová pak asi 20.

Mf Dnes

Mf Dnes zmapovala solární byznys a odhalila nový způsob, jak podvodníci vydělávají na energii ze slunce. Podle informací deníku vyměňují a přelepují výrobní štítky o skutečném výkonu panelů. Z čínského levného a nevýkonného panelu se tak snadno stane kvalitní a mnohonásobně dražší.

Hospodářské noviny

Některé velké obchodní řetězce zvažují zavedení elektronických účtenek. Uvádí to čtvrteční Hospodářské noviny. Třeba supermarkety vydají každý rok stovky tun účtenek, většina z nich ale skončí hned po nákupu v koši a ve směsném odpadu. K recyklaci se kvůli tomu, že můžou obsahovat nebezpečné chemické látky, nehodí. Zákony elektronické účtenky dovolují.

Deník

Dostavba dálnice D3 k rakouským hranicím se podle Deníku výrazně přiblížila. Ředitelství silnic a dálnic uzavřelo tři tendry na projektanty zbylých úseků od Třebonína k Dolnímu Dvořišti. První tendr na stavební firmu by měl být vypsaný ještě letos. Celá D3 by pak podle ředitelství měla být hotová za pět let.

Právo

Vltava je i ve všední dny konečně plná vodáků, to je titulek čtvrtečního deníku Právo. Na Vltavu teď díky příznivému počasí vyrážejí turisté z celého Česka. Provozovatelé kempů a půjčoven lodí si tak můžou vynahradit slabší červen a začátek července. Řeka ale podle nich není přeplněná, jak tomu bylo v předchozích letech, kdy se na jezech tvořily i dlouhé kolony.